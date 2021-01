Coronavirus in Italia, 20.331 contagi e 548 morti: Stabile il tasso di positività

2.201.945 casi, 76.877 morti, 1.556.356 guariti, 568.712 malati. Dati Protezione Civile del 6 gennaio 2021. Nel giorno dell'Epifania si registra una salita il dato dei nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 20.331 ma con molti tamponi in più, 178.596. Il rapporto positivi-tamponi, si sposta di poco in avanti: 11,4% contro l'11,3% rilevato ventiquattr'ore prima. Le vittime sono 548 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.571. In arrivo altre 224 mila dosi del vaccino Pfizer Biontech. Speranza: 'In atto accelerazione, il Paese è pronto. La maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali di dosi rilevanti''. Secondo l'ultimo aggiornamento, Italia seconda in Ue per vaccinati.

Sono 20.331 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 6 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 548 morti che portano il totale a 76.877 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Da ieri sono stati eseguiti 178.596 tamponi, l'indice di positività è all'11,38%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.571, 2 più di ieri. I guariti sono 1.556.356 (+20.227) mentre gli attualmente positivi sono 568.712 (-449).

Mercoledì 6 gennaio fa registrare una salita il dato dei nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 20.331 contro i 15.378 di martedì 5 gennaio, ma con molti tamponi in più: 178.596 contro i 135.106 di ventiquattr'ore fa. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, si sposta di poco in avanti: 11,4% contro l'11,3%. I decessi sono 548 ( martedì 5 gennaio erano 649), per un totale di 76.877 all'inizio dell'epidemia.

Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di martedì, 2.571 in tutto, mentre in calo di 221 il numero di ricoveri ordinari, che sempre martedì 5 gennaio aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il totale dei casi sale così a 2.201.945 (ieri 2.181.619), i guariti sono 20.227 (ieri 16.206), per un totale di 1.556.356. Ancora in calo, 449, il numero degli attualmente positivi, che sono ora in tutto 568.712. Di questi, 542.967 sono in isolamento domiciliare, 230 in meno (nella gioranata di martedì 5 gennaio erano stati 1.365)

Sono 20.331 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 548. I tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 178.596.

Martedì i test erano stati 135.106. Il tasso di positività è dell'11,3%, quasi invariato rispetto all'11,4% di ieri. Sono in aumento di due unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183: il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.571. Dai reparti ordinari sono invece usciti 221 pazienti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.174. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a martedì (-449). I guariti di oggi mercoledì 6 gennaio sono 20.227 per un totale di 1.556.356. Il Veneto con 3.638 casi è la regione che registra più nuovi contagi per coronavirus. Seguono la Lombardia (2.952), il Lazio (2.007) e Toscana (1.692), con Emilia Romagna e Puglia che superano i 1.500 casi.

Sono 215mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech giunte martedì in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata all'Italia. Per giovedì, a quanto si apprende, Pfizer avrebbe assicurato l'arrivo di altre 224 mila dosi, sempre comprese in questo lotto

"Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è pronto". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la riunione con le Regioni. "Siamo secondi per numero di vaccinazioni in Europa, dietro solo alla Germania, e abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il Piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sono stati fatti degli sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati".

Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. Entro il 7 gennaio sarà comunicato l'elenco del personale individuato per regione alla Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 i primi candidati saranno disponibili. Lo ha garantito - a quanto si apprende - il Commissario Arcuri, durante il vertice Governo-Regioni. Al momento è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto, ha detto - a quanto si apprende - il Commissario Arcuri.

"Tutte le Regioni stanno facendo sui territori un intenso lavoro - ha detto a quanto si apprende il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, al vertice da lui convocato tra Governo e Regioni sui vaccini - per attuare il piano nazionale messo a punto dal Commissario per la campagna di vaccinazione, noi restiamo sempre al loro fianco disponibili per fornire tutto il supporto necessario. Con l'impegno di tutti abbiamo avviato un percorso che ci porterà a uscire gradualmente dall'emergenza entro l'estate".

Durante il vertice, da alcuni governatori è arrivata la richiesta di 'dare maggiore personale a quelle regioni che fanno tante vaccinazioni e non a chi tiene le dosi in magazzino, per evitare che con la giacenza vengano sprecate'.

Ha toccato quota 259.481 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia secondo l'ultimo aggiornamento del portale del ministero della Salute al 6 gennaio alle ore 00.25. L'Italia si conferma al secondo posto dopo la Germania nella classifica dei Paesi Ue, secondo un'elaborazione Agenas sugli ultimi dati disponibili. Al primo posto si colloca la Germania con 316.962 somministrazioni effettuate (dato aggiornato al 4 gennaio 2021). Seguono l'Italia, la Spagna (139.339 somministrazioni al 5 gennaio), la Polonia (92.220 somministrazioni al 5 gennaio) e la Danimarca (51.512 somministrazioni al 4 gennaio). Si colloca al sedicesimo posto la Francia, con 5.000 somministrazioni al 5 gennaio. Ultimo posto per il Belgio con 700 somministrazioni al 2 gennaio.

La regione con più casi giornalieri è ancora il Veneto, con +3.638, seguita dalla Lombardia che registra una impennata di casi, +2.952), quindi il Lazio anch'esso con impennata a +2.007 (ieri +1.719), Sicilia con +1.692, Puglia che segna +1.581, Emilia Romagna con +1.576.

I dati delle regioni:

VENETO - Sono 3.638 i contagi da coronavirus in Veneto. Da ieri sono stati registrati altri 126 morti che portano il totale a 7.114 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

CAMPANIA - Sono 1.366 i nuovi casi di covid in Campania oggi, 6 gennaio. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti, che portano il bilancio totale a 2.994.

PIEMONTE - Sono 1208 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 6 gennaio, in Piemonte, dove si segnalano anche 45 nuovi decessi. Lo ha comunicato L’Unità di Crisi della Regione. I tamponi eseguiti sono stati 17690. Dei 1208 nuovi casi gli asintomatici sono 480, pari al 39,7%.

ABRUZZO - Altri 365 casi in Abruzzo, che fa registrare altri 2 decessi (1.254 total).

SICILIA - In Sicilia sono 1.692 i nuovi contagi da coronavirus resi noti oggi. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti, che portano il totale a 2.593 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

TOSCANA - In Toscana sono complessivamente 122.831 i contagiati, 411 in più rispetto a ieri. E si si registrano 27 nuovi decessi. Questi i dati relativi all'andamento dell'epidemia di coronavirus contenuti nel bollettino di oggi.

PUGLIA - Sono 1.581 i contagi da coronavirus in Puglia resi noti oggi, 6 gennaio, nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.576 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati di oggi, 6 gennaio, diffusi nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 16.527 tamponi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 606 nuovi contagi su 6.380 tamponi molecolari (pari al 9,5%). Sono stati realizzati inoltre 2.616 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 300 nuovi casi che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono 9 morti relativi al periodo tra il 5 dicembre e il 4 gennaio.

LOMBARDIA - Sono 2.952 i nuovi casi di coronavirus resi noti in Lombardia oggi, 6 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 92 morti che portano il totale a 25.498 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

LAZIO - Sono 2.007 i contagi da coronavirus comunicati nel Lazio oggi, 6 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti che portano il totale a 3.972 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

SARDEGNA - Sono 335 i nuovi casi di cornavirus in Sardegna secondo il bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale. Si registrano anche 9 decessi (786 in tutto), cinque donne e quattro uomini tra i 72 e gli 89 anni.