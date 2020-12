Maltempo: neve e pioggia, sabato 26 dicembre allerta gialla in 11 regioni

In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, in estensione dalla serata anche al centro-sud, con nevicate fino a quote basse al centro, temporali sui versanti tirrenici meridionali e un deciso rinforzo dei venti sulla Sardegna. Lo rende noto la Protezione civile che ha emesso per sabato 26 dicembre, una allerta gialla in 11 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A partire da questa sera sono attese nevicate a quote superiori ai 400-600 metri su Abruzzo e Umbria e a quote superiori ai 600-800 metri sulla Sardegna. Previste poi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. Attesi venti di burrasca sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste.

"Nel giorno di Santo Stefano venti freddi settentrionali soffieranno su tutte le regioni, il maltempo si porterà sulle regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia e poi sul resto del Sud - spiegano gli esperti - La neve cadrà sopra i 300 metri al Centro e dai 700-1000 metri al Sud, tanto sole al Nord ma con clima molto freddo. Domenica 27, gran freddo su tutta Italia. Mentre ultimi temporali abbandonano l’Italia meridionale dall’Atlantico avanzerà una perturbazione pronta a colpire il Nordovest. L’arrivo del fronte perturbato attiverà venti di Scirocco via via più forti. Lunedì 28, nevicate diffuse colpiranno il Nordovest fino in pianura, risultando copiose in Lombardia, inizialmente fiocchi di neve anche al Nordest in pianura, poi qui sarà pioggia. Intenso maltempo con nubifragi si abbatterà sulla Liguria sferzata da venti fortissimi meridionali che soffieranno fino a 100 km/h, nubifragi in arrivo anche su Toscana settentrionale, Emilia ed entro sera sul Lazio. Neve abbondante su tutte le Alpi e sugli Appennini (da 1000m)".

NEL DETTAGLIO

Sabato 26. Al nord: neve in Romagna, sole altrove, freddo. Al centro: maltempo su Adriatiche con neve in collina, sole altrove. Al sud: maltempo con neve a 700-1000 metri.

Da domenica sera peggiora al Nordovest con neve in pianura, ultimi temporali al Sud, lunedì neve copiosa al Nordovest, maltempo intenso altrove.