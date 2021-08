Coronavirus in Italia i nuovi casi sono 7.221 e 43 i morti, la positività sale al 3,3%:bollettino del 26 agosto

In discesa il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: ne risultano 7.221, contro i 7.548 del giorno prima. Il numero di tamponi è stato di 220.872 (circa 24mila meno del 25 agosto), e l'indice di positivita è leggermente salito, dal 3,1 al 3,3%. I morti sono 43, contro i 59 del giorno precedente, portando a 128.957 il totale delle vittime finora in Italia dall'inizio dell'epidemia.

Quanto ai ricoveri, lieve incremento nei reparti ordinari, 36 unità (sono 4.059 contro i 4.023 del giorno prima), sostanzialmente stabili le terapie intensive (sono 503, con +4 sul giorno prima), con 38 ingressi giornalieri (il giorno prima 34). Gli attualmente positivi in Italia sono 137.057 (il 25 agosto 135.724); le persone in isolamento domiciliare 132.495 (il giorno prima 131.202).

I dimessi guariti sono finora 4.243.597; il totale di persone testate è al momento 32.268.573; il numero totale di tamponi effettuati - tra quelli processati con test molecolare e quelli con test antigenico rapido - è pari a 82.836.243.

È di nuovo la Sicilia la regione che segna il maggior numero di nuovi casi, 1.097, seguono nell'ordine la Lombardia con 758, il Veneto con 719, la Campania con 696, la Toscana con 677. Quindi il Lazio con 582, l'Emilia Romagna con 561 e la Sardegna con 424.

I DATI REGIONE PER REGIONE

SICILIA - Nella Sicilia che si appresta a passare in zona gialla dal 30 agosto sono 1.097 i nuovi contagi di coronavirus secondo il bollettino di oggi, 26 agosto 2021. Si registrano altri 15 morti, che portano a 6.274 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Anche oggi la Sicilia è al primo posto tra le regioni italiane per l'incremento giornaliero più alto di nuovi casi.

Da ieri sono stati eseguiti 17.082 tamponi, il tasso di positività scende al 6,4%. Gli attuali positivi sono 26.110 con un aumento di altri 604 casi. I guariti sono 478. Sul fronte ospedaliero sono adesso 855 i ricoverati.

PIEMONTE - Sono 305 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 26 agosto. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi casi sono pari all’1,9% di 16.192 tamponi eseguiti, di cui 11.093 antigenici. Dei 305 nuovi casi, gli asintomatici sono 100 ( 32,8%). I casi sono così ripartiti: 30 screening, 182 contatti di caso, 93 con indagine in corso; 2 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati : 6 ( di cui 4 dall’estero). Il totale dei casi positivi diventa quindi 375.495 così suddivisi su base provinciale: 30.622 Alessandria, 17.739 Asti, 11.815 Biella, 54.066 Cuneo, 29.259 Novara, 200.354 Torino, 14.037 Vercelli, 13.422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.547 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.634 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (- 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 142 (+ 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3435. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.328.938 (+ 16.192 rispetto a ieri), di cui 1.995.794 risultati negativi.

Due decessi di persone positive al test del Covid-19 (nessuno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 11.713 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.597 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 360.195 (+ 175 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.734 Alessandria, 16.935 Asti, 11.228 Biella, 52.168 Cuneo, 28.047 Novara, 192.896 Torino, 13.375 Vercelli, 12.913 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.453 extraregione e 2.446 in fase di definizione.

VENETO - Sono 719 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 26 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato un morto che porta a 11.674 il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19. Gli attuali positivi sono 12.619 (+ 82), mentre i dimessi/guariti sono 427.537 (+ 636).

LOMBARDIA - Sono 758 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 6 decessi.

I nuovi positivi a fronte di 38.173 tamponi effettuati (tasso di positività all'1,9%). I nuovi decessi portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 33.898. Lo comunica la Regione in una nota. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 42, uno in meno rispetto a ieri; stessa flessione per i ricoverati non in terapia intensiva che risultano 339 (-1).

I nuovi casi per provincia: Milano 236 di cui 81 a Milano città; Bergamo 41; Brescia 122; Como 42; Cremona 21; Lecco 28; Lodi 18; Mantova 26; Monza e Brianza 54; Pavia 43; Sondrio 15 e Varese 80.

LIGURIA - Sono 139 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 26 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.886 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per covid sono 82, mentre le persone in terapia intensiva sono 10.

EMILIA ROMAGNA - Sono 561 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 408.877 casi di positività. Sono 25.144 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Questi i dati, accertati alle 12 di oggi, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 89 nuovi casi, quindi Rimini (73), Parma (72), Modena (66) e poi Reggio Emilia (63) e Ravenna (56). Seguono Piacenza (37), Cesena (34), Ferrara (32) e Forlì (23), infine il Nuovo Circondario Imolese (16).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 418 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 380.517. I decessi sono due uomini di 82 e 84 anni e una donna di 83 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.337. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 53 (-2 rispetto a ieri), 405 quelli negli altri reparti Covid (-5). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 4 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (invariato), 8 a Modena (-1), 13 a Bologna (+2), 2 a Imola (invariato), 6 a Ferrara (-1), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato), 9 a Rimini (-2).

CAMPANIA - Sono 696 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 26 agosto 2021. Si registra un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 16.215 tamponi. Sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 361 quelli in area non critica.

SARDEGNA - Sono 424 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri due decessi. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale i 424 nuovi casi su 3255 persone testate e poco più di 8mila tamponi, tra molecolari e antigenici. Le vittime sono una donna di 81 anni della Città Metropolitana di Cagliari e una di 96, residente nella provincia di Sassari. In ospedale ci sono 228 pazienti (+3 rispetto a ieri), 25 (+1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 7762 persone (+79 rispetto a ieri).

ABRUZZO - Sono 98 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività (di età compresa tra 2 e 87 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78641. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2523. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73827 dimessi/guariti (+36 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2291 (+61 rispetto a ieri). Sono 78 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2112 (-32 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.529 tamponi molecolari (1316720 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.790 test antigenici (678.182).

Del totale dei casi positivi, 19859 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+21 rispetto a ieri), 20192 in provincia di Chieti (+25), 19185 in provincia di Pescara (+21), 18637 in provincia di Teramo (+33), 647 fuori regione (+2) e 121 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

LAZIO - Sono 582 i nuovi contagi da coronavirus oggi nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 5 morti. Oggi nel Lazio "si registrano 582 nuovi casi positivi (+140) e sono 5 i decessi (+1). I ricoverati sono 508 (-8), le terapie intensive sono 67 (+1), i guariti sono 713. I casi a Roma città sono a quota 287. Stabili ricoveri e terapie intensive". Così l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Complessivamente, sono 16.365 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 508 ricoverati, 67 in terapia intensiva e 15.790 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 347.842 e i morti 8.499, su un totale di 372.706 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

TOSCANA - Sono 677 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi contagi portano a 268.653 i casi totali dall'inizio della pandemia. Di questi 669 sono stati confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 249.906 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.945 tamponi molecolari e 4.699 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 6.428 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 11.752, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 440 (21 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in più). Registrati 2 nuovi decessi: un uomo e una donna. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 677 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa.

PUGLIA - Sono 284 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso. Effettuati 13.465 test giornalieri. Sono 4.547 le persone attualmente positive, 228 quelle ricoverate in area non critica, 24 in terapia intensiva. Da inizio emergenza in Puglia sono stati registrati 262.425 casi totali di positività, 251.180 persone guarite e 6.698 decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 36 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 26 agosto 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 1.088 tamponi molecolari dai quali sono stati rilevati 26 nuovi casi covid (tra cui 8 migranti/richiedenti asilo: 5 a Trieste, 3 a Udine) con una percentuale di positività del 2,39%. Sono inoltre 2.516 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,4%).

Scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 30 gli ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.797, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.016 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.266 contagi ,con la seguente suddivisione territoriale: 21.878 a Trieste, 51.413 a Udine, 22.124 a Pordenone, 13.333 a Gorizia e 1.518 da fuori regione.