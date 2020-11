Coronavirus in Italia, 25.853 contagi e 722 morti

Sono 25.853 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 722 morti. I tamponi effettuati sono stati 230.007. Secondo i dati del ministero della Salute, in terapia intensiva ci sono al momento 3.848 persone (+32 da ieri). Da ieri si contano 31.819 guariti, il totale sale a 637.149. 722 i morti per un totale di 52.028, 791.697 gli attualmente malati.

Per il secondo giorno consecutivo sono in calo i pazienti ricoverati con sintomi, che sono passati dai 34.577 di ieri ai 34.313 di oggi (-264). In calo anche il numero degli attualmente positivi (-6.689), risultato dell'aumento dei dimessi o guariti che in 24 ore sono stati 31.819. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (+5.173), seguita da Piemonte (+2.878) e Campania (+2.815). Quella con il minor numero di nuovi casi è invece la Valle d'Aosta che ne registra appena 27.

LOMBARDIA - Sono 5.173 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 155 morti.

PIEMONTE - Sono 2.878 i nuovi contagi da Covid in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 84 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.130 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 112.700 casi di positività. 8.498 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ulteriormente: oggi è dell’11,5%, rispetto al 12,7% di ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 696 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 16 morti.

VALLE D'AOSTA - Sono 1.683 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti.

MARCHE - Sono 448 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3763 tamponi: 1721 nel percorso nuove diagnosi e 2042 nel percorso guariti.

CAMPANIA - Sono 2.815 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania e 47 i morti secondo il bollettino reso noto oggi. 23.130 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore: la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi esaminati è pari al 12,1%.

CALABRIA - Sono 355 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti.

BASILICATA - Sono 329 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. I morti per il Covid nella Regione sono stati tre nelle ultime 24 ore.

SICILIA - Sono 1317 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi, portando il numero totale a 38.320. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti.