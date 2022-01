Tornano freddo, pioggia e neve: da quando

Written by Redazione Ambiente

Rate this item

Venerdì 21 gennaio - Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Al sud: piogge a carattere sparso, neve sopra 500 metri tra Campania, Basilicata, Puglia, a quote superiori altrove.

Al Nord e alla Toscana il quadro meteorologico, salvo per qualche disturbo provocato dai banchi di nebbia, si manterrà comunque più tranquillo e asciutto, in un contesto peraltro parecchio frizzante, con temperature che torneranno a risultare gelide durante la notte e nella prima parte del mattino

Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it , comunica che i primi segnali di una svolta si noteranno chiaramente già nel corso della giornata odierna, quando un vortice ciclonico sospinto da gelide correnti artiche sposterà il suo baricentro dalla Francia verso est, dando vita a un generale peggioramento dello scenario meteorologico: le piogge bagneranno gran parte delle regioni del Centro e il basso Tirreno. Tornerà anche la neve sugli Appennini a quote però medio-alte viste le temperature ancora piuttosto elevate.

Correnti artiche in rotta verso l'Italia. Tornano freddo, pioggia e neve fino a quote basse al Centro-Sud. Dopo alcuni giorni di assoluta stabilità atmosferica, ecco che il tempo sull'Italia è destinato a mutare ancora una volta: tra oggi e domani venerdì 21 gennaio correnti artiche riusciranno a fare breccia nell'anticiclone, dando vita a una nuova fase di maltempo che travolgerà le nostre regioni centro-meridionali.

More in this category: