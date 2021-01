Coronavirus in Italia scende il tasso di positività ma i morti sono 649, 15.378 i nuovi casi

2.181.622 casi, 76.329 morti, 1.536.129 guariti, 569.161 malati. Dati Protezione Civile del 5 gennaio 2021. Sono 15.378 i nuovi casi di Covid, in aumento rispetto a lunedì 4 gennaio ma con molti più tamponi: 135.106, quasi 60 mila in più. Il rapporto positivi-tamponi, scende dal 13,8 all'11,38%. Calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva mentre restano in aumento quelli ordinari. I tamponi nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 135.106. Rapporto positivi/tamponi all'11,4%.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 1.338 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 62 morti.

PIEMONTE - Sono 1.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti.

PUGLIA - Sono 1.081 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 14 morti.

VENETO - Sono 3.151 i nuovi casi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 175 morti.

FRIULI - Sono 1.131 i nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 20 morti, cui si aggiungono 21 morti pregresse riguardanti il periodo tra il 16 novembre e il 22 dicembre 2020.

VALLE D'AOSTA - Sono 21 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, che non ha registrati morti.

SARDEGNA - Sono 232 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. Gli ultimi decessi riguardano persone di un'età compresa tra i 55 e i 90 anni.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.506 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 64 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 15.795.

ABRUZZO - Sono 213 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 12 morti.

TOSCANA - Sono 337 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 18 morti.

LAZIO - Sono 1.719 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 72 decessi. "I casi a Roma città tornano a quota 700" sottolinea l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CAMPANIA - Sono 747 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti.

SICILIA - Sono 1.576 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 36 morti.