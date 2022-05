Macron: "Dobbiamo costruire una pace senza umiliazione o vendetta"

Il V-Day di Putin: "In Ucraina un'operazione preventiva". "L'Occidente si preparava a invaderci, l'Alleanza non ha voluto ascoltarci. Zelensky: come Hitler maledetto dai suoi avi, perderà tutto.

Il presidente russo, Vladimir Putin assicura che "come nel 1945, la vittoria sara' nostra". In occasione degli auguri per la Giornata della Vittoria in Europa, Putin ha assicurato che "come nel 1945, la vittoria sarà nostra" paragonando la guerra in Ucraina alla la seconda guerra mondiale. Lo si legge nel sito del Cremlino come riporta la Tass. "Oggi i nostri soldati, come i loro antenati, stanno combattendo fianco a fianco per la liberazione della loro terra natale dalla feccia nazista, con la certezza che, come nel 1945, la vittoria sarà nostra".

Quest'anno, in occasione del 77esimo anniversario, l'evento assume un significato speciale visto che il Paese è impegnato in una sanguinosa guerra in Ucraina.

La parata miliatre avrà inizio alle 10 ora di Mosca (le 9 in Italia) e sarà trasmessa in diretta televisiva in tutto il Paese. Sono coinvolti 11mila tra ufficiali, sergenti, soldati, cadetti, membri del movimento giovanile Yunarmiya, unità del ministero delle situazioni di emergenza, della Guardia nazionale russa e degli agenti di frontiera dell'Fsb.

Sfileranno in 33 colonne in marcia. Coinvolte anche 131 unità di armamenti ed equipaggiamenti, 77 aerei ed elicotteri.

Il presidente russo parla nel giorno della Vittoria: "L'intervento in Ucraina è stato preventivo". Xi a Scholz: "Evitare espansione del conflitto". Il presidente del consiglio Ue Michel, in visita a Odessa, si ripara in un rifugio. Gentiloni: "Pace e prosperità Ue a rischio". Il presidente francese: "Non siamo in guerra contro Mosca, no alla vendetta". Sloviansk, colpito il centro città.



Il presidente russo ha parlato per l'atteso discorso dalla piazza Rossa in apertura della parata per il giorno della Vittoria. "La Nato creava una minaccia ai nostri confini", ha detto, "l'intervento è stato preventivo". Si è poi rivolto alle forze armate impegnate al fronte: "Voi combattete per la sicurezza della patria e per il futuro affinché non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti".

Mentre Putin parlava da Mosca, il presidente ucraino Zelensky ha postato un nuovo video messaggio sul suo canale Telegram: "Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la Seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina mentre qualcuno non ne avrà nessuna e Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria, la vittoria dell'Ucraina".

La Giornata

19:05 Ministro Esteri polacco: deplorevole aggressione ambasciatore Mosca

Il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau ha definito "deplorevole" la protesta che ha coinvolto l'ambasciatore russo in Polonia, al quale è stata lanciata vernice rossa da manifestanti contrari alla guerra in Ucraina. "I diplomatici godono di una protezione speciale, indipendentemente dalle politiche perseguite dai governi che rappresentano" ha affermato Rau.

18:56 Ucciso soldato volontario olandese

Un cittadino olandese di 55 anni, che combatteva come volontario in Ucraina nella Legione straniera, è stato ucciso in un raid russo vicino a Kharkiv. Lo riporta oggi De Telegraaf, aggiungendo che l'uomo è morto lo scorso 4 maggio.



18:48 Nbc News: Biden, non divulgare notizie sugli aiuti Usa all'Ucraina

Sono controproducenti e quindi vanno interrotte le fughe di notizie su quello che l'intelligence americana condivide con l'Ucraina. E' quanto il presidente americano Joe Biden ha detto ai massimi funzionari della sicurezza nazionale Usa, secondo quanto riporta la Nbc News citando fonti ben informate. La scorsa settimana Biden avrebbe avuto colloqui telefonici col segretario alla Difesa Lloyd Austin, il direttore della Cia William Burns e il direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines dopo che la Casa Bianca ha negato di aver fornito informazioni agli ucraini utili a "uccidere i generali russi".

17:59 Per sostituire i mezzi distrutti 45 camion dei vigili del fuoco italiani

Quarantacinque camion di vigili del fuoco arrivati dall'Italia: "Saranno distribuiti tra i team di soccorso locali e sostituiranno l'equipaggiamento distrutto o danneggiato dai russi". Lo annuncia su Twitter il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, precisando che i mezzi sono stati forniti grazie al meccanismo di protezione civile Ue e sono arrivati attraverso un hub in Slovacchia.

17:26 Comune Mariupol: i russi preparano attacco chimico alla Azovstal

A Mariupol i russi stanno preparando "un grande attacco chimico atteso per mercoledì 11 maggio" contro i combattenti ucraini asserragliati nell'acciaieria di Azovstal: lo sostiene il vicepresidente del Consiglio comunale di Mariupol, Oleksandr Lashin, in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook.

17:20 Onu, sì alla sessione straordinaria per i diritti umani

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite terrà una sessione straordinaria sulla guerra in Ucraina giovedì: accolta la richiesta di Kiev, appoggiata da una sessantina di Paesi.

17:14 Mostra foto sopravvissuto Olocausto ucciso durante l'invasione: arrestato

Tra i vari arresti in Russia per aver manifestato contro la guerra in Ucraina in occasione del 9 maggio, anche quello di un uomo che mostrava un cartello a San Pietroburgo: stampata sopra c'era la foto di un ebreo sopravvissuto all'Olocausto rimasto ucciso durante l'invasione dell'Ucraina. Le immagini sono state diffuse dal sito Fontanka.ru. A Novosibirsk unuomo chiamato Vladimir Saltevsky è stato arrestato per aver esposto un cartello con la scritta: "Ci vergogniamo dei nostri nipoti. Noi abbiamo combattuto per la pace, ma voi avete scelto la guerra".

16:44 Gentiloni: "Pace e prosperità Ue a rischio"

"Schuman credeva che unire la produzione di carbone e acciaio avrebbe reso la guerra tra Francia e Germania 'non solo impensabile, ma materialmente impossibile'. La storia gli ha dato ragione. Per oltre sette decenni, l'Europa ha goduto di pace e prosperità. Oggi, quel risultato è a rischio. La guerra è tornata nel continente europeo, proprio di fronte ai confini dell'Ue e della Nato". Così il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni alla giornata dell'Europa organizzata dal Jornal do negócios e e dalla Scuola cattolica di business ed economia di Lisbona.

16:42 Von der Leyen incontra Orban

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è in viaggio per Budapest per incontrare il primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo annuncia via social il portavoce capo Eric Mamer: "Discuteranno di questioni connesse alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici europei". Von der Leyen va da Orban per tentare di sbloccare l'approvazione del sesto pacchetto di sanzioni che prevede un embargo graduale alle importazioni di petrolio dalla Russia.

16:04 Scholz: "Sulle armi Putin non ci lascia altra scelta"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al congresso del sindacato Dgb a Berlino, ha spiegato che "Putin non ci lascia altra scelta, e non deve farla franca. Ecco perché

stiamo aiutando l'Ucraina". Putin, per Scholz, ha leso "il principio dell'inviolabilità dei confini in Europa per il suo progetto di rivincita di un impero russo. Accettare questo significherebbe non solo abbandonare le vittime, ma anche incoraggiare l'aggressore nella sua azione criminale".

15:40 Michel assiste alla distruzione di un edificio

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che era stato costretto a cercare riparo in un rifugio durante la visita a sorpresa a Odessa, ha assistito alla distruzione di un edificio in seguito a un bombardamento russo. Lo apprende l'AGI da una fonte europea.



15:24 Macron: "La pace non si costruirà sull'umiliazione della Russia. No alla vendetta"

Il presidente francese a Strasburgo: "La pace non si costruirà sull'umiliazione della Russia". "Domani avremo una pace da costruire, non dimentichiamolo mai. Dovremo farlo con Ucraina e Russia attorno al tavolo, ma non con la negazione, l'esclusione di uno o dell'altro, oppure con l'umiliazione" ha continuato Macron durante una conferenza stampa al Parlamento europeo. "Quando la pace tornerà sul suolo europeo, dovremo costruire nuovi equilibri di sicurezza, senza cedere alla tentazione dell'umiliazione o dello spirito di vendetta. Perché hanno già devastato troppo in passato le vie della pace" ha concluso tracciando il parallelo con il Trattato di Versailles.

14:54 Macron: "Decenni per l'ingresso dell'Ucraina nella Ue"

"L'Ucraina con la sua lotta e il suo coraggio è già oggi membro del cuore della nostra Europa, della nostra famiglia, della nostra Unione" sostiene il presidente francese Emmanuel Macron, a Strasburgo per la Conferenza sul Futuro dell'Europa. "Ma anche se le accordassimo domani lo status di Paese candidato, e spero che si vada veloci, sappiamo tutti perfettamente che il processo che consentirebbe loro l'adesione prenderebbe più anni, probabilmente decenni".

14:53 Jill Biden: "Torno negli Usa con le storie di madri e bambini"

"Sto tornando a casa negli Stati Uniti e porto con me le storie delle madri e dei bambini che ho incontrato". Così su Twitter Jill Biden, First Lady americana, dalla Slovacchia dove si trova per l'ultima tappa del suo viaggio nell'Europa dell'est. "Come ha detto una madre romena 'i nostri cuori non hanno confini'. Ci impegniamo a sostenere l'Ucraina, il popolo ucraino, i nostri alleati".

14:35 Michel costretto a cercare riparo ad Odessa, Zelensky: "Grazie per il coraggio"

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è stato costretto a cercare riparo nel corso della visita a sorpresa ad Odessa, in seguito all'allarme per bombardamenti. Lo riferisce l'AFP citando una fonte UE. Michel aveva precedentemente twittato che si trovava ad Odessa "per celebrare l'Europa", proprio il 9 Maggio, giorno in cui la Russia festeggia la vittoria contro il nazi-fascismo. "Apprezzo la posizione coraggiosa del presidente del Consiglio Europeo e la sua personale presenza ad Odessa" lo ringrazia Volodymyr Zelensky su Telegram.

14:24 "Sta solo all'Ucraina decidere sul negoziato"

"Sta solo all'Ucraina definire le condizioni di negoziazione con la Russia". Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, alla cerimonia per la conclusione dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa. "Nostro dovere è essere al suo fianco per ottenere un cessate il fuoco e poi costruire la pace", ha aggiunto. "Poi saremo lì per ricostruire l'Ucraina, all'europea sempre".

14:24 Podolyak, capo negoziatore ucraino: "I paesi Nato non stavano per attaccare l'Ucraina"

I paesi della Nato non stavano per attaccare la Russia. L'Ucraina non aveva intenzione di attaccare la Crimea. I soldati russi stanno morendo non per difendere il loro Paese, ma nel tentativo di occuparne un altro. Non c'erano ragioni razionali per questa guerra, sono le malate ambizioni imperialiste russe". Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, negoziatore capo di Kiev".

14:06 Macron: "Non siamo in guerra contro la Russia"

Il presidente Francese Emmanuel Macron, intervenuto con un discorso durante la conferenza sul futuro dell'Unione, ha ricordato: "Non siamo in guerra contro la Russia". "Il nostro obiettivo è fare terminare la guerra quanto prima", ha aggiunto, "fare di tutto affinché l'Ucraina possa resistere e la Russia non possa vincere. Preservare la pace sul resto del Continente europeo ed evitare ogni tipo di escalation".

14: 03 Sindaco di Sloviansk: "Colpito il centro città"

"Stamattina i russi hanno colpito il centro della città. Questo è il loro regalo per il 9 maggio". Lo comunica Vadym lyakh, sindaco di Sloviansk nella regione di Luhansk, in un post sul suo profilo Facebook. "I danni - fa sapere il sindaco - sono in fase di valutazione" e invita i cittadini a non ignorare gli allarmi e a non postare video e foto del bombardamento.

13: 32 Il presidente cinese Xi Jinping: "Sono a favore dell'autonomia strategica dell'Europa"

Cina e Ue sono partner strategici globali e sono un'opportunità l'una per l'altra con interessi comuni che "superano di gran lunga le differenze". Pechino, ha affermato il presidente Xi Jinping in un incontro virtuale col cancelliere tedesco Olaf Scholz, "sostiene l'autonomia strategica dell'Ue. Le relazioni Cina-Ue non sono mirate contro qualcuno, non dipendono né sono controllate da terzi. Si tratta di un consenso strategico a cui entrambe le parti dovrebbero aderire a lungo". Xi, nel resoconto del Quotidiano del Popolo, ha aggiunto che le parti "dovrebbero aderire a una prospettiva dialettica di lungo termine".

13: 27 Putin: "Nessun dubbio sulla riuscita della operazione in Ucraina"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere "alcun dubbio" sul fatto che quella che chiama "l'operazione militare speciale" in Ucraina "produrrà risultati". Lo riferisce la Tass. "Se ci fosse stata anche una possibilità di risolvere la questione ucraina pacificamente, la Russia l'avrebbe usata", ha aggiunto Putin.

13:13 Il presidente del consiglio Ue a Odessa: "Qui per celebrare l'Europa"

"Sono venuto a celebrare la Giornata dell'Europa a Odessa, la città in cui Pushkin ha detto che "puoi sentire l'Europa". E dove oggi il popolo ucraino protegge i suoi monumenti da proiettili e razzi e la sua libertà dall'aggressione russa. Non siete soli. L'Ue è con voi". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, oggi in visita a sorpresa a Odessa in Ucraina. La sua visita, spiegano fonti Ue, è "un'ulteriore dimostrazione dell'incrollabile solidarietà dell'Ue al popolo ucraino nella loro battaglia contro l'invasione russa". Nel corso della visita Michel ha incontrato il premier ucraino Denys Shmyhal e alla riunione si è collegato da Kiev anche il presidente Volodymyr Zelensky. L'incontro, si spiega, è stato poi interrotto a causa di nuovi bombardamenti su Odessa.

12:58 Xi a Scholz: " La sicurezza europea è a un bivio, evitare l'espansione del conflitto"

"La crisi ucraina ha nuovamente spinto la sicurezza europea a un bivio critico" e "dobbiamo fare del nostro meglio per evitare l'intensificazione e l'espansione del conflitto, che porterà a una situazione ingestibile". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, citato dai media statali, durante un incontro in videoconferenza con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

12:20 Capo dei separatisti a Lugansk: "La vittoria sarà nostra"

"La vittoria sarà nostra", lo ha detto il capo dell'autoproclamata repubblica separatista di Lugansk, Leonid Pasechnik, deponendo oggi una corona di fiori davanti al monumento degli erori di Lugansk e del milite ignoto per commemorare il giorno della Vittoria sui nazisti.

12:20 Von der Leyen: "obiettivo parere adesione Ue a giugno"

"In occasione della Giornata dell'Europa abbiamo discusso il sostegno dell'Ue al cammino europeo dell'Ucraina. In attesa di ricevere le risposte al questionario sull'adesione all'Ue, la Commissione punta a esprimere il proprio parere a giugno". Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dando conto di una telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

12:15 Governatore di Mykolaiv: "Piloti russi mancano obiettivi di proposito"

Alcuni piloti russi mancherebbero gli obiettivi ucraini di proposito. E a loro va il ringraziamento del governatore di Mykolaiv,Vitaly Kim, che in un video si rivolge proprio a questi piloti. "Abbiamo ascoltato delle intercettazioni di alcuni piloti russi che sparavano direttamente nei campi per non eseguire ordini criminali. Grazie. Si vede che anche tra loro ci sono persone che pensano. Continuate così. La Russia libera si sta evolvendo e presto diventerà un movimento importante".

12:11 Mosca: missili sulla regione di Odessa hanno colpito elicotteri ucraini

Il comando delle forze armate di Mosca citato dall'agenzia Tass riferisce che i missili Onyx lanciati sulla regione di Odessa dalle truppe russe hanno colpito diversi elicotteri in un aeroporto avanzato delle forze ucraine. Ieri un drone ucraino aveva abbattuto un elicottero russo che cercava di atterrare sull'Isola dei Serpenti.

11:36 Media ucraini: ucciso il vice comandante della Marina

Il vice comandante della Marina ucraina, il colonnelloIhor Bedzai, è rimasto ucciso durante una missione di combattimento mentre era a bordo di un elicottero Mi-14 colpito da un missile di un caccia russo: lo ha reso noto il direttore della Come Back Alive Foundation,Taras Chmut, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform.

11:19 Celebrazioni di basso profilo anche a Kherson e Mariupol

Celebrazioni di basso profilo per il V-Day si sono tenute in alcune delle zone ucraine 'conquistatè dalle truppe russe: sul canale Telgram della testata di opposizione bielorussa Nexta è stato diffuso un video in cui si vede sfilare a Mariupol un gruppo di persone capeggiate dal 'governatorè dell'autoproclamata repubblica popolare di Dontetsk, Denis Pushilin. Dietro di loro un lungo drappo nero e arancione, colori del 'nastro di San Giorgiò diventato simbolo del sostegno dei russi alla lotta al nazismo e dal 2014 all'annessione della Crimea.

Alcuni si aspettavano una vera e proprio parata militare sulle macerie di Mariupol, ma non si è tenuta. Anche a Kherson - definita dai media russi "liberata" - si sono svolti festeggiamenti con poche persone.

10:49 Zelensky: Putin come Hitler, maledetto dai suoi avi

"Solo un pazzo può sperare di ripetere 2194 giorni di guerra" della Seconda guerra mondiale: "colui che sta ripetendo oggi gli orribili crimini del regime di Hitler, seguendo la filosofia dei nazisti e replicando tutto quello che hanno fatto. È condannato. Perché è stato maledetto da milioni di antenati quando ha cominciato ad imitare il loro assassino. E allora perderà tutto". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel video di oltre 5 minuti, girato in occasione del Giorno della Vittoria sul nazismo mentre cammina nel centro di Kiev, senza mai nominare direttamente il presidente russo Vladimir Putin.

10:39 Il capo negoziatore russo: i negoziati con l'Ucraina non sono chiusi

I negoziati di pace tra Russia e Ucraina non sono chiusi, continuano e si svolgono a distanza. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale e capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, a margine della parata della Vittoria in Piazza Rossa a Mosca, come riportano le agenzie russe.

10:02 Putin lascia la tribuna sulla Piazza Rossa dopo aver parlato alla nazione

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha lasciato la Piazza Rossa dopo un discorso in cui ha accusato la Nato di provocare il conflitto e ha difeso l'intervento militare in Ucraina come "preventivo".

09:58 Putin: "Degrado morale dell'Occidente. Falsifica la storia"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato i Paesi occidentali di degrado morale e ha affermato che ai veterani americani è stato vietato di partecipare alla parata del V-Day a Mosca. "In Occidente, a quanto pare, hanno deciso di cancellare valori millenari", ha detto dalla tribuna in Piazza Rossa prima dell'inizio della parata militare, "tale degrado morale è diventato la base per ciniche falsificazioni della storia della Seconda guerra mondiale, incitando alla russofobia, elogiando i traditori, deridendo la memoria delle vittime, cancellando il coraggio di coloro che hanno ottenuto la vittoria".

09:54 Regione di Lugansk "colpito rifugio con undici civili"

Nella regione di Lugansk, undici persone che si nascondevano in un sotterraneo a Shipilovo hanno smesso di comunicare con l'esterno, dopo che i russi hanno aperto il fuoco sul rifugio. Lo ha fatto sapere su Telegram il governatore della regione, Serhiy Haidai. "I vigili del fuoco hanno condotto un'operazione di soccorso nei limiti di quanto è consentito fare in condizioni di sicurezza, ma i russi non smettono di sparare sulle case dei cittadini e risulta impossibile smantellare completamente le macerie a Bilohorivke e Shipilovo".

09:45 Putin: "L'orrore della guerra globale non deve ripetersi"

Di fronte alla Piazza Rossa vestita a festa per la parata del giorno della Vittoria, Putin ha detto che "l'orrore della guerra globale non deve ripetersi".

09:25 Putin: "Dalla Nato una grave minaccia ai nostri confini"

In apertura delle celebrazioni per il giorno della Vittoria, il Presidente Russo ha subito attaccato la Nato: "creava una minaccia ai nostri confini" e ha aggiunto, "l'intervento è stato preventivo. Alla fine dello scorso anno, secondo il leader di Mosca, l'Occidente stava apertamente preparando un attacco al Donbass e alla Crimea, "da Kiev c'erano richieste di armi nucleari".

09:20 Putin apre il giorno della Vittoria ringraziando i Veterani: "fieri dei vincitori, siamo i loro eredi"

Vladimir Putin, arrivato poco fa sulla Piazza Rossa, ha iniziato il suo discorso ringraziando i veterani che hanno combattuto durante la Seconda guerra mondiale: "Siamo fieri dei vincitori, siamo i loro eredi".

09:15 Mosca: Cancellata la parte aerea della parata per la Vittoria

La parte aerea della parata a Mosca è stata cancellata "per le condizioni meteo". Lo ha annunciato l'addetto stampa del presidente russo, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe

09:10 Putin arriva nella Piazza Rossa per la parata

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato nella Piazza Rossa di fronte al Cremlino per assistere alla parata. Il suo discorso è previsto per le 09:15 ora italiana.

08:59 Mosca: "Nessuna intenzione di tenere un Referendum a Kherson"

Mosca non ha intenzione di tenere un referendum per creare una repubblica nella regione di Kherson: lo ha detto il vicepresidente dell'amministrazione militare-civile della città occupata, Kirill Stremousov, secondo quanto riporta il Guardian. "Non abbiamo in programma di tenere un referendum e creare una repubblica - ha affermato Stremousov -. Oggi, sulla base delle opportunità che abbiamo, ci integreremo il più possibile nella Federazione Russa". La regione si trova a nord della Crimea annessa dopo l'invasione del 2014.

8.55 Zelensky: "Ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina"

"Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina mentre qualcuno non ne avrà nessuna e Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria, la vittoria dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video postato su telegram in occasione del 9 maggio.

8.33 Borrell: "Ue valuti il sequestro delle riserve Russe destinate alla ricostruzione"

L'Unione Europea dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di sequestrare le riserve valutarie russe congelate per aiutare a pagare il costo della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra: lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in un'intervista al Financial Times.

8.31 Zelensky: "Il cammino è difficile, ma vinceremo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa mattina, nel giorno della vittoria contro il nazi-fascismo nella Seconda guerra mondiale ha detto che il suo paese sta lottando per una nuova vittoria e vincerà contro la Russia. "Il cammino è difficile, ma non ci sono dubbi che vinceremo", ha detto in un comunicato.

08.30 Sono 226 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto

Sale a 226 il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo riferisce la Procura generale, secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Ukrinform. Il numero dei bambini feriti sale a 415.

08.00 Zelensky: "Canada aiuterà Kiev a sminare territori"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno deciso di aumentare la cooperazione per sminare i territori dell'Ucraina liberati dall'occupazione russa. Lo fa sapere l'Ufficio del presidente, secondo quanto riporta Ukrinform. "Gli occupanti russi hanno lasciato dietro di loro migliaia di mine, migliaia di trappole esplosive e granate che minacciano la nostra gente, i nostri bambini. E oggi abbiamo concordato di stabilire la massima cooperazione su questo, in modo che non restino in Ucraina 'zone di esclusione', in cui non si può entrare per il rischio di mine russe", ha detto il presidente. Zelensky ha spiegato che la delegazione canadese ha avuto la possibilità di visitare i sobborghi di Kiev e di vedere con i propri occhi la distruzione lasciata dai russi.

07.43 Intelligence Gb: Mosca a corto di armi ad alta precisione

L'offensiva russa sull'Ucraina sta evidenziando carenze nella sua capacità di condurre attacchi di precisione su larga scala. Lo afferma il ministero della Difesa del Regno Unito nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence.

All'inizio dell'invasione, la Russia ha pubblicamente promosso la sua capacità di condurre attacchi chirurgici e limitare i danni collaterali, assicurando che le città ucraine sarebbero state quindi risparmiate dai bombardamenti. Tuttavia, dato il protrarsi del conflitto al di là delle aspettative russe, è probabile che le scorte russe di munizioni ad alta di precisione siano state esaurite, causando il ricorso all'uso di munizioni obsolete e meno affidabili, oltre che più facilmente intercettabili. In generale il risultato si traduce in bombardamenti intensi e indiscriminati, con poca o nessuna considerazione per le vittime civili.

07:40 Kiev: 32mila appelli da parenti di soldati russi dispersi

L'Ucraina ha ricevuto 32mila appelli da parte dei parenti di soldati russi dispersi. Lo ha detto il consigliere del ministro dell'interno ucraino, Viktor Andrusiv, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Andrusiv ha detto, in un'intervista a Channel 24, che le telefonate dai russi perché si indaghi sui loro parenti in Ucraina sono una cosa comune. Andrusiv ha precisato che al numero telefonico e sul canale Telegram dedicato a questo fine sono state raccolte rispettivamente 12mila chiamate e 20mila messaggi.

07.17 Kiev: Mosca schiera 6 navi in Mar Nero con missili balistici

La Russia ha schierato sei navi e due sottomarini nel Mar Nero, davanti alle coste ucraine: lo ha reso noto l'Esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il Comando operativo meridionale dell'Ucraina ha precisato che le navi sono pronte al combattimento e sono equipaggiate con oltre 50 missili da crociera.

07.05 Borrell: "Per ricostruire Paese sequestrare riserve Mosca"

L'Ue dovrebbe impadronirsi delle riserve russe per ricostruire l'Ucraina. Lo afferma Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, in una intervista al Financial Times. Borrell ha affermato che gli Stati Uniti hanno preso il controllo di miliardi di dollari di beni appartenenti alla banca centrale afgana, in parte per risarcire potenzialmente le vittime del terrorismo e per gli aiuti umanitari al Paese, e che sarebbe logico considerare passi simili con le riserve russe.

06.50 Mosca, in strada soldati e mezzi militari

Impressionante sfoggio di potenza militare a Mosca dove sono già in strada soldati, blindati e attrezzature militari che tra qualche ora sfileranno sulla Piazza Rossa per l'attesa parata che celebra il Giorno della Vittoria. Coinvolti 11mila tra ufficiali, sergenti, soldati, cadetti, membri del movimento giovanile Yunarmiya, unità del ministero delle situazioni di emergenza, della Guardia nazionale russa e degli agenti di frontiera dell'Fsb. Tutti fileranno in 33 colonne in marcia. Ci sono anche 131 unità di armamenti ed equipaggiamenti, 77 aerei ed elicotteri. Per l'occasione tornerà in volo, dopo 12 anni, anche l'Ilyushin-80 modificato che dovrebbe permettere a Vladimir Putin di dirigere il Paese in caso di attacco nucleare. L'aereo, che non ha finestrini se non nella cabina di pilotagggio, può rimanere in cielo per giorni senza atterrare, grazie al rifornimento in volo.

06.13 Mosca: autorità Zaporozhye impediscono evacuazione residenti

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha accusato le autorità di Zaporozhye di detenere con la forza i residenti della città e di usarli come scudi umani. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Secondo Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, l'amministrazione cittadina "ha vietato l'evacuazione dei civili". Mizintsev ha anche accusato l'esercito ucraino di aver piazzato delle postazioni militari nei pressi di una scuola a Kramatorsk e di un ospedale a Kharkiv.

06.01 Guterres sconvolto dall'attacco russo sulla scuola

Il Segretario generale delle Nazioni Unite si è detto sconvolto dall'attacco che ha colpito una scuola a Bilohorivka, in Ucraina, dove secondo Zelensky sarebbero morte 60 persone. Lo riferisce il portavoce del segretario generale, Stéphane Dujarric, sottolineando come in questa guerra, come in tanti altri conflitti, siano i civili a pagare il prezzo più alto. Per il Segretario generale, i civili e le infrastrutture civili devono essere sempre risparmiati, la guerra deve finire e la pace deve essere stabilita in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.

04.52 Tokyo eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio russo

Il primo ministro Fumio Kishida, dopo l'incontro del G7 e in linea con le decisioni prese dai leader, incontrando i giornalisti ha riferito che il governo ha preso la "difficile decisione" di interrompere l'importazione di greggio russo in più fasi, ma non ha fornito una tempistica esatta. Kishida, il cui Paese nel 2021 ha importato il 4% del suo greggio dalla Russia, ha aggiunto che manterrà gli interessi nei progetti petroliferi avviati per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla vita dei giapponesi.

04.26 Zelensky: "Noi parte del mondo libero, la Russia è sola"

"Sono sicuro che questa giornata in Ucraina ha dimostrato che siamo già una parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un'Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell'odio che tutti vedranno domani": lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram, riferendosi alle visite eccellenti a Kiev, tra cui quelle della moglie del presidente degli Stati Uniti Jill Biden e del premier canadese Justin Trudeau, e alla parata di oggi a Mosca per il Giorno della Vittoria. In Ucraina, ieri, anche Bono e The Edge, che hanno cantato nella metropolitana di Kiev.



04.15 Zelensky premia Patron, il cane anti-mine è eroe nazionale

E' stato premiato da Zelensky durante la visita del premier canadese Justin Trudeau. È Patron, il Jack Russell Terrier che - da quando la Russia ha invaso l'Ucraina - ha scoperto centinaia di ordigni esplosivi. È diventato eroe nazionale per il lavoro svolto nello sminare le aree della città di Chernihiv, dove il team di sminamento ha utilizzato tecnologia fornita proprio dal Canada.

04.02 Duello Elon Musk - Rogozin (Agenzia spaziale russa) su Starlink

Nuovo capitolo della guerra a distanza tra Elon Musk e il numero uno dell'Agenzia spaziale russa, Roscosmos, Dmitri Rogozin. Elon Musk ha ironizzato ed evocato una sua possibile morte improvvisa e "in circostanze misteriose" dopo che lui e il Pentagono sono stati accusati da Rogozin di aver consegnato attrezzature Starlink al Battaglione Azov a Mariupol. "Da quanto ci risulta, la consegna dell'equipaggiamento Starlink, è stata realizzata dal Pentagono", ha scritto Rogozin su Telegram. "Elon Musk dunque è corresponsabile nel rifornimento alle forze fasciste ucraine dell'equipaggiamento di comunicazione militare. E per questo, Elon Musk, sarai chiamato a risponderne, non importa quanto farai lo stupido". Il miliardario gli ha risposto su Twitter. Prima ha rilanciato le parole dell'ex vicepremier russo, poi ha commentato: "Se muoio in circostante misteriose, è stato bello conoscervi".

03.05 Le truppe di Kiev si ritirano da Popasna, in mano ai ceceni

Le truppe ucraine si sono ritirate dalla città di Popasna, nell'est del Paese: lo ha reso noto il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai, confermando che la città è stata conquistata dai russi. Era stato il leader ceceno Ramzan Kadyrov a rivendicare su Telegram di aver preso con le proprie truppe il controllo della città, ma Kiev aveva smentito. Ora arriva la conferma di Gaidai: "Purtroppo - ha detto - le nostre truppe si sono davvero ritirate da Popasna, che è stata bombardata per più di due mesi. Lì è stato tutto distrutto".

02.35 Dal Canada 40 milioni di dollari di aiuti all'Ucraina

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato altri aiuti militari all'Ucraina per un importo di 50 milioni di dollari canadesi (circa 41 milioni di dollari Usa) e ha annunciato nuove sanzioni contro gli oligarchi russi e quelli vicini al regime di Putin. Nel nuovo pacchetto di aiuti militari 18 telecamere per droni, munizioni per obice M777, armi da fuoco e munizioni, oltre a immagini satellitari ad alta risoluzione da 15 milioni di dollari.

01.45 Bando visti Usa anche a soldati sospettati orrori Bucha

Il divieto di visto deciso dagli Usa contro 2.596 militari russi colpisce anche soldati sospettati di aver preso parte al massacro di Bucha, alla periferia di Kiev. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken.

01.20 Gb, Wallace: "Putin rispecchia il fascismo e la tirannia nazista"

Mentre Putin presenzierà sulla Piazza Rossa a Mosca all'imponente parata della Vittoria, a Londra il ministro della Difesa britannico Ben Wallace - il cui discorso al National Army Museum è stato anticipato dalla stampa locale - accuserà Putin di "sequestrare la storia" e di aver insultato la memoria dei soldati morti nella Seconda Guerra Mondiale. "Putin rispecchia il fascismo della Germania nazista - è l'affondo di Wallace - con l'invasione dell'Ucraina, lei e la sua cerchia ristretta stanno ora riproponendo la tirannia di 70 anni fa, ripetendo gli errori dei regimi totalitari del secolo scorso".

01.02 Zelensky: "Russia perderà, il male perde sempre"

Nel suo ultimo discorso notturno Zelenskiy ha dichiarato che "la Russia perderà, perché il male perde sempre". Zelensky ha ricordato di aver partecipato ieri, domenica, alla riunione del G7, in cui si è tornato a parlare delle sanzioni, ma anche di aver ricevuto il premier canadese Justin Trudeau, a Kiev. "La cosa principale che ho sentito oggi è stata la disponibilità ancora maggiore del mondo ad aiutarci. E il fatto che abbiamo già raggiunto un risultato storico, perché è chiaro a tutto il mondo libero che l'Ucraina è la festa del bene in questa guerra".

00.39 Evacuata da Azovstal anche una bimba da sola, Alice

Nella tranche finale dell'evacuazione dei civili dallo stabilimento Azovstal a Mariupol, è uscita dallo stabilimento anche una bambina da sola, Alice, 4 anni appena. La piccola è stata evidentemente separata dalla madre: lo ha reso noto il consiglio comunale di Mariupol in serata. Sono stati oltre 170 gli ultimi civili evacuati da Mariupol, di cui circa 40 dall'acciaieria Azovstal, che sono arrivati a Zaporizhzhia, la città del Sud-Est dell'Ucraina diventata un centro di accoglienza per le persone che fuggono dalle zone occupate dalle truppe russe.

00.01 Gb, nuove sanzioni commerciali contro Mosca e Minsk

Il governo britannico ha annunciato nuove sanzioni commerciali contro la Russia e la Bielorussia: divieti all'esportazione per l'industria russa e l'aumento dei dazi doganali, in particolare sul palladio. "Questo importante pacchetto di sanzioni danneggerà ulteriormente la macchina da guerra russa", ha affermato in una nota la ministra del Commercio internazionale, Anne-Marie Trevelyan. I dazi aumenteranno di 35 punti percentuali, soprattutto sul platino e sul palladio, utilizzato nell'industria automobilistica, mentre i divieti all'esportazione riguarderanno beni destinati al settore manifatturiero e a quello dei macchinari industriali in Russia.