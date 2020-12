Coronavirus in Italia, superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19. 18.887 i nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore i morti a causa del Covid-19 sono stati 564, portando il numero totale delle vittime in Italia a 60.078. E' quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. L'incremento dei casi è di 18.887, portando il numero dei casi a 1.728.878. Gli attualmente positivi sono 755.306, con un incremento di 1.137 casi. I dimessi e i guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 163.550 tamponi. E' quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. La percentuale dei positivi ai tamponi effettuati sale all'11,5%, rispetto al 10,7% delle 24 ore precedenti.

Sono 18.887 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 564 morti che portano il totale a 60.078 dall'inizio dell'emergenza. I tamponi effettuati sono stati 163.550. Per quanto riguarda le terapie intensive, sono 3.454 i ricoverati con 63 persone in meno rispetto a ieri.

Le regioni con i contagi più alti rispetto alle 24 ore precedenti sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l'Emilia-Romagna (1.788), il Lazio (1.632), la Campania (1.552), il Piemonte (1.269), la Sicilia (1.022).

LAZIO - "Sono 1.632 i casi positivi (-151) oggi nel Lazio su quasi 20mila tamponi (-1.406), 14 i decessi (-18) e +886 i guariti. Calano i casi e le terapie intensive. Roma città scende al di sotto dei 900 casi". E' quanto ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CAMPANIA - Sono 1.552 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 19.313 tamponi. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 32 morti.

LOMBARDIA - Sono 2.413 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 140 morti che portano il totale a 23.024 dall'inizio dell'emergenza.

VENETO - Sono 3.444 i nuovi casi di coronavirus in Veneto oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti che portano il totale a 4.210 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

PIEMONTE - Sono 1.269 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti che portano il totale a 6.623 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

PUGLIA - Sono 1.789 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo dall'1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus. "Oggi è il primo giorno di zona arancione, non abbassiamo la guardia. Buona domenica, Toscana!", scrive Giani.

ARCURI - ''Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 milioni di italiani''. Lo dice il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più'. "Chi ha avuto il covid deve vaccinarsi? Chi viene contagiato, alla fine del contagio è immune per un certo periodo. E' meno urgente vaccinare chi gode di questo periodo di immunità. Saranno vaccinate anche queste persone, ma non saranno i primi e nemmeno i secondi", spiega.