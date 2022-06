Coronavirus in Italia 8.512 contagi e 70 morti: bollettino 6 giugno

Sono 8.512 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.082 precedenti e soprattutto i 7.537 di lunedì scorso.

Da alcuni giorni i contagi sono superiori rispetto alla settimana precedente: potrebbero essere normali oscillazioni o l'inizio di una piccola ripresa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I tamponi processati sono 75.010 (ieri 123.699) con il tasso di positività che scende le dal 12,2% all'11,3%. I decessi sono 70 (ieri 27). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.019.

Le terapie intensive sono una in meno (ieri invariate) con 12 ingressi giornalieri, e sono in tutto 217. Nei reparti ordinari si contano invece 42 pazienti in più (ieri -31), per un totale di 4.453.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.514.589.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 18.625 (ieri 15.938) per un totale che sale a 16.716.222. Gli attualmente positivi sono 10.079 in meno (ieri -443) per un totale che scende a 631.348. Di questi, 626.678 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 1.369 contagi, seguita da Emilia-Romagna (+960), Lombardia (+893), Sicilia (+756) e Puglia (+631).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 893 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 giugno, in Lombardia, a fronte di 9.983 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'8,9%. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 13 persone, per un totale di 40.601 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 31 persone, 3 meno di ieri; mentre salgono a 485 (+9) i ricoverati nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 342, di cui 192 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 140 contagi. Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: Monza e Brianza +92, Pavia +58, Varese +57, Como +40, Bergamo +28, Cremona +28, Mantova +27, Lecco +14, Lodi +9 e Sondrio +6.

LAZIO - Sono 1.369 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. A Roma i casi sono a quota 950. Si registrano altri 3 morti. "Oggi nel Lazio, su 2.634 tamponi molecolari e 7.140 tamponi antigenici per un totale di 9.774 tamponi, si registrano 1.369 nuovi casi positivi (-659); sono 3 i decessi (stabili), 512 i ricoverati (-23), 33 le terapie intensive (+2) e +3.054 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 950". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

TOSCANA - Sono 317 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi Covid, 75 confermati con tampone molecolare e 242 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.155.937 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.121.679 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 422 tamponi molecolari e 2.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 543 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.145, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 242 (10 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (3 in più). Dei nuovi decessi: 7 sono uomini e 5 donne con un'età media di 84,5 anni (3 a Firenze, 3 a Pistoia, 1 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto).

PIEMONTE - Sono 519 di cui 469 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 9746 di cui 8586 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’5,3%. I ricoveri ordinari sono 268 (+15 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 9, uno in più rispetto a ieri. Non si segnalano decessi di pazienti con diagnosi di Covid.

ABRUZZO - Sono 205 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi casi di positività in Abruzzo portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 408151. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 79 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3338. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387086 dimessi/guariti (+645 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17727 (-445 rispetto a ieri). Di questi, 178 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 596 tamponi molecolari (2337826 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1012 test antigenici (3758199). Del totale dei casi positivi, 84813 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 116407 in provincia di Chieti (+74), 94410 in provincia di Pescara (+48), 100652 in provincia di Teramo (+35), 7980 fuori regione (+4) e 3889 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA - Sono 337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, i 337 nuovi contagi sono stati registrati su 2.227 tamponi effettuati. Sono +621 i guariti. In totale 2.623 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -285 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 159) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 6).

EMILIA ROMAGNA - Sono 960 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.894 tamponi molecolari e 2.431 test antigenici rapidi con una percentuale di positività del 15,2%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30, un numero stabile rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 712, 14 in più rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 182 nuovi casi, seguita da Modena a 165, poi, Reggio Emilia a 115, Ravenna a 97 e Parma a 91. In isolamento a casa 15.604 persone. Da ieri i guariti sono stati 1.244.