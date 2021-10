Sole fino a domani, da giovedì 21 ottobre arriva la pioggia

Maltempo nella seconda parte della settimana. Ultime ore di sole e bel tempo, la pioggia sta per tornare su molte regioni d'Italia da giovedì 21 ottobre.

Questo periodo comandato dall'alta pressione è prossimo alla fine, dall'oceano Atlantico infatti si sta avvicinando una perturbazione che riporterà le piogge su molte regioni. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a mercoledì il tempo sarà stabile su tutte le regioni, il clima mite di giorno e ancora piuttosto freddo di notte.

Il sole splenderà su molti settori anche se accompagnato da nubi. Torneranno anche alcune nebbie sulla Pianura Padana e locali piogge in Liguria. Da giovedì una perturbazione sospinta da venti meridionali raggiungerà il Centro-Nord con precipitazioni che risulteranno più diffuse sulla Liguria orientale e sui settori alpini e prealpini, occasionali e perlopiù deboli sulla Pianura Padana e al Centro, come su bassa Toscana, Lazio, Umbria.

Con l'arrivo dei venti meridionali i valori notturni tenderanno a salire sensibilmente superando i 10°C. Nei giorni successivi il fronte perturbato si sposterà verso levante interessando qualche regione, da quelle adriatiche centrali al Sud nel corso del weekend. Nel frattempo l'alta pressione tornerà nuovamente a espandersi riportando un tempo ampiamente soleggiato e di nuovo mite di giorno a partire dal Nord.

LE PREVISIONI METEO

Martedì 19. Al nord: molte nubi, nel pomeriggio cielo coperto al Nordest. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: isolati piovaschi in Sicilia, bel tempo altrove.

Mercoledì 20. Al nord: cielo a tratti molto nuvoloso o coperto, locali nebbie in pianura, pioviggine in Liguria. Al centro: nubi sparse in Toscana, sole altrove. Al sud: sole prevalente.

Giovedì 21. Al nord: cielo spesso coperto, piogge su Alpi, Prealpi, Liguria di levante, locali su coste adriatiche e sulla pianura lombarda. Al centro: instabile su bassa Toscana, Umbria, Lazio. Al sud: precipitazioni in arrivo sulla Campania.

Da venerdì piogge verso Sud e ancora sul Centro tirrenico.