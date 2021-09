Coronavirus in Italia 3.797 casi, 52 decessi e il tasso di positività a 1,4%: bollettino del 24 settembre

4.653.696 casi, 130.603 morti, 4.419.537 guariti, 103.556 malati. Dati Protezione Civile del 24 settembre 2021. I ricoveri in terapia intensiva sono 16 in meno e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in meno, 3.553 in tutto. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia con 488 nuovi positivi.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.797 contro i 4.061 delle 24 ore precedenti, con 277.508 tamponi e un tasso di positività che sale all'1,4% (1,36% per la precisione) rispetto all'1,3% di ieri (1,26%).

I decessi nelle 24 ore sono 52 (ieri 63) per un totale di 130.603 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 16 in meno (ieri -8) con 35 ingressi del giorno, e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in meno (ieri -146), 3.553 in tutto.

I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.653.696. I guariti sono 5.265 (ieri 5.466) per un totale di 4.419.537. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 1.527 in meno (ieri -1.476) che scendono a 103.556. Di questi, sono in isolamento domiciliare 99.514 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita da Sicilia (+464), Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348).

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 348 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 24 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 16.155 tamponi. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 268 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PUGLIA - Sono 157 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.030 test giornalieri. Spiccano i 59 contagi in provincia di Lecce e i 43 in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 2.978. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 168. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

TOSCANA - Sono 334 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino. Registrati inoltre altri due morti. 329 i casi confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico, che portano il totale a 280.734 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 265.886 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.945 tamponi molecolari e 8.809 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 6.089 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.720, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 348 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 82,5 anni.

EMILIA ROMAGNA - Sono 327 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 24 settembre 2021, secondo dati e numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati indivudati su un totale di 29.511 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 394.882. I casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.640 (+189 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.203 (+188), il 96,8% del totale dei casi attivi.

Due i decessi, uno nella provincia di Modena (una donna di 57 anni) e uno nella provincia di Ferrara (un uomo di 61 anni), che fanno salire il numero totale delle vittime in regione dall’inizio dell’epidemia a 13.453. In calo, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 45 (-4); 392 quelli negli altri reparti Covid (+5).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 84 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi (tra cui 4 richiedenti asilo/migranti) con una percentuale di positività dell'1,96%. Sono inoltre 4.609 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 10, mentre i pazienti in altri reparti restano 46.

I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.296, i clinicamente guariti 97, mentre quelli in isolamento calano a 1.103.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.369 persone (il totale è stato ridotto di una unità a seguito di un test positivo revisionato) con la seguente suddivisione territoriale: 22.989 a Trieste, 52.407 a Udine, 22.772 a Pordenone, 13.618 a Gorizia e 1.583 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un infermiere e di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture per anziani si registra il contagio di un operatore a Trieste.

BASILICATA - Sono 32 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi - tutti residenti - sono stati individuati su un totale di 725 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 33. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 51 (-2) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.214 (-1).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.778 somministrazioni ieri. Finora 417.754 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,5 per cento) mentre 367.419 hanno completato il ciclo vaccinale (66,4 per cento), per un totale di 785.173 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,4 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,1 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

VALLE D'AOSTA - Sono 2 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Il totale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza nella regione sale a a 12.099. I positivi attuali sono 57 di cui due ricoverati in ospedale e 55 in isolamento domiciliare. I guariti sono sei unità più di ieri per un totale complessivo di 11.568. I casi fino ad oggi testati sono 85.065, i tamponi effettuati 183.357. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 474.

LAZIO - Sono 361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 decessi. Da ieri sono stati fatti 10.353 tamponi molecolari e 13.085 tamponi antigenici con un tasso di positività all'1,5%. I ricoverati sono 395 e 51 le persone in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 365. I casi a Roma città sono a quota 183.

Nella Asl Roma 1, sono 61 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 87 nuovi casi e 2 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 35 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 4 sono 23 nuovi casi. Nella Asl Roma 5 sono 55 nuovi casi. Nella Asl Roma 6 sono 56 nuovi casi e un decesso. Nelle province si registrano 44 nuovi casi, di cui 17 a Frosinone, 14 a Latina, 4 a Rieti e 9 a Viterbo.

ABRUZZO - Sono 54 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre in Abruzzo, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, un 83enne della provincia di Chieti. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 2.541. In isolamento domiciliare 1.779 persone. Da ieri sono guarite 96 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.811 tamponi molecolari e 3.719 test antigenici con un tasso di positività allo 0.81 per cento. Nella Regione i positivi al momento sono 20.533.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19, sono 143 i nuovi contagi registrati (su 3.407 tamponi effettuati), +297 guariti e 4 morti (per un totale di 1.389 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -158 attualmente positivi, -147 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 13).

SICILIA - Sono 464 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti, ma le vittime registrate sono 13 per casi precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.504 tamponi. I positivi nella Regione scendono a quota 17.568. Da ieri i guariti sono stati 1.299.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 543, mentre si trovano in terapia intensiva 80 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi contagi: 98 a Palermo, 186 a Catania, 5 a Messina, 22 a Ragusa, 52 a Trapani, 71 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 13 ad Agrigento. Nessun nuovo caso a Enna.

LOMBARDIA - Sono 488 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Il tasso di positività nella Regione è allo 0,9%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 414 persone, due in più di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 60 persone, una meno di ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 34.004.

Sono 137 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 50 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo 30, a Brescia 57, a Como 15, a Cremona 12, a Lecco 8, a Lodi 14, a Mantova 18, a Monza e Brianza 68, a Pavia 19, a Sondrio 13 e a Varese 72.

LIGURIA - Sono 69 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 settembre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.874 tamponi molecolari, ai cui si aggiungono altri 4.157 antigenici rapidi. Sono 70 i ricoverati e 6 le terapie intensive occupate. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 31, Savona a 19, La Spezia a 10 e Imperia a 9.