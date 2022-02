Tanto maltempo e vento verso Sud, tempesta Franklin sfiora Italia

Maltempo sull'Italia. Le tempeste nord europee sono infatti riuscite, con la loro coda, a condizionare le ultime 24 ore. Eunice è infatti transitata tra domenica sera e lunedì mattina con venti di tempesta sulle Alpi, poi è arrivato Franklin a colpire diversi Paesi nordeuropei e a interessare l’Italia con una nuova fase di maltempo e venti di burrasca, burrasca forte, tempesta e con raffiche da uragano. E’ tornata anche la neve in montagna, purtroppo ci sono stati anche temporali intensi e mareggiate estese.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, comunica che nella giornata di oggi, martedì 22 febbraio, il maltempo sarà ancora protagonista su tutto il Sud: ci saranno ancora venti di burrasca, piogge, temporali e locali grandinate a causa dell'afflusso di aria artica dai balcani. Sul nord-ovest sono previsti ancora venti di Foehn, o come si dice in italiano Favonio, con temperature massime oltre i 15°C, al Centro arriveranno ampie schiarite salvo residue precipitazioni fino al mattino sul medio adriatico. Attenzione invece al Sud dove, come detto, il maltempo sarà ancora piuttosto intenso. Come avvenuto per tutto l’inverno l’altalena però non si fermerà: dal maltempo torneremo in primavera e poi di nuovo all’orizzonte un blitz polare: da mercoledì è atteso un generale miglioramento su tutto il Paese grazie all’ennesima espansione di un campo anticiclonico, ma attenzione alla maledizione del weekend. Nel rpssimo fine settimana, e forse anche nel successivo, ci potranno essere di nuovo piogge, vento e nevicate: come detto più volte, anche se questa stagione è stata decisamente mite ed anomala, l’inverno non sembra finito e pare voler colpire ancora dopo averci fatto assaggiare una mite primavera.

Oggi, martedì 22 febbraio - Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Residue nevicate sui confini alpini e vento di foehn. Al centro: sereno o al più poco nuvoloso. Venti tesi da nord. Al sud: maltempo su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia con forti venti e mareggiate.

Mercoledì 23 febbraio - Al nord: cielo sereno. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tutto sole, ancora forti venti dai quadranti settentrionali.

Giovedì 24 febbraio - Al nord: nubi in aumento. Al centro: nubi irregolari. Al sud: sole protagonista.

Tendenza - Venerdì prevista una nuova perturbazione atlantica da nord ovest, il tempo è destinato a peggiorare nuovamente al centro-nord con fenomeni in estensione nei giorni successivi anche al sud.