Migranti: Salvini, denuncerò il governo per favoreggiamento. 'Presenteremo una mozione di sfiducia contro il ministro della scuola'

"Denunceremo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'attuale governo e presenteremo una mozione di sfiducia contro il ministro della scuola, perché non è possibile che a 15 giorni dalla riapertura non si sa come, dove e quando ricominciare". Lo ha detto a Bari il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale pugliese.

"Scuola aperte e sicure e porti chiusi. Io andrò a processo a ottobre perché ho bloccato gli sbarchi, in queste ore stanno sbarcando centinaia di persone in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna: non se ne può più", ha concluso. Ansa