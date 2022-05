Coronavirus in Italia 24.267 nuovi casi di Covid e 66 morti, la positività sale al 10% : bollettino 31 maggio

17.421.410 casi, 166.697 morti, 16.575.319 guariti, 679.394 malati. Dati Protezione Civile del 31 Maggio 2022. Continua il trend settimanale in costante calo. Meno ricoveri sia ordinari che in terapia intensiva.

Sono 24.267 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.537 di ieri ma soprattutto i 31.024 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo.

I tamponi processati sono 242.060 (ieri 80.177) con il tasso di positività che sale dal 9,4% al 10%. I decessi sono 66 (ieri 62). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.697.

In calo i pazienti negli ospedali. Le terapie intensive, infatti, sono 7 in meno (ieri -5) con 25 ingressi giornalieri, e sono in tutto 248. Nei reparti ordinari si contano 160 pazienti in meno (ieri +47), per un totale di 5.121.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.421.410.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 44.088 (ieri 20.971) per un totale che sale a 16.575.319. Gli attualmente positivi sono 19.467 in meno (ieri -13.187) per un totale che scende a 679.394. Di questi, 674.025 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi di oggi è la Lombardia con 3.290 contagi, seguita dal Lazio (+3.218), Campania (+2.749), Sicilia (+2.711) e Veneto (+1.837).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.210 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. "Oggi nel Lazio, su 5.972 tamponi molecolari e 20.185 tamponi antigenici per un totale di 26.157 tamponi, si registrano 3.218 nuovi casi positivi (+1.985), sono 2 i decessi (-3), 582 i ricoverati (-15), 31 le terapie intensive (-2) e +4.404 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.942", comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 720 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 768 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 454 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 213 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 270 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 672 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 267 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Rieti: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi.

VENETO - Sono 1.837 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.753.993, mentre gli attualmente positivi sono 27.369. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.693. Negli ospedali veneti sono ricoverate 243 persone in area medica e 12 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 51. Nella giornata di ieri sono state effettuate 663 vaccinazioni anti-Covid.

TOSCANA - Sono 1.430 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati su Telegram dal presidente della regione Eugenio Giani. Otto i decessi: 2 uomini e 6 donne con un'età media di 87,4 anni. "I nuovi casi di Covid in Toscana sono 1.430 su 13.192 test di cui 1.524 tamponi molecolari e 11.668 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,84% (65,1% sulle prime diagnosi)", si legge nel post. I ricoverati sono 304 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (3 in meno).

ABRUZZO - Sono 644 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi, 31 maggio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 405.872. Dei positivi odierni, 523 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (una 72enne della provincia di Teramo) e sale a 3.324. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 382.004 dimessi/guariti (+1571 rispetto a ieri). 198 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 20336 (-924 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 20.544 (-928 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.903 tamponi molecolari (2329599 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4874 test antigenici (3743473). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.5%.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 833 i nuovi contagi registrati (su 5.280 tamponi effettuati), +1.228 guariti e 4 morti (per un totale di 2.611 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -399 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 172) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5).