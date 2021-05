Coronavirus in Italia 8.292 positivi e 139 morti, il tasso di positività sale al 3,6%: bollettino 9 maggio

Scende ancora la curva dei contagi in Italia registrando 8.292 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 10.176 della giornata di ieri, (- 1.884). Dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: 226.006, contro i 338.436 della giornata precedente.

In lieve aumento il tasso di positività che passa dal 3% di ieri al 3,6% di oggi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è di 139, (ieri 224) per un totale di vittime dall'inizio della pandemia di 122.833.

Le terapie intensive sono 19 in meno ( ieri - 42) con 103 ingressi del giorno (ieri 110) e ora sono in tutto 2.192, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti di 379 unità (ieri 532), 15.420.

I contagi totali salgono a 4.111.210. Il numero dei guariti aumenta di 14.416 unità (ieri 17.394), per un totale di 3.604.523 dall'inizio della pandemia.

Diminuiscono ancora gli attualmente positivi, 6.266 in meno (ieri -7.444): gli attualmente positivi sono 383.854, di cui in isolamento domiciliare 366.242 pazienti.

La Regione con più casi giornalieri è sempre la Lombardia con 1.326 nuovi positivi. Segue la Campania (+1.233), Lazio (+788), Toscana (+713), Emilia Romagna (+650), Puglia (+646), Piemonte (+592).

I dati delle regioni:

SICILIA - Sono 494 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 14 morti. "Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 25 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute - informa la Regione siciliana su Facebook - In terapia intensiva sono in cura 136 persone (4 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 965 persone. 14 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 494. I tamponi molecolari processati sono stati 5766. I tamponi rapidi sono stati 8571".

LOMBARDIA - Sono 1.326 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia. Si registrano altri 33 decessi. Il totale delle vittime sale a 33.182 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. I tamponi totali eseguiti sono stati 39.298. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.726, in calo di 124 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati in 492, due in più di ieri. Sono 385 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore. A Brescia sono stati segnalati 216 nuovi positivi, a Bergamo 157 e a Monza e Brianza 117. Seguono Cremona con 42, Como con 77, Lodi con 15, Mantova con 86, Pavia con 64, Sondrio con 31 e Varese con 64.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.797 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.596 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,56%). I ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 21, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 152. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi sono complessivamente 3.741, con la seguente suddivisione territoriale: 795 a Trieste, 1.989 a Udine, 669 a Pordenone e 288 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.397, i clinicamente guariti 5.556, mentre le persone in isolamento scendono a 6.218. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.085 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.916 a Trieste, 50.404 a Udine, 20.696 a Pordenone, 12.882 a Gorizia e 1.187 da fuori regione.

PUGLIA - Sono 646 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 25 decessi. Nel dettaglio, su 8.631 test per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 646 casi positivi: 229 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia Bat, 130 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 64 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 979 su 11.543 test. Sono stati registrati 25 decessi: 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i morti erano 21. In tutto sono morte 6.103 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.317.514 test. Sono 192.246 i pazienti guariti mentre ieri erano 191.583 (+663). I casi attualmente positivi sono 44.338 mentre ieri erano 44.380 (-42). I pazienti ricoverati sono 1.666 mentre ieri erano 1.659 (+7). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 242.687.

EMILIA ROMAGNA - Sono 650 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 376.018 casi di positività, 650 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.114 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,3 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 4.975 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 329.654. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 33.354 (-4.328 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 31.832 (-4.296), il 95,4% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.010. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (-2 rispetto a ieri), 1.335 quelli negli altri reparti Covid (-30).

CAMPANIA - Sono 1.233 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 10 decessi. I nuovi casi di coronavirus sono emersi dall'analisi di 18.199 tamponi molecolari. I nuovi decessi sono tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi in Campania registrato da inizio pandemia è 6.636. I nuovi guariti sono 1.616, il totale dei guariti è 312.137. In Campania sono 119 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.348 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 788 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri dieci decessi. “Oggi su oltre 12mila tamponi nel Lazio (-3.915) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 788 casi positivi (-211), 10 i decessi (-5) e +1.300 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 300" ha riferito l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato durante l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

BASILICATA - In Basilicata sono 104 i nuovi contagi dal Coronavirus (102 sono residenti), su un totale di 1.469 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 148. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.774 (-46), di cui 5.628 in isolamento domiciliare. Sono 18.102 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 527 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 146 (-10): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza, 11 in medicina interna Covid, 6 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 32 nel reparto di malattie infettive, 15 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 11 (+4). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 335.08 tamponi molecolari, di cui 307.416 sono risultati negativi, e sono state testate 193.651 persone.

TOSCANA - Sono 713 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 713 su 20.981 test di cui 13.500 tamponi molecolari e 7.481 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (9,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social. Da ieri, registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 209.414 (89,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 17.453, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.296 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 212 in terapia intensiva (2 in meno). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.296 (26 in meno rispetto a ieri, meno 2%), 212 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%).

MARCHE - Sono 250 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 9 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3898 tamponi: 2082 nel percorso nuove diagnosi (di cui 390 nello screening con percorso Antigenico) e 1816 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 250 (51 in provincia di Macerata, 36 in provincia di Ancona, 67 in provincia di Pesaro-Urbino, 33 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (39 casi rilevati), contatti in setting domestico (67 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (95 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10 casi rilevati), contatti in setting sanitario (1 caso rilevato). Per altri 36 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 390 test e sono stati riscontrati 19 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.