Il maltempo torna a piegare la Sicilia

Written by Redazione Ambiente

Rate this item

La tromba d'aria, spiega la Protezione civile regionale, ha colpito in particolare Modica, dove c'è stata la vittima: "Sono in corso accertamenti da parte di Polizia e carabinieri".

Un morto nel Modicano, alberi divelti e case scoperchiate. Nella Provincia di Ragusa due trombe d'aria si sono abbattute la prima in contrada Trebalate - Serrameta. Proprio in quest'ultima località un uomo cinquantenne mentre stava uscendo da casa sarebbe stato preso dal vortice e, sbalzato, è deceduto. Danni amche a Frigintini.

More in this category: