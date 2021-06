Fragmenta fuori ora il nuovo ep di Eterea

Fragmenta è una sperimentazione dell'animo, una dissociazione di se stessi per comprendersi in un analisi profonda e mai banale.

Ogni traccia contiene un messaggio differente, ma coerente con i temi dello scomporsi, come suggerisce i nome d'ispirazione latina "Fragmenta" come fosse nello stesso tempo una difesa, come suggerisce il titolo di una traccia "antiproiettile".

Eterea è un'artista che sa porsi al di là di alcuni concetti, rimanendo sospesa in un mondo interiore che fa luce su quello terreno.

BIOGRAFIA

Nata e cresciuta nella periferia di Roma, Eterea è il nome d’arte di Federica Corsi.

Federica ha sempre nutrito una passione travolgente per la musica, l'arte e la letteratura.

All'età di 10 anni già si cimentava nello scrivere canzoni sentendo sempre più il bisogno di uno strumento che l'accompagnasse nella stesura dei suoi brani, intraprendendo in seguito grazie all'aiuto di una chitarra del nonno e ad un corso di arpeggio la stesura di canzoni più complesse.

Nonostante le giovanili esperienze in una band, Eterea continuò da indipendente a comporre nella sua cameretta, dedicandosi nel periodo del liceo prevalentemente allo studio e alla lettura.

Non avendo mai abbandonato la sua passione, negli anni universitari iniziò una copiosa produzione di testi e musiche, dovuti anche a personali esperienze che l’hanno introdotta ad una maggiore consapevolezza di se stessa.

Nel novembre 2020 esce “Interiore”, il primo singolo interamente autoprodotto con un videoclip.

Segue nel gennaio 2021 il secondo brano “Via”e nel maggio 2021 entra a far parte di Visory Records, producendo il suo primo Ep “Fragmenta” , il quale contiene sei brani: Sami, Antiproiettile, Cielo, Riverberi Stanchi, Spezia e Ti chiamo.

"FRAGMENTA"

FUORI ORA SU TUTTI I DIGITAL STORES