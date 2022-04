Kuleba alla Nato: "Ho solo tre richieste, armi, armi, armi". Stoltenberg: hanno bisogno di quelle pesanti

Ultimato il ritiro delle forze russe dalle aree intorno a Kiev e Chernihiv per "riconsolidarsi e riorganizzarsi in Bielorussia e in Russia", secondo il Pentagono. I russi non hanno ancora preso il controllo di Mariupol, pur avendola circondata. Stando a funzionari occidentali, citati dalla Bbc, Mosca ha "assolutamente perso l'iniziativa" nelle sue operazioni militari e sarebbe in procinto di ridefinire il significato stesso di "successo".

Non è ancora avvenuto l'atteso ridispiegamento di massa delle forze russe in Ucraina orientale e per questo si stima che una massiccia offensiva russa sul Donbass non avvenga prima di almeno una settimana.

Alla frontiera sud degli Stati Uniti ci sono 1.700 profughi ucraini, entrati in Messico con un visto turistico e che sperano di ottenere asilo. I russi all'attacco nell'est, coprifuoco a Gostomel dove ci sarebbero 400 scomparsi.

La Giornata

09.14 Mosca, dura risposta a paesi che espellono diplomatici

Mosca avverte che i paesi che espellono diplomatici russi "riceveranno dure risposte". Lo fa sapere il Ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia Tass.



09.06 Moody's, crescita Pil G-20 scende a 3,6% nel 2022

L'invasione russa dell'Ucraina sta causando uno shock dei prezzi delle materie prime e dell'offerta che porterà a tassi di interesse più elevati e a una crescita più lenta, aumentando i rischi per le banche e altre istituzioni del settore finanziario. Lo afferma un report di Moody's Investors Service. "Nello nostro scenario di base la crescita del Prodotto interno lordo per le economie del G-20 sarà del 3,6% nel 2022, in calo rispetto alla nostra previsione del 4,3% di febbraio", spiega Olivier Panis, vicepresidente senior di Moody's. "La crescita scenderà ulteriormente al 3% nel 2023 e potrebbe essere ancora minore in uno scenario al ribasso, ipotizzando un brusco arresto delle esportazioni di petrolio e gas in Europa dalla Russia, una stretta di liquidità e una diffusa recessione economica", aggiunge Panis.

08.43 Shell: fino a 5 mld dlr svalutazioni da ritiro in Russia

Il gigante petrolifero britannico Shell ha avvertito che il suo ritiro dalla Russia sulla scia dell'invasione dell'Ucraina porterà da 4 a 5 miliardi di dollari di svalutazioni e oneri nei suoi risultati del primo trimestre, che saranno pubblicati il 5 maggio. Il gruppo aveva annunciato a fine febbraio che avrebbe ceduto le sue quote in diversi progetti con il gigante russo del gas Gazprom, beni valutati a 3 miliardi di dollari entro la fine del 2021, e ha detto all'inizio di marzo che si sarebbe ritirato "gradualmente" dal petrolio e dal gas russo.

08.37 Russi colpiscono ospedale nella regione di Luhansk

"Gli occupanti hanno sparato contro un ospedale di Severodonetsk". Lo ha scritto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Sergey Gaidai. "Il numero di grattacieli danneggiati a Severodonetsk è ancora in fase di determinazione - ha precisato - Stiamo verificando i danni in quei quartieri dove non si sono verificati incendi ma che sono stati colpiti dai proiettili russi. Ci sono case distrutte a Lysychansk, così come edifici agricoli a Lysychansk, Severodonetsk , Novodruzhesk e Toshkivka. La scorsa notte, i vigili del fuoco hanno sono intervenuti dopo che il tetto di un ospedale di Severodonetsk aveva preso fuoco". Gaidai ha aggiunto che "un totale di nove attacchi nemici sono stati respinti in prima linea: sei carri armati, cinque unità corazzate e sei veicoli e quattro sistemi di artiglieria sono stati distrutti. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto due aerei, un missile da crociera e un veicolo aereo senza pilota, ma i russi continuano il bombardamento di artiglieria di Popasna".

08.29 Kiev, oggi 10 corridoi umanitari

L'Ucraina annuncia di voler aprire oggi dieci corridoi umanitari. Lo afferma Iryna Vereshchuk, vice primo ministro dell'Ucraina. I residenti che cercano di lasciare la città assediata di Mariupol dovranno di nuovo usare i propri veicoli.

08.16 Borrell: "Lunedì affrontiamo tema embargo al petrolio russo"

"L'embargo al petrolio russo sarà discusso al Consiglio affari esteri dell'Ue (che si terrà lunedì prossimo in Lussemburgo) e credo che primo o poi, spero prima che poi, verrà approvato: stiamo accelerando il nostro approccio". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell.

08:14 Stoltenberg a Kuleba: "Vostro coraggio ispirazione per il mondo"

"Resistere all'aggressione russa è qualcosa che ispira il mondo intero". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa all'arrivo del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al Consiglio atlantico a Bruxelles.

07.53 Mosca, Kiev paga 25 dollari a persona per fare la scena

"Le autorità ucraine stanno intensificando una campagna per diffondere accuse deliberatamente false contro i militari russi, il che solleva dubbi sulla sincerità delle dichiarazioni di Kiev di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia". A dichiararlo è l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov in un'intervista a Newsweek ripresa dalla Tass. "Ogni giorno, le autorità ucraine intensificano la loro campagna di disinformazione anti-russa, lanciando accuse infondate di presunte atrocità e crimini di guerra delle forze armate russe. A giudicare dalla retorica, la leadership dell'Ucraina è guidata non tanto dalla preoccupazione per la popolazione civile quanto dal desiderio di assicurarsi l'immagine di una "vittima" e screditare il nostro paese", aggiunge assicurando di sapere "per certo che il regime di Kiev sta preparando un altro contenuto provocatorio sulla morte di civili nella regione di Kharkov, presumibilmente come risultato delle azioni delle forze armate russe". "Le persone - afferma - vengono pagate 25 dollari per partecipare alle riprese inscenate".

07.45 Kuleba: "Embargo a gas e petrolio, servono nuove Bucha?"

"Noi insistiamo nel chiedere l'embargo al petrolio e al gas russo, la piena disconnessione da swift, i porti chiusi. Spero che non si arrivi a una situazione in cui servono altri shock come Bucha per imporre nuove sanzioni, non posso credere che il popolo ucraino debba soffrire così tanto per convincere i politici europei ad agire", ha detto ancora il ministro degli Esteri ucraino Kuleba al Consiglio atlantico.

07.36 Kuleba: "Alla Natoho 3 richieste, armi, armi, armi"

"Sono venuto a Bruxelles con tre temi nella mia agenda: armi, armi, armi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei Paesi dell'Alleanza. "Più armi arrivano - ha continuato - più vite verranno salvate".

06.01 Oggi il voto per escludere Russia da Consiglio diritti umani Onu

L'assemblea generale delle Nazioni Unite voterà stamattina sulla proposta Usa di sospendere la Russia dal Consiglio Onu per i diritti umani, organismo di cui fanno parte 47 Paesi. Per escludere la Russia ci vorrà una maggioranza di due terzi dell'assemblea generale. L'accusa alla Russia è di aver commesso "enormi e sistematiche violazioni dei diritti umani" con l'invasione dell'Ucraina. Mosca ha già fatto sapere che considererà "ostili" i Paesi che voteranno a favore

03.31 Il sindaco di Mariupol: "Almeno 5mila i morti in città"

Il sindaco di Mariupol ha stimato in 5mila persone il numero dei civili uccisi nella città portuale devastata e sotto assedio.

02.38 Zelensky: "Russi nascondono i migliaia di morti di Mariupol"

La Russia sta nascondendo "migliaia" di persone uccise a Mariupol. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista all'emittente turca Haberturk TV citata dal Guardian. "Credo che la Russia tema che se riusciamo a inviare aiuti umanitari a Mariupol allora il mondo intero potrà vedere cosa sta accadendo - ha detto Zelensky - . Invece non vuole che nulla venga visto prima che prendano il controllo della città e la ripuliscano. Ma a Mariupol è l'inferno e non riusciranno a nascondere migliaia di persone. Il mondo ha visto la vera situazione. E' stato visto ciò che è stato fatto all'Ucraina".

02.35 Oltre 1.700 profughi ucraini al confine Usa-Messico

Oltre 1.700 rifugiati ucraini sono arrivati a Tijuana, in Messico, sperando di riuscire a entrare negli Stati Uniti. Lo riporta Nbc news spiegando che nella città di confine è stato allestito un centro accoglienza per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Secondo la Cbs, i profughi sono arrivati in Messico con un visto turistico. Circa 150 ucraini vengono accolti negli Stati Uniti ogni giorno da quando il presidente americano Joe Biden ha annunciato di voler garantire l'ingresso nel Paese a 100.000 profughi.

02.05 Zelensky: "Fare di tutto per far ripartire economia Ucraina"

"Dobbiamo fare tutto il possibile per ripristinare il lavoro delle aziende locali, le attività commerciali e ristabilire le piccole e medie imprese sul nostro territorio là dove è sicuro e possibile lavorare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale pubblicato sui social network.

01.35 A Gostomel coprifuoco per una settimana

Coprifuoco di una settimana indetto a Gostomel, non lontano da Kiev. Lo riferisce la parlamentare ucraina Lesia Vasylenko. Il coprifuoco parte alle 6 del mattino di oggi ora locale e continuerà fino alle 6 del mattino del 14 aprile. Una "misura necessaria" per sminare la città e consentire ai civili di rientrarvi in sicurezza, afferma la parlamentare nel testo citato da Sky News. La città è sotto l'occupazione delle forze russe da 35 giorni.

01.26 Zelensky chiede blocco totale banche russe su circuiti mondiali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che chiederà il blocco completo delle banche russe dal sistema bancario internazionale. In un discorso sui social media, ha affermato che il nuovo pacchetto di sanzioni introdotto dai paesi occidentali nei confronti della Russia non è commisurato alle atrocità commesse. "Questo pacchetto sembra efficace, ma non è sufficiente", ha ribadito. "Continueremo a insistere su una qualche forma di embargo sulle esportazioni petrolifere russe. È una delle basi dell'aggressione russa".

01.23 Il sindaco di Mariupol: "Il 90% della città è distrutto"

E' stato distrutto oltre il 90% della citta ucraina di Mariupol che è sotto l'assedio delle forze russe da oltre un mese e almeno il 40% "non è più recuperabile". Lo ha affermato il sindaco della città, Vadim Boychenko, citato dalla Cnn, rinnovando anche l'appello per sanzioni più dure contro la Russia e il riconoscimento di crimini di guerra da parte delle istituzioni internazionali.

00.20 Blinken a Bruxelles incontra i ministri degli Esteri

Il Segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken ha incontrato oggi a Bruxelles i ministri degli Esteri francese, italiano, tedesco e britannico. Nel corso dell'incontro è stato ribadito l'impegno comune "a sostenere l'Ucraina di fronte all'invasione non provocata e ingiustificata della Russia", riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Con Le Drian, Di Maio, Baerbock e Truss è stato concorda di "continuare a lavorare per isolare la Federazione Russa e per porre fine rapidamente alla devastante guerra contro l'Ucraina".

00.05 Zelensky: "Nuove sanzioni bene, ma non abbastanza"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che le nuove sanzioni decise dall'Occidente nei confronti di Mosca sono efficaci, ma non sono ancora abbastanza.