Kiev propone "una nuova alleanza" per mettere in sicurezza l'Europa

Biden torna ad attaccare Putin con accuse pesanti: "È un criminale di guerra". Il Cremlino ha replicato con celerità: "Parole inaccettabili". Per il presidente americano, il suo omologo russo "sta infliggendo devastazione e orrore, bombardando appartamenti e reparti di maternità. Queste sono atrocità, un oltraggio per il mondo".

Mosca reagisce e definisce "imperdonabile la retorica" del capo della Casa Bianca ricordando come "le sue bombe hanno ucciso centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo". Monito della Corte penale internazionale dell'Aja: "La Russia fermi le armi". Appello di Scholz, "Putin si ritiri e fermi gli attacchi".

Bombe colpiscono il teatro di Mariupol con Kiev che denuncia: "Era un rifugio di civili". I russi replicano: "È stato il battaglione Azov". Il Cremlino intanto blocca il sito della Bbc: "È solo l'inizio, azione di rappresaglia alle sanzioni". Colpita la torre tv a Vinnytsia. Kiev annuncia, liberato il sindaco di Melitopol.

La Nato, intanto, conferma il sostegno militare attraverso le parole di Stoltenberg: "Continueremo a fornire armi. non tollereremo attacchi alla sovranità alleata". Tra le armi promesse da Washington anche 9 mila sistemi missilistici anti-carro a spalla, 7 mila armi leggere, 20 milioni di munizioni e droni e razzi anti-carro Javelin.

Zelensky, nella giornata di ieri, è stato ospite del Congresso americano con un discorso che ha fatto breccia tra gli americani. Il presidente ucraino ha ribadito la necessità di una no-fly zone o un sistema antimissile. Poi ha citato Pearl Harbor e parafrasato Martin Luther King: "I have a need".

Rifondare un patto tra "esercito e nazione": è questa la lezione della crisi in Ucraina. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, presentando il suo programma elettorale. Bisogna riflettere "su come noi vogliamo rinforzare e ridare vitalità a questo patto" ha detto Macron.

"Tu hai iniziato questa guerra, tu la stai conducendo, tu puoi fermarla". È Arnold Schwarzenegger a rivolgersi al presidente Putin in un nuovo video diffuso sui social: un discorso appassionato, registrato nel suo studio e sottotitolato anche in cirillico, rivolto soprattutto al popolo russo. "So che il vostro governo vi ha detto che questa guerra è stata lanciata per denazificare l'Ucraina. Denazificare l'Ucraina?", scandisce l'attore. "Non è vero! È un Paese con un presidente ebreo, di cui i tre fratelli del padre furono ammazzati dai nazisti. Vedete, l'Ucraina non ha iniziato questa guerra. Né sono stati nazionalisti o i nazisti. Coloro che sono al potere al Cremlino hanno iniziato questa guerra", insiste Schwarzenegger.

La missione europea a guida italiana ExoMars, prevista per il prossimo settembre e che avrebbe visto una collaborazione tra Mosca e l'Agenzia spaziale europea per l'esplorazione di Marte, è stata sospesa. A dirlo è stato a Palermo l'astronauta Luca Parmitano nel corso della sua Lectio magistralis per il conferimento della laurea honoris causa alla Lumsa. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione del board dell'Esa: "Negli ultimi due giorni - ha affermato il direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher - gli Stati membri hanno valutato l'impatto della guerra in Ucraina sui programmi dell'Esa. Insieme abbiamo preso la decisione, dura ma necessaria, di sospendere il lancio di ExoMars con Roscosmod (lagenzia spaziale russa, ndr) e di studiare un modo per andare avanti".

Ramzan Kadyrov, il feroce leader ceceno alleato del presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato che "un migliaio" di volontari ceceni sono partiti e in viaggio verso l'Ucraina.

15:58 Pechino, colloquio Xi-Biden domani sera (ora cinese) La Cina conferma il colloquio telefonico di domani tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente Usa, Joe Biden, precedentemente annunciato dalla Casa Bianca. Xi scambiera' opinioni con Biden "sulle relazioni sino-americane e su questioni di reciproco interesse", si legge in una nota a firma della direttrice del Dipartimento Informazione del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, diffusa dall'agenzia Xinhua. Il colloquio avviene su richiesta degli Stati Uniti, si legge nella nota, che rappresenta una rara conferma di un evento relativo al presidente cinese da parte di Pechino, e si svolgera' nella serata del 18 marzo, secondo il fuso orario della capitale cinese.

15:44 Turchia: "Difficile dare una data per il vertice Putin-Zelensky" La Turchia rilancia la propria disponibilità a ospitare un vertice con i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodimir Zelenski, anche se al momento e' impossibile anche solo ipotizzarne una possibile data. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu oggi a Lviv dove ha incontrato il collega ucraino Kuleba. "Ora non è possibile fare ipotesi su una data, anche perche' andrebbero preparate tutte le condizioni necessarie a un incontro. E' un tema di cui non abbiamo parlato ieri (A Mosca con Lavrov ndr). Vogliamo ospitare un vertice tra i due presidenti, ribadiamo la disponibilita' e ne saremmo felici, ma al momento non e' neanche ipotizzabile una data", ha dichiarato Cavusoglu che anche ieri a Mosca aveva ammesso che la possibilita' di un'incontro tra Zelensky e Putin non era entrata nell'agenda dell'incontro con Lavrov. Tuttavia Erdogan ha sentito telefonicamente sia Zelensky ieri, che Putin oggi.

15:24 Cavusoglu, sostegno totale e porte aperte a profughi La Turchia con il ministro degli Esteri Cavusoglu in visita a Lviv ribadisce il sostegno all'integrita' territoriale e alla sovranita' dell'Ucraina e apre la porta a profughi in fuga dall'invasione russa. "Il nostro sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina è totale, il risultato della nostra alleanza e della nostra posizione. Dialoghiamo con entrambi perche' vogliamo porre fine alle ostilita' e limitare la crisi umanitaria. Il nostro sostegno continuerà anche in questo ambito. In questo momento difficile trarre in salvo i civili è una priorità, abbiamo portato a termine il salvataggio di moltissimi turchi con l'aiuto del governo ucraino e manteniamo tutte le porte aperte agli ucraini e ai tartari di Crimea che siamo pronti ad accogliere in Turchia", ha detto Cavusoglu, che ha poi dichiarato che 15.200 turchi sono stati evacuati dall'Ucraina fino ad ora e che vanno avanti gli sforzi per far uscire da Kharkiv e Mariupol i turchi rimasti in Ucraina.

15:15 Ucraina: "Sopravvissuti a bombe teatro", "130 già in salvo" Ci sono "sopravvissuti" tra le macerie del teatro di Mariupol, la città portuale ucraina da giorni assediata dalle truppe russe, teatro che ospitava donne e bambini rifugiati e che e' stato bombardato ieri; e comunque 130 persone sono già state tratte in salvo. Lo hanno riferito, rende noto Kyiv Independent, i soccorritori al lavoro tra le macerie.

"Il rifugio antiaereo ha resistito. Ora le macerie vengono sgomberate. Ci sono sopravvissuti. Non sappiamo ancora il (numero di) vittime", ha aggiunto parlando alla Reuters Petro Andrushchenko, consigliere del sindaco della città.

14:59 Cavusoglu, Erdogan ha parlato con Putin oggi Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu da Lviv, dove ha incontrato il collega ucraino Dimitri Kuleba, dopo aver visto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Mosca ieri. "Questa guerra deve finire immediatamente. Continuiamo, dal primo giorno del conflitto a lavorare senza sosta per porre fine a questo spargimento di sangue. A questo fine abbiamo invitato ad Antalya la scorsa settimana Lavrov e Kuleba. Sempre a questo fine il presidente Erdogan ha parlato ieri con il presidente ucraino Volodimir Zelensky e oggi ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin", ha detto Cavusoglu.

14:50 Kiev: "Nuova alleanza sicurezza per fermare Russia" L'Ucraina vuole porre fine alla guerra "creando una nuova alleanza completamente nuova che garantisca la sicurezza dell'Europa" e che "sia in grado di fermare la Russia se vorrà di nuovo attaccare qualcuno in futuro". Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina e anche tra i negoziatori al tavolo dei colloqui con la Federazione. Quello che conta per Kiev "non è lo status ma gli alleati che sono davvero pronti a combattere al nostro fianco", ha spiegato Podolyak in un'intervista ai media polacchi e rilanciata dall'agenzia ucraina Unian. L'invasione dell'Ucraina ha dimostrato che l'intera architettura della sicurezza europea deve essere riconsiderata, ha dichiarato il consigliere presidenziale, "sappiamo che Putin può essere fermato solo con la forza, ma la Nato non ha quella forza". Podolyak ha spiegato che sono in corso negoziati con i partner internazionali per aderire a una nuova dichiarazione sulla sicurezza e, dopo i colloqui, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky presenterà una proposta di documento.

14:23 Visco, da guerra rischi significativi per la stabilità "L'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato lo scenario macroeconomico quasi da un giorno all'altro. Nella situazione attuale, anche la stabilità finanziaria è esposta a rischi significativi derivanti da potenziali interruzioni dell'approvvigionamento energetico e dalle loro conseguenze per l'economia reale e gli intermediari, nonché da dislocazioni nei mercati finanziari". Lo sottolinea il Governatore di bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento di apertura della terza Conferenza su 'Stabilità Finanziaria e Regolamentazione' organizzato da Banca d'Italia e Università Bocconi.

14:21 Lukashenko, se Ucraina continua provocazioni risponderemo Il leader bielorusso Aleksander Lukashenko ha affermato che se l'Ucraina continuerà la sua escalation e a provocare la Bielorussia, Minsk risponderà.

"Se solo l'Ucraina continua la sua escalation contro la Bielorussia, allora risponderemo", ha detto in un'intervista al canale televisivo giapponese Tbs, rilanciata dai media bielorussi.

Secondo Lukashenko, tra il 23 e il 24 febbraio, l'Ucraina aveva pianificato di colpire da quattro punti la Bielorussia e viola con i suoi velivoli il confine bielorusso.

13:26 Londra: "Installiamo sistema antimissili in Polonia" Il Regno Unito installerà presto un sistema di difesa antimissili in Polonia: lo ha annunciato il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, al termine dell'incontro con il suo omologo polacco, Mariusz Blaszczak. L'obiettivo, ha spiegato Wallace, è aiutare Varsavia a proteggere il suo spazio aereo contro una eventuale aggressione russa. "Posso annunciare che abbiamo deciso di installare in Polonia Sky Sabre, sistema di difesa aerea a medio raggio, dispiegando un centinaio di persone", ha affermato Wallace sottolineando che la Polonia "ha sulle sue spalle una grande parte del fardello delle conseguenze di questa guerra" in Ucraina. Wallace non ha fornito una data per l'installazione del sistema. Il Regno Unito dispiegherà dunque in Polonia un centinaio di uomini e il sistema missilistico di difesa aerea Sky Sabre. Consegnato all'esercito britannico lo scorso anno, Sky Sabre e' un avanzato sistema missilistico terra-aria in grado di distruggere caccia e missili in arrivo; secondo gli sviluppatori che lo hanno messo a punto, e' in grado di colpire un oggetto delle dimensioni di una palla da tennis che si muove piu' velocemente della velocita' del suono. Dopo l'incontro con il suo omologo polacco, Wallace ha spiegato che e' fondamentale "garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco da qualsiasi ulteriore aggressione da parte della Russia".

13:24 Lukashenko, Mosca offre a Kiev accordo "accettabile" La Russia sta offrendo all'Ucraina una variante di accordo "assolutamente accettabile". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, dicendosi convinto che "oggi c'è ancora possibilità di raggiungere un accordo". Lo riporta l'agenzia Belta.

La Bielorussia e' stata il territorio dove si sono svolti i primi tre round negoziali tra Russia e Ucraina, che ora stanno andando avanti in formato videoconferenza. Il presidente bielorusso ha detto di credere in una "rapida conclusione" dell'operazione militare russa in Ucraina. "Se Kiev non firma un accordo con Mosca", ha detto citato dall'agenzia Belta, "allora le tocchera' firmare una dichiarazione di resa".

13:02 Cina, non attaccheremo mai Kiev e forniremo aiuti La Cina promette che non attaccherà mai l'Ucraina e che fornirà aiuti economici al Paese. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Ucraina, Fan Xianrong, in un incontro con il governatore di Leopoli, Maksym Kozytsky, citato dal sito web della città nell'ovest dell'Ucraina. La Cina, ha detto l'ambasciatore, è "un Paese amichevole con il popolo ucraino" e "non attaccherà mai l'Ucraina. La aiuteremo in particolare sul piano economico". Da Pechino, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del diplomatico cinese, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, ha sottolineato che "la Cina sostiene sicuramente queste affermazioni del nostro ambasciatore in Ucraina" e "sostiene tutti gli sforzi che portano a un allentamento della situazione a una soluzione politica".

12:59 Putin, dalle sanzioni problemi ma anche opportunità Le sanzioni stanno creando problemi ma anche aprendo nuove possibilità. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

12:43 Kiev, 130 persone tratte in salvo dal teatro di Mariupol Sono 130 le persone che sono state tratte in salvo dalle macerie del teatro di Mariupol, finito ieri sotto attacco russo. Lo ha riferito la deputata ucraina, Olga Stefanyshyna, su Facebook rilanciata dall'agenzia Uniana.

"Il rifugio antiaereo vicino al teatro di Mariupol ha resistito. Circa 130 persone sono già state tratte in salvo", ha scritto la parlamentare.

12:41 Di Maio: Turchia, Cina e Israele possono mediare "Il governo italiano, con il ministero degli Esteri in prima fila, è impegnato, in coordinamento con partner e alleati, in una risposta ferma, coesa ed efficace nell'imporre alla Russia sanzioni massicce per la sua condotta". Lo ha ribadito il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, intervenendo all'evento 'Let Expo', organizzato da organizzato da ALIS, in collaborazione con Veronafiere.

"Allo stesso tempo, restiamo convinti che l'unica via per una cessazione delle ostilità e verso una soluzione sostenibile sia quella della diplomazia e per questo continueremo a parlare con attori terzi, come Turchia, Cina, Israele, che possano facilitare una mediazione", ha aggiunto Di Maio.

12:38 Scholz, la Nato non interverrà in questo conflitto "Intendo essere molto chiaro: la Nato non interverrà militarmente in questo conflitto". È quanto ha affermato Olaf Scholz alla conferenza stampa al fianco del segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. "La Germania fornisce il proprio contributo", ha aggiunto il cancelliere tedesco, ed è "al fianco dell'Ucraina e del suo popolo". A detta di Scholz, "solo il presidente Putin porta la responsabilità" delle vittime, quindi "dobbiamo fare tutto il possibile per far tacere le armi". Secondo il cancelliere, il capo del Cremlino "punta solo sulla violenza". Scholz ha anche ribadito che la Nato, anche "per garantire la sicurezza di tutti i suoi membri", al suo interno "continuerà a discutere su come rafforzare" l'alleanza.

12:37 Scholz, parole di Zelensky al Bundestag molto impressionanti Sono state "molto impressionanti" le parole pronunciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio di questa mattina al Bundestag. Lo ha detto Olaf Scholz durante la conferenza stampa insieme al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Continueremo a dare il nostro contributo", di cui fanno parte anche "le forniture di armi", ha aggiunto il cancelliere, il quale ha ricordato che attraverso lo stanziamento straordinario di 100 miliardi per la Bundeswehr la Germania "raggiungera' una spesa per la difesa di oltre il 2% del Pil".

12:16 Stoltenberg, impegno a non creare nuove escalation "La Nato ha la responsabilità di non creare una ulteriore escalation di questo conflitto". Lo ha detto a Berlino il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ad una conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

12:08 Cremlino, da noi "sforzi colossali" nei colloqui di pace Il Cremlino ha detto che sta riponendo "sforzi colossali" nei colloqui di pace con l'Ucraina. "La nostra delegazione sta riponendo uno sforzo colossale e dimostra di essere più pronta ad andare verso gli altri che la parte ucraina", ha dichiarato il portavoce Dmitri Peskov.

"Concordare su un documento, il rispetto di tutti i suoi parametri e la loro applicazione potrebbe velocemente interrompere quanto sta accadendo", ha aggiunto il portavoce. Commentando quanto pubblicato dal Financial Times secondo il quale ci sono stati significativi progressi su un possibile piano di pace, Peskov ha detto che "è vero, ci sono elementi giusti ma in generale non è corretto" quanto riportato dal giornale inglese.

11:54 Accordo su 9 corridoi umanitari, c'è anche Mariupol Russi e ucraini hanno trovato un accordo su 9 corridoi umanitari, che consentiranno l'evacuazione dei civili da numerose città, compresa Mariupol. Lo hanno annunciato le autorità di Kiev. I corridoi permetteranno anche l'arrivo degli aiuti umanitari nelle città assediate.

11:48 Lagarde, stima inflazione del 5,1% nel 2022 ma rischio fino al 7% "Le ultime proiezioni di base dello staff della Bce - che includono una prima valutazione dell'impatto della guerra - vedono l'inflazione, in media, al 5,1% quest'anno. In uno scenario più severo, l'inflazione potrebbe superare il 7% nel 2022". Lo ha sottolineato il presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo alla conferenza "The ECB and Its Watchers XXII".

11:46 Cremlino, abbiamo i mezzi per evitare un default Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che la Russia ha "tutti i mezzi necessari" per evitare un default. "Qualsiasi inadempienza che potrebbe verificarsi sarebbe di natura puramente artificiale", ha detto Peskov ai giornalisti.

Intanto, Mosca ha annunciato di aver pagato gli interessi sul debito estero in scadenza questa settimana, evitando per ora un default dopo essere stata colpita da sanzioni occidentali senza precedenti per l'invasione dell'Ucraina.

"Fin dall'inizio, abbiamo detto che la Russia ha tutti i mezzi e il potenziale necessari per non portare la situazione al default", ha detto Peskov, "non possono esserci default, perché la Russia ha i fondi necessari. Qualsiasi default che potrebbe ipoteticamente verificarsi potrebbe essere puramente artificiale".

11:41 Lagarde, pronta a ogni misura se la guerra soffoca la ripresa "Abbiamo deciso che, se le prospettive cambiano e le condizioni di finanziamento diventano incompatibili con ulteriori progressi verso il nostro obiettivo del 2%, siamo pronti ad adeguare la dimensione e/o la durata dei nostri acquisti. In questo modo, manteniamo aperta l'opzione di prendere qualsiasi misura necessaria se le conseguenze economiche della guerra dovessero aggravarsi e soffocare l'attuale percorso di ripresa". Lo ha sottolineato il presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo alla conferenza "The ECB and Its Watchers XXII"

11:34 Mosca, decine di morti a Donetsk ma l'Occidente ignora "Il 14 marzo le forze armate ucraine hanno attaccato il centro di Donetsk con un missile Tochka-U. Questo atto di terrorismo ha ucciso decine di persone". Lo ha scritto su Twitter la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Ancora una volta, abbiamo visto la reazione indifferente dell'Occidente. (Gli occidentali, ndr) hanno diligentemente ignorato tale atrocità firmata dai loro reparti ucraini", aggiunge Zakharova.