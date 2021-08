Coronavirus in Italia, 7.162 casi e 69 morti, crescono ricoveri e intensive: bollettino del 18 agosto

4.456.765 casi, 128.579 morti, 4.199.404 guariti, 128.782 malati. Dati Protezione Civile del 18 agosto 2021. Continua a crescere la curva epidemica in Italia, con il tasso di positività in ascesa dal 2,2 al 3,2%.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 7.162, contro i 5.273 di ieri. Con 226.423 tamponi, 12 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 2,2% al 3,2%.

I decessi sono 69 (ieri 54), per un totale di 128.579 vittime dall'inizio dell'epidemia.

E aumentano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in più (come ieri) con ben 50 ingressi del giorno (di cui 8 in Sicilia), e salgono a 442, mentre i ricoveri ordinari sono 87 in più (ieri +138), 3.559 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali salgono così a 4.456.765. I guariti, in forte rialzo, sono 7.424 (ieri 4.794), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.199.404. Per questo gli attualmente positivi tornano a calare, 334 meno di ieri (quando invece erano aumentati di 420 unità) e sono 128.782 in tutto, di cui 124.781 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi è ancora la Sicilia, in aumento da giorni, con 997 contagi, seguita da Lazio (+703), Veneto (+692), Toscana (+675) e Lombardia (+671).

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 558 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 7 morti. Due decessi sono stati segnalati ieri ma sono avvenuti in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 14.264 test. I positivi attualmente sono 558. I pazienti ricoverati per covid sono 336, le persone in terapia intensiva sono 20.

SICILIA - Sono 997 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 agosto 2021 in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. La Sicilia resta prima per contagi. I nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore su 15.038 tamponi processati. Sull'Isola gli attuali positivi sono 19.717. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.204. I decessi sono 25, ma, precisa la Regione siciliana, solo uno è stato registrato ieri, gli altri 24 sono 'recuperi' dei giorni precedenti.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 621, mentre si trovano in terapia intensiva 80 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 148 a Palermo, 161 a Catania, 18 a Messina, 174 a Ragusa, 85 a Trapani, 114 a Siracusa, 139 a Caltanissetta, 85 ad Agrigento e 73 a Enna.

LIGURIA - Sono 161 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.759 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.331 tamponi antigenici rapidi. Gli attuali casi positivi sono 3.043 (+ 24). I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 84 (-3), mentre le persone in terapia intensiva sono 11 (-1).

LOMBARDIA - Sono 671 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 18 agosto 2021. Si registrano altri 7 morti, che portano a 33.869 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 41.476 tamponi, il tasso di positività è dell'1,6%. Sono 319 le persone ricoverate in ospedale in area non critica (-1 rispetto a ieri) e 39 (invariato) i pazienti in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 215 di cui 82 a Milano città; Bergamo: 44; Brescia: 89; Como: 40; Cremona: 37; Lecco: 18; Lodi: 16; Mantova: 33; Monza e Brianza: 48; Pavia: 31; Sondrio: 12; Varese: 48.

PIEMONTE - Sono 305 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi (di cui 22 dopo test antigenico) sono pari al 2,2 % di 13.757 tamponi eseguiti, di cui 8.917 antigenici. Dei 305 contagi, gli asintomatici sono 184 (60,3 %).

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 136 ( + 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.242

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.201.019 (+ 13.757 rispetto a ieri), di cui 1.963.445 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 358.582 (+ 278 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA - Sono 445 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 24.502 tamponi, il tasso di positività è dell'1,8%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 85 nuovi casi, quindi Reggio Emilia (49) e poi Modena (42) e Parma (41). Seguono Ravenna e Piacenza (entrambe 38), Bologna (37), Forlì (36), Ferrara (33), Cesena (28) e il Circondario Imolese (18).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.390 (-36 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 12.974 (-47), il 96,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+3 rispetto a ieri), 369 quelli negli altri reparti Covid (+8). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 3 a Parma (invariato), 3 a Reggio Emilia (+1), 10 a Modena (+1), 11 a Bologna (-1), 2 a Imola (invariato), 8 a Ferrara (invariato), 2 a Cesena (+1), 1 a Ravenna (invariato), 5 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Forlì.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.312.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.550.477 dosi; sul totale sono 2.539.152 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 120 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 agosto 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. ''Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.755 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 2,52%. Sono inoltre 2.483 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,32%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva (7 delle quali non vaccinate e 2 vaccinate ma con comorbilità importanti) e 30 i pazienti in cura in altri reparti''. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

''I decessi complessivamente ammontano a 3.795, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 673 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.700, i clinicamente guariti 111 mentre le persone in isolamento sono 888''.

''Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.533 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.671 a Trieste, 51.178 a Udine, 21.925 a Pordenone, 13.269 a Gorizia e 1.490 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate 1 positività (infermiere) nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 2 (operatori tecnici) nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, mentre non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori delle stesse''.

LAZIO - Sono 703 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 18 agosto 2021. Si registrano altri 6 morti. "Oggi si registrano 703 nuovi casi positivi al Sars-Cov-2 compresi i recuperi (+152): sono 58 in meno rispetto a mercoledì 11 agosto. Sei i decessi (-2) compresi i recuperi. I ricoverati sono 524 (+19), i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 (-2), i guariti sono 792. I casi a Roma città sono a quota 425", rende noto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 17.717 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 524 ricoverati, 64 in terapia intensiva e 17.129 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 342.521 e i morti 8.455, su un totale di 368.693 casi esaminati.

SARDEGNA - Sono 429 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano altri 5 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono 3.542 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.033 test. Nella regione, a rischio zona gialla, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (nessuna variazione rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 165 (+7 rispetto a ieri) mentre 7.199 sono i casi di isolamento domiciliare (+12 rispetto a ieri).

ABRUZZO - Sono 143 i nuovi contagi da Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 77.791. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2411 tamponi molecolari e 3854 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 2.28%.

PUGLIA - Sono 358 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 2 morti, che portano a 6.686 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 14.554 test. Le persone attualmente positive sono 4.321. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 140. Sono 23, invece, le persone in terapia intensiva.

TOSCANA - Sono 675 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 675 su 14.774 test di cui 9.715 tamponi molecolari e 5.059 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.578.184.