Coronavirus in Italia 77.696 contagi e 352 morti: bollettino 24 gennaio

10.001.344 casi, 143.875 morti, 7.147.612 guariti, 2.709.857 malati. Dati Protezione Civile del 24 gennaio 2022. In Italia sono più i guariti che i nuovi contagiati. Si ferma la tumultuosa crescita dei malati causata prima dalla variante Delta poi soprattutto da Omicron. Era dal 25 ottobre che non compariva il segno meno sul numero dei positivi

Torna a calare dopo tre mesi il numero delle persone attualmente positive in Italia, ossia quelle ancora alle prese con il Covid. Oggi sono 25.049 in meno (ieri +10.957), grazie al numero dei guariti di oggi (102.363) che supera ampiamente quello dei nuovi casi (77.696). Il totale e' sceso cosi' a 2.709.857.

Si ferma quindi, almeno per oggi, la tumultuosa crescita dei malati causata prima dalla variante Delta poi soprattutto da Omicron. Era dal 25 ottobre che non compariva il segno meno sul numero dei positivi, ultimo barlume di calo prima di tre mesi di crescita record. Basta pensare che quel giorno i positivi erano 74.654, quasi 40 volte meno di adesso.

Ancora in lieve calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 77.696, contro i 138.860 di ieri e soprattutto gli 83.403 di lunedì scorso. Come sempre dopo il weekend con pochi tamponi, 519.293, oltre 400 mila in meno, ma con il tasso di positività stabile al 15% (ieri era al 14,95%).

I decessi sono 352 (ieri 227), per un totale di 143.875 vittime dall'inizio dell'epidemia. Stabili le terapie intensive (ieri +9) con 101 ingressi, 1.685 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 235 unita' (ieri +185), 19.862 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Oltre 10 milioni di italiani hanno ricevuto una diagnosi di Covid dall'inizio della pandemia, uno su sei. Il bollettino del ministero della Salute certifica che sono 10.001.344 le persone ad aver avuto (almeno) un tampone positivo in questi due anni: dal primo caso accertato, il 38enne Mattia di Codogno, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2020.

Un numero enorme, che peraltro non tiene conto degli altri milioni (presumibilmente) di positivi non accertati, specie nella prima ondata quando i tamponi si facevano preferibilmente ai sintomatici: secondo molti esperti in quella fase i positivi erano almeno il doppio di quelli registrati. Sul bilancio totale, comunque, pesa l'ondata Omicron, che ha mandato fuori scala tutti i valori: basta pensare che il 7 dicembre scorso i casi totali erano ancora 5.134.318, dopo 22 mesi di pandemia: nel successivo mese e mezzo, con Omicron imperversante, i casi sono aumentati di quasi 5 milioni di unità, abbassando drasticamente, anche grazie ai vaccini, il tasso di ricoverati, sceso dal 4,5% dello scorso anno allo 0,7% di queste settimane. Complessivamente, sugli oltre 10 milioni di positivi, 7.147.612 sono guariti, 143.875 sono morti e 2.709.857 sono ancora malati.

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 8.844 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 87 decessi. Sono 36.614 le vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 70.842, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 12,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 265 (-2) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.416 (+20).

Sono 3.087 i nuovi casi di Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.326 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 778 nuovi casi, a Brescia 1.212, a Como 508, a Cremona 181, a Lecco 208, a Lodi 210, a Mantova 244, a Monza 638, a Pavia 489, a Sondrio 91 e a Varese 998.

SICILIA - Sono 3.629 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 33 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 26.096 tamponi processati. Gli attuali positivi salgono così a 214.783. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 991, mentre dei 33 decessi riportati oggi (8.214 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 2 sono avvenuti oggi, 9 ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.461, mentre si trovano in terapia intensiva 164 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 578 a Palermo, 940 a Catania, 574 a Messina, 331 a Ragusa, 191 a Trapani, 538 a Siracusa, 258 a Caltanissetta, 175 ad Agrigento e 44 a Enna.

CAMPANIA - Sono 5.930 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 24 gennaio. Si registrano inoltre altri 40 morti: 22 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 45.916 i test effettuati. Il totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale così a 8.925. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.391 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 7.622 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 27 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.919 tamponi molecolari e 40.831 antigenici con un tasso di positività al 13,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.571. I ricoverati sono 2.047 i ricoverati, 28 in più rispetto a ieri, 202 le terapie intensive occupate, 5 in meno nelle ultime 24 ore, e 7.139 i guariti da ieri.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.772 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.628 i nuovi casi e 8 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.171 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 4: sono 259 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 793 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 761 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 1.238 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 432 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 166 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 373 i nuovi casi e 3 i decessi.

TOSCANA - Sono 5.603 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. I nuovi casi sono stati rilevati su 34.405 test di cui 16.075 tamponi molecolari e 18.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,29% (53,4% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi in Toscana erano stati 10.904 su 66.311 test con il tasso dei nuovi positivi a 16,44% (74,2% sulle prime diagnosi).

Si è dimezzato, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi di Covid, ma sono circa la metà i test effettuati, tanto che il tasso di positività resta praticamente invariato, anche se scende sensibilmente sulle prime diagnosi.

ABRUZZO - Sono 1.568 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 morti.

I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 193172. Dei positivi odierni, 955 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 70 e 92 anni, 4 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti, 1 residente fuori regione, mentre 3 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl) e sale a 2758. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 97753 dimessi/guariti (+510 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 92661 (+1047 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 79508 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 419 i pazienti (+7 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 37 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 92205 (+1039 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3109 tamponi molecolari (1879052 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10391 test antigenici (2448699). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 11.61 per cento.

SARDEGNA - Sono 1.224 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati confermati sulla base di 2.807 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19.883 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 291 (4 in più di ieri ). Sono 22.775 i casi di isolamento domiciliare (475 in più di ieri).

PUGLIA - Sono 3.471 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 39.399 tamponi. I nuovi casi per provincia - Bari: 1.117; Bat: 323; Brindisi: 339; Foggia: 545; Lecce: 801; Taranto: 315; Residenti fuori regione: 24; Provincia in definizione: 7.

Le persone attualmente positive sono 126.262. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 717. In terapia intensiva, invece, 67 persone.

VENETO - Sono 6.188 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.705 (-22), mentre le persone in terapia intensiva sono 186 (+3).

CALABRIA - Sono 776 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi registrati su 5.422 tamponi effettuati, +1.276 guariti. I decessi salgono a 1.801 da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra -512 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 435) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 33).

BASILICATA - Sono 599 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 gennaio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.416 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati in 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Scanzano Jonico e Baragiano. Sono state registrate 450 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 di cui 6 (+2) in terapia intensiva: 52 (di cui 4 in TI) nell'ospedale di Potenza; 42 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 17.023.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.508 somministrazioni. Finora 459.313 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 420.805 hanno ricevuto la seconda (76,1 per cento) e 266.061 sono le terze dosi (48,1 per cento), per un totale di 1.146.179 somministrazioni effettuate.

EMILIA ROMAGNA - Sono 14.719 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 gennaio. Registrati inoltre altri 40 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 948.126 casi di positività, 35.301 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.790 molecolari e 21.511 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 148 (-4 rispetto a ieri, pari al -2,6%), l’età media è di 63 anni. Sul totale, 92 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,3 anni), il 62,2%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.625 (+83 rispetto a ieri, +3,3%), età media 69,7 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 20 a Parma (-2); 14 a Reggio Emilia (invariato); 20 a Modena (-2); 35 a Bologna (+1); 12 a Imola (invariato); 11 a Ferrara (invariato); 8 a Ravenna (-1); 4 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (-2); 12 a Rimini (invariato). Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 6.504 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 556.612. Purtroppo, si registrano 40 decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.811.

LIGURIA - Sono 2.221 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Liguria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.867 tamponi tra molecolari (2.457) e antigenici rapidi (10.410) registrati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Imperia (Asl 1) 121; Savona (Asl 2) 501; Genova 1.336, di cui: Asl 3: 1.331 e Asl 4: 205; La Spezia (Asl 5): 261. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2. Non si registrano nuovi decessi.

PIEMONTE - Sono 7.526 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che dei nuovi casi, 5.090 sono risultati positivi dopo test antigenico, pari al 14,1% di 53.389 tamponi eseguiti, di cui 47.309 antigenici. Gli asintomatici sono 6.450 (85,7%). I casi sono 5.962 di screening, 1.231 contatti di caso, 333 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 800.908, di cui 65.957 Alessandria, 37.079 Asti, 29.967 Biella, 111.475 Cuneo, 62.323 Novara, 419.682 Torino, 28.300 Vercelli, 29.588 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.929 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 12.608 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 2.119 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. Su 2.666 tamponi molecolari sono stati rilevati 406 nuovi casi, con una percentuale di positività del 15,23%. Sono inoltre 10.164 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1713 casi (16,85%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 464. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.