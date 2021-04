La primavera non decolla, meteo settimana 19-25 aprile

La primavera non decolla ancora: l'alta pressione latita e le perturbazioni atlantiche sono libere di condizionare negativamente il tempo sul nostro Paese. Nel corso della settimana 19-25 aprile infatti saranno ancora possibili temporali e piogge su molte regioni. Il team de iLMeteo.it comunica che l'attuale circolazione generale vede ancora un'alta pressione troppo sbilanciata verso il nord del nostro continente con un conseguente e reiterato afflusso d'aria fredda verso l'Italia, fonte di energia per una circolazione ciclonica ormai presente da giorni in sede mediterranea.

Questa configurazione barica ci accompagnerà ancora per alcuni giorni quando il tempo continuerà a rimanere instabile e con temperature sempre sotto tono per il periodo. Oggi 19 aprile e domani, martedì 20 aprile, saranno due giornate a tratti molto instabili, soprattutto al Centro-Sud dove rovesci e temporali potranno interessare gran parte delle regioni. Da mercoledì 21 aprile invece la circolazione atmosferica muterà e dall’oceano arriverà un fronte perturbato sospinto da venti meridionali. Le precipitazioni inizialmente interesseranno il Nordovest e l’arco alpino e prealpino, ma poi da giovedì colpiranno con maggior intensità ancora una volta il Centro e quindi il Sud. Nel contempo le temperature cominceranno a salire lentamente, soprattutto dove il soleggiamento sarà maggiore.

Oggi 19 aprile - Al nord: a tratti coperto al Nordest, più sole altrove. Al centro: instabile su Sardegna, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise. Al sud: diffusamente instabile, ma meno in Sicilia.

Martedì 20 aprile - Al nord: soleggiato con clima mite. Al centro: temporali pomeridiani sugli Appennini. Al sud: instabilità pomeridiana sugli Appennini e in Puglia.

Mercoledì 21 aprile - Al nord: peggiora al Nordovest e sull’arco alpino e prealpino. Al centro: in gran parte stabile, ma con molte nubi. Al sud: soleggiato.