Coronavirus in Italia, 5.522 nuovi casi e 59 decessi, indice positività in lieve calo:bollettino del 9 settembre

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.522, contro i 5.923 di ieri ma soprattutto i 6.791 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 10%. I tamponi sono 291.468, 10 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in lieve calo all'1,9% (ieri era al 2%).

Nelle 24 ore i decessi sono 59 (ieri 69), per un totale di 129.766. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali salgono così a 4.590.941. I guariti sono 7.122 (ieri 8.058), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.331.257.

Il numero delle persone attualmente positive cala per il quinto giorno di fila, 1.663 in meno (ieri -2.206), e sono 129.918 in tutto, di cui 125.130 in isolamento domiciliare.

In calo i ricoveri, Sicilia è ancora la regione con maggior numero nuovi casi

In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri +1) con 49 ingressi del giorno, e scendono a 558, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri -72), 4.230 in tutto. La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in calo da qualche giorno, con 929 contagi, seguita da Lombardia (+663), Veneto (+530), Toscana (+495) ed Emilia Romagna (+449).

I dati regione per regione:

LOMBARDIA - Sono 663 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Registrati inoltre altri 2 morti. 222 i nuovi casi nel territorio metropolitano di Milano, di cui 71 nella città capoluogo. 51.315 i tamponi effettuati, da cui è risultato positivo l'1,2%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia è di 33.945 decessi. Cresce il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 58 pazienti, 3 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 395, 9 più di 24 ore fa.

L'incremento dei casi è di 89 in provincia di Varese e di 84 in quella di Brescia. I nuovi positivi sono 57 a Monza e Brianza,43 a Pavia, 30 a Bergamo e Mantova, 24 a Cremona, 16 a Lecco, 15 a Lodi, 13 a Sondrio e 6 a Como.

SICILIA - Sono 929 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Registrati inoltre altri 12 morti. 1.744 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola sono 27.189 i positivi - 827 in meno rispetto a ieri - e di questi 809 sono ricoverati in regime ordinario, 117 in terapia intensiva (con 7 nuovi ingressi) e 26.263 sono in isolamento domiciliare.

CAMPANIA - Sono 410 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Segnalati altri 6 morti: 3 decessi sono stati registrati nelle ultime 48 ore ma sono avvenuti in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 17.029 test. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 351. In terapia intensiva, 21 persone.

FRIULI - Sono 118 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Zero morti, invece, registrati nella giornata odierna. Su 3.270 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi casi (tra cui 6 migranti/richiedenti asilo nell'area triestina) con una percentuale di positività del 3,46%.

Sono inoltre 4.207 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,12%). 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 47 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Complessivamente i decessi ammontano a 3.808, con la seguente suddivisione territoriale: 816 a Trieste, 2.020 a Udine, 678 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.628, i clinicamente guariti 90 mentre le persone in isolamento sono 1.407. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.992 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.509 a Trieste, 51.901 a Udine, 22.519 a Pordenone, 13.506 a Gorizia e 1.557 da fuori regione.

VENETO - Sono 530 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 7 morti. Gli attuali positivi sono 13.101 (- 61), mentre i dimessi/guariti sono 435.471 (+ 584).

SARDEGNA - Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Registrati inoltre altri 3 morti. I deceduti sono una donna di 85 anni, residente nella Provincia di Sassari, una donna di 71 anni e un uomo di 75 anni, entrambi residenti nella Provincia del Sud Sardegna.

Le persone testate sono poco più di 3mila, i test processati 7.323 tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (-3 rispetto a ieri), 227 quelli in area medica sono 227 (1 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 5.444 persone (292 in meno rispetto a ieri).

CALABRIA - Sono 296 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute sulla regione, che punta a rimanere in zona bianca e ad evitare il passaggio in zona gialla, con regole più rigide per contrastare la diffusione del virus.

Registrati altri 5 morti che portano il totale a 1.344 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia. Gli attuali positivi sono 5.092 (+ 72), mentre i dimessi/guariti sono 73.665 (+ 219).

VALLE D'AOSTA - Un nuovo contagio da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Zero, invece, i morti registrati in giornata. Il numero delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia è di 12.050. I casi positivi attuali sono 93 di cui 92 in isolamento domiciliare ed uno ricoverato in ospedale.

I guariti sono saliti di otto unità rispetto a ieri portando il totale complessivo a 11.484, i casi complessivamente testati sono 82.185 i tamponi totali effettuati 172.354, di cui 731 nelle ultime ore. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 473.

PUGLIA - Sono 178 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 14.233 test. Spiccano i 61 contagi in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.854. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 205. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

ABRUZZO - Sono 131 (di età compresa tra 3 e 95 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.196 (+6 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 425 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sono 77 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2113 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.664 tamponi molecolari (1355474 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.653 test antigenici (740354). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.79 per cento.

TOSCANA - Sono 495 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Si registrano altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, 482 sono stati confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico: il totale dei contagi nella regione da inizio pandemia sale così a 275.510. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 258.492 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 9.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo.

Sono invece 6.377 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.967, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 448 (stabili rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 87,8 anni (4 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo).

PIEMONTE - Sono 234 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 9 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. I nuovi casi (di cui 17 dopo test antigenico) sono pari all’1,2% di 20.336 tamponi eseguiti, di cui 14.966 antigenici. Dei 234 nuovi casi, gli asintomatici sono 95 (40,6%). Registrati altri 2 morti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 181 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.757. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.618.276 (+ 20.336 rispetto a ieri), di cui 2.069.839 risultati negativi. I pazienti guariti rimangono complessivamente 363.158 (+198 rispetto a ieri).

LAZIO - Sono 310 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi a Roma sono 152. “Oggi nel Lazio su 10.195 tamponi molecolari e 16.324 tamponi antigenici per un totale di 26.519 tamponi, si registrano 310 nuovi casi positivi (-62), sono 94 i casi in meno rispetto a giovedì 2 settembre. Sono 5 i decessi (+3), 463 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive (-6) e 516 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 152. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera", comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA - Sono 449 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I tamponi effettuati per individuare i nuovi casi sono stati 30.175, i guariti sono +534. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, nei reparti covid 402(-1).