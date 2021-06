In arrivo un boom di caldo

È in arrivo un autentico boom di caldo. La lenta avanzata dell'anticiclone africano sul nostro Paese non solo farà diminuire la frequenza dei temporali, ma favorirà un costante e graduale aumento delle temperature. Il team de iLMeteo.it comunica che sotto il profilo termico nei prossimi giorni assisteremo a un'importante escalation che sfocerà in una impennata delle temperature a partire da domenica 13 giugno. Se fino ad allora i valori termici diurni non supereranno i 30°C su gran parte delle principali città lontane della costa, da domenica con la maggior influenza dell'anticiclone sub-tropicale le temperature massime supereranno facilmente questa soglia. Si stima che a Torino, Milano e Roma si toccheranno i 32°C, a Bologna e Firenze addirittura i 34°C. Con il ritorno del gran caldo arriveranno anche le prime notti afose e quindi insonni della stagione, provocate proprio dall'aria calda che dal continente africano risalendo il Mar Mediterraneo si caricherà di umidità.

Giovedì 10 giugno - Al nord: instabile con nubi e qualche precipitazione al Nordest e sui rilievi. Al centro: instabile con temporali sparsi su Toscana, Lazio e Sardegna orientale. Al sud: instabile sul basso Tirreno e in Sicilia.

Venerdì 11 giugno - Al nord: isolati temporali sulle Alpi, sole altrove. Al centro: temporali sul Lazio centro-meridionale, isolati sull’Ogliastra. Al sud: temporali su Campania, Calabria e bassa Sicilia orientale.

Dal weekend sole dominante e sensibile alzo termico.