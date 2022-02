Coronavirus in Italia 118.994 positivi, 395 le vittime, tasso di positività al 12,3%: bollettino 2 Febbraio

Sono 118.994 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 133.142.

Le vittime sono invece 395, mentre ieri erano state 427.

Dall'inizio della pandemia sono 11.235.745 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 2.407.626, in calo di 68.888 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 147.320. I dimessi e i guariti sono invece 8.680.799 con un incremento di 187.816 rispetto a ieri.

Sono 964.521 tamponi i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.246.987.

Il tasso di positività è al 12,3%, in aumento rispetto al 10,1% di ieri. Sono invece 1.524 nelle terapie intensive, 25 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.550, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.

I DATI DELLE REGIONI

PUGLIA - Sono 7.141 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 37 morti, di cui 6 relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi, individuati attraverso 54.777 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.155; Bat: 651; Brindisi: 628; Foggia: 1.067; Lecce: 1.726; Taranto: 803; Residenti fuori regione: 71; Provincia in definizione: 40; Sono 123.458 le persone attualmente positive, 679 le ricoverate in area non critica e 61 in terapia intensiva. Dati complessivi: 618.045 casi totali, 7.813.686 tamponi eseguiti, 487.317 persone guarite e 7.270 i decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 3.497 i contagi da coronavirus oggi, 2 febbraio, in Friuli Venezia Giulia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione specificando che su 10.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,15%. Sono inoltre 18.371 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.410 casi (13,11%). Si registrano i decessi di 14 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 di cui 29 non immunizzate e 12 vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 498.

SARDEGNA - Sono 1.504 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.930 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32, lo stesso dato di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 377, 4 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 22.748 persone.

VALLE D'AOSTA - Sono 185 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 febbraio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. I positivi attuali sono 3793 di cui 3731 in isolamento domiciliare, 59 ricoverati in ospedale, 5 in terapia intensiva. I guariti complessivi sono saliti a 25.302, +890 rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è ad oggi pari a 124.722, mentre i tamponi complessivamente effettuati sono 439.581. Da inizio pandemia le vittime sono state 510 nella Regione.

CAMPANIA - Sono 10.287 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 febbraio, in Campania, 7.766 dei quali sono risultati positivi al tampone antigenico e 2.521 al molecolare. Sono stati analizzati complessivamente 79.994 test, 53.743 antigenici e 26.251 molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 31 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 90 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.345 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA - In Basilicata sono 1.072 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati oggi, 2 febbraio, su un totale di 6.334 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (-1) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 46 (di cui 3 in TI) nell'ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 19mila. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lavello e in Puglia, a Caprarica di Lecce. Sono state registrate 819 guarigioni.

VENETO - Sono 14.190 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 30 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia è pari a 1.181.342, quello dei decessi a 13.240. Il numero degli attuali positivi è 208.908. In calo il dato dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati da malati Covid sono 1.808 (-35) nelle aree mediche e 168 (-2) nelle terapie intensive.

TOSCANA - Sono 7.758 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 33 morti. I nuovi casi, di cui 2.896 confermati con tampone molecolare e 4.862 da test rapido antigenico, portano il totale a 756.941 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 606.323 (80,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.587 tamponi molecolari e 44.888 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 11.427 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 142.298, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79,8 anni.