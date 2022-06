Von der Leyen torna a Kiev: "Nella prossima settimana il parere sull'adesione all'Unione Europea". Kiev: "I russi attaccano i campi di grano, E' terrorismo alimentare"

La presidente della Commissione: con il leader ucraino abbiamo fatto il punto sulla ricostruzione e sui progressi compiuti dal suo Paese nel percorso europeo. Zelensky: "Prevarremo in questa guerra". L'intelligence britannica: Mosca ammassa artiglieria a Severodonetsk, ma non registra progressi.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha definito "molto feroci" i combattimenti nel Donbas con l'esercito russo che accusa di voler distruggere tutte le città della regione orientale ucraina.

"I combattimenti molto feroci continuano nel Donbas. Ripeto questi nomi ogni giorno: Severodonetsk, Lysychansk, Bajmut, Sloviansk, molti, molti altri", ha detto Zelenzky nel suo consueto punto serale sulla giornata di guerra.

Il leader ha parlato della "rovina di città un tempo felici" e dei "crateri lasciati dalle esplosioni: questo e' tutto cio' che la Russia può dare ai suoi vicini, all'Europa e al mondo". Ha aggiunto che le truppe ucraine stanno facendo tutto il possibile per fermare l'offensiva degli occupanti e ribadito la richiesta di armi pesanti e artiglieria moderna ai Paesi che supportano Kiev.

Il governatore della regione di Lugansk (una delle due regioni del Donbass), Serhi Haidai, ha annunciato che l'esercito ucraino ha distrutto una base del gruppo privato russo Wagner nella città occupata di Kadyivka; ha aggiunto che è sopravvissuto un solo mercenario ma non ha specificato il numero dei morti.

L'aviazione ucraina ha effettuato nuovi attacchi sulle posizioni russe a Kherson, la regione caduta in mano alle forze di Mosca nelle primi fasi dell'invasione. Lo riferisce lo stato maggiore ucraino.

L'intelligence militare ucraina ritiene che la Russia possa continuare la guerra ancora per un altro anno ai ritmi attuali. "I vertici del Cremlino probabilmente cercheranno di congelare la guerra per un po' per convincere l'Occidente a revocare le sanzioni, ma poi continuera' l'aggressione", ha scritto via Telegram. "Le risorse economiche della Russia consentiranno a Mosca di continuare la guerra al ritmo attuale per un altro anno".

La Giornata

15:46 Ambasciata russa: "Soldi del volo di Salvini sono stati restituiti"

L'ambasciata russa in Italia rende noto di aver "assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei" per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio. Un'assistenza necessaria per "le sanzioni" che hanno sospeso i collegamenti Roma-Mosca e rendono difficile l'acquisto dei biglietti di Aeroflot dall'Europa. Dopo l'annullamento del viaggio "ci è stata restituita la cifra spesa: non ci vediamo nulla di illegale", prosegue l'ambasciata russa "in relazione alle notizie su alcuni media italiani". A Mosca "erano pronti a incontrare il rappresentante italiano al livello appropriato".

14:55 Ucraina, il governatore di Kharkiv: "Attacchi continui, sotto le macerie 4 cadaveri e un ferito"

"Nelle ultime 24 ore i russi hanno continuato ad attaccare danneggiando a Kharkiv un edificio industriale mentre nel villaggio Korobochkine, da sotto le macerie, sono stati trovati 4 cadaveri e un ferito. Altre cinque persone sono state soccorse da altri villaggi". E' l'aggiornamento comunicato da Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv, attraverso il suo canale Telegram.

14:52 Odessa, mina esploda in mare a 20m dalla riva

"Una mina nemica è stata trovata a venti metri dalla riva. L'ordigno, strappato dall'ancora, è esploso in mare, probabilmente dopo una collisione". Lo comunica su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, Sergey Bratchuk, ricordando che "quest'anno è pericoloso fare il bagno nel Mar Nero" ed esortando i cittadini a essere prudenti. Nella regione di Odessa - ricorda l'agenzia 'Ukrinform' - è in vigore un'ordinanza che vieta per questa stagione di frequentare le spiagge e prevede un maggior controllo della costa per rilevare oggetti sospetti o pericolosi. Alle spiagge hanno accesso solo i militari o altro personale che svolge compiti speciali. Ai proprietari di terreni costieri e di ristoranti e hotel che hanno accesso al mare spetta invece il compito di far rispettare il divieto in vigore fino alla fine della legge marziale.

14: 49 Donbass, volontario sudcoreano catturato, rischia la pena di morte

Un cittadino sudcoreano è stato catturato dalle forze filo-russe nel Donbass, nell'est dell'Ucraina, mentre combatteva tra le file dell'esercito di Kiev. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Interfax, secondo cui l'uomo sarà processato nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Il sudcoreano rischia la condanna a morte, la stessa pena inflitta dalle autorità filo-russe di Donetsk a due cittadini britannici e a uno marocchino catturati mentre combattevano per l'Ucraina.

14:27 Ucraina, fino a 300.000 tonnellate di grano potrebbero essere andate distrutte

Fino a 300.000 tonnellate di grano, immagazzinate al porto ucraino di Mykolaiv sul Mar Nero, potrebbero essere state distrutte dai bombardamenti russi della scorsa settimana, ha detto oggi il ministro dell'agricoltura ucraino Taras Vysotskyi ripreso dal Guardian. Parlando alla tv nazionale, il ministro ha affermato che, secondo i registri, all'inizio della guerra i magazzini di uno dei più grandi terminal agricoli dell'Ucraina nel porto di Mykolaiv sul Mar Nero contenevano da 250.000 a 300.000 tonnellate di grano e mais. La notizia arriva dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che a causa del blocco all'export ucraino il mondo rischia di dover affrontare una "grave crisi alimentare e una carestia" rivolgendosi ai delegati allo Shangri-La Dialogue a Singapore.

14:12 Zelensky: "Ci aspettiamo una decisione storica dal vertice Ue"

"Ci aspettiamo al prossimo vertice Ue una decisione storica sull'adesione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa a Kiev con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il vertice Ue si terra' il 23-24 giugno e dovra' pronunciarsi sulla concessione di status di Paese candidato all'Ucraina. La Commissione esprimera' invece il suo parere venerdi' prossimo.

14:09 Von der Leyen: "Daremo road-map chiara per la ricostruzione"

"Vogliamo creare una road-map molto chiara sulla ricostruzione" dell'Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella dichiarazione congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Von der Leyen ha ribadito la necessità di coniugare "investimenti e riforme".

14:07 Zelensky: "L'Ue blocchi le attività di tutte le banche russe anche Gazprombank"

"Sfortunatamente la guerra continua e noi abbiamo bisogno di una settimo pacchetto di sanzioni. Vanno bloccate le attività di tutte le banche russe, senza distinzioni e in particolare la Gazprombank". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen. "L'Ucraina può esportare energia ai Paesi europei", ha aggiunto.

14:02 Von der Leyen: "Kiev è sulla strada giusta per l'Ue"

Kiev era già sul giusto binario prima della guerra, ha una democrazia parlamentare solida, ha un'amministrazione funzionante. Vediamo un Paese ad alta digitalizzazione. E' un Paese che ha già accordi commerciali e di associazione. Ci sono ancora riforme da fare sul campo della corruzione e in campo amministrazione per attrarre gli investitori". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella dichiarazione congiunta con Volodymy Zelensky a Kiev. "Apprezziamo gli enormi sforzi" di Kiev, ha aggiunto.

14:02 Mosca lancia un nuovo "G8" con Iran e Cina

La Russia si è inventata un 'nuovo G8', composto da paesi che non aderiscono alle sanzioni occidentali contro Mosca: lo ha detto il presidente della Duma (parlamento) russa, Vyacheslav Volodin, su Telegram. "Le economie di Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Canada continuano a scoppiare sotto la pressione delle sanzioni contro la Russia. - ha detto - La rottura delle relazioni economiche esistenti da parte di Washington e dei suoi alleati ha portato alla formazione di nuovi punti di crescita nel mondo. Il gruppo degli otto Paesi che non prendono parte alle guerre delle sanzioni - Cina, India, Russia, Indonesia, Brasile, Messico, Iran, Turchia - è superiore del 24,4% al vecchio gruppo in termini di Pil pro capite".

13:57 La Russia propaga il divieto di volo nel sud del paese fino al 18 giugno

A causa della guerra in Ucraina, le autorità russe hanno prorogato il divieto di volo nel sud del paese e la chiusura di 11 aeroporti fino al 18 giugno. Ad annunciarlo è stata l'autorità aeronautica Rosaviatsiya. Tra gli scali interessati vi sono quelli della località di Anapa, sul Mar Nero, Rostov sul Don e Krasnodar. Rimangono in vigore restrizioni dello spazio aereo anche per gli aeroporti di Gelendzhik, Voronezh e Simferopol nella penisola ucraina del Mar Nero in Crimea, annessa alla Russia nel 2014. Il traffico aereo verso Sochi, popolare destinazione turistica, non subirà interruzioni.

13:47 Ucraina, capo ufficio presidenziale: "I russi attaccano i nostri campi di grano. E' terrorismo alimentare"

"I russi attaccano i campi ucraini di grano con le bombe incendiarie. Così, oltre a creare la crisi alimentare nel mondo, vogliono anche distruggere il raccolto ucraino.l terrorismo alimentare deve essere fermato. Insieme ai nostri partner stiamo cercando al soluzione alla crisi alimentare". Lo dichiara Andrii Yermak, capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina.

13:35 Ucraina, Kiev: "Tutti i passi fatti per salvare i tre stranieri condannati a morte in Donbass"

"Sia il ministero della Difesa che il direttorato di intelligence, che gestisce lo scambio di prigionieri, stanno adottando tutte le misure necessarie per assicurare che questi cittadini di Stati stranieri siano salvati". Lo ha dichiarato alla televisione ucraina il deputato Fedir Venislavskyi parlando dei due cittadini britannici - Aiden Aslin, di 28 anni, e Shaun Pinner, di 48 anni - e del cittadino del Marocco che sono stati catturati mentre combattevano con le forze ucraine a Mariupol e sono stati condannati a morte da un tribunale dell'autoproclamata repubblica di Donetsk.

13:33 Ucraina, l'esercito di Kiev annuncia controffensiva a Kherson

Nella regione di Kherson le forze armate ucraine stanno conducendo una controffensiva in tre direzioni. Lo ha comunicato il consiglio comunale di Kherson.

13:06 Il Governatore di Severodonetsk: "La Azot è ancora sotto il nostro controllo"

L'Ucraina mantiene il controllo della fabbrica Azot a Severodonetsk. Lo ha assicurato il governatore Serhiy Gaidai su telegram, precisando che "le informazioni diffuse dalla propaganda russa sono delle fake news". "Le nostre forze mantengono" il controllo della "zona industriale di Severodonetsk e stanno distruggendo l'esercito russo", ha precisato. Circa 800 persone, compresi bambini, si nascondono all'interno della fabbrica chimica della città, che per l'80% è sotto il controllo delle truppe russe. La cattura di Severodonetsk darebbe al presidente russo, Vladimir Putin, il controllo di tutta Lugansk, la regione che, con Donetsk, costituisce il cuore industriale dell'Ucraina, il Donbass.

13:01 Ucraina, rilasciati passaporti russi nel sud occupato

Sono stati rilasciati i primi passaporti russi a Melitopol e Kherson a quanti hanno ricevuto la cittadinanza russa. Lo hanno riferito alla Tass fonti nelle amministrazioni militari-civili delle regioni di Zaporozhzhia e Kherson, regioni che sono sotto il controllo russo nel Sud dell'Ucraina. Secondo l'agenzia Tass, 23 residenti di Kherson hanno ricevuto i passaporti russi. Lo scorso 25 maggio il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che ha istituito una procedura semplificata per la cittadinanza russa ai residenti delle due regioni ucraine.

12:46 Ucraina: riscritta in russo l'insegna di benvenuto a Mariupol

I russi hanno smantellato l'iscrizione monumentale del nome di Mariupol che accoglie i visitatori all'ingresso della città per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini e anche quotidiani di stato russi come Gazeta.ru. Gli occupanti hanno così sostituito il monumento, inizialmente dipinto con i colori della bandiera ucraina, giallo e blu con uno che riporta la grafia russa del nome di Mariupol e con i colori del vessillo russo, bianco rosso e blu. Nei giorni scorsi - scrive Ukrainska Pravda - in un video diffuso dal Consiglio comunale di Mariupol su Telegram si sentiva un uomo russo che diceva che l'iscrizione "sarà corretta con il normale nome russo della città russa".

12:44 Kiev: "Sono 32.050 i soldati russi caduti"

Continua a salire il bilancio delle perdite russe: ammonterebbero infatti a 32.050 i militari caduti, 1.419 i carri armati, 3.466 i mezzi militari corazzati, 579 i droni tattici e 2.448 gli automezzi distrutti. I dati, aggiornati, sono pubblicati dal quartier generale delle forze armate ucraine sui social.

12:21 Kiev: "10.000 soldati ucraini uccisi dall'inizio della guerra"

Circa 10.000 soldati ucraini sono morti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Lo ha reso noto Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dalla Dpa. Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov aveva dichiarato ad inizio settimana che all'incirca un centinaio di militari ucraini vengono uccisi ogni giorno.

11:22 Ucraina, Zelensky: "Avremo la meglio in questa guerra ma il mondo rischia una carestia"

L'Ucraina "prevarrà sicuramente in questa guerra iniziata dalla Russia". A dirsene certo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi in collegamento video ai delegati al Dialogo Shangri-La a Singapore. L'Ucraina non può esportare cibo a sufficienza a causa del blocco russo, ha denunciato Zelensky, e ha avvertito che il mondo rischia di trovarsi ad affrontare "una crisi alimentare acuta e una carestia".

11:11 Mosca: "Abbattuti due Mig-29 e un Sukhoi dell'aviazione ucraina"

Nelle ultime 24 ore i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due Mig-29 e un Sukhoi Su-25 dell'aviazione ucraina, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa russo. I Mig-29 sono stati abbattuti nella regione di Mykolaiv e l'Su-25 in quella di Kharkiv, ha precisato il portavoce del dicastero, Igor Konashenkov.

10:54 Von der Leyen: "Bello essere di nuovo a Kiev"

"E' bello essere di nuovo a Kiev". A scriverlo, su Twitter, è la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. "Con il presidente Zelensky - aggiunge Von Der Leyen, che ieri era a Roma, illustrando i temi in agenda della sua visita in Ucraina - farò il punto sul lavoro comune necessario per la ricostruzione e sui progressi compiuti dall'Ucraina nel suo cammino europeo".

10:45 Ucraina, venerdì commissione Ue deciderà sulla candidatura di Kiev

Venerdì, a quanto apprende l'Ansa, è previsto il parere della Commissione Ue sulla concessione dello status di candidato Ue all'Ucraina. Lunedì ci sarà una prima riunione dei commissari europei sul dossier. Poi, venerdì il collegio dei commissari - eccezionalmente fissato alla fine della settimana lavorativa - deciderà se dare luce verde alla candidatura di Kiev. In questo caso la decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno. Il percorso di avvicinamento dell'Ucraina in Ue è tra i dossier che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen affronterà con Volodymyr Zelensky a Kiev.

10:38 Ucraina, Von der Leyen: "Con Kiev faremo il punto sull'ingresso nell'Ue"

"Torno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione" dell'Ucraina e "sui progressi fatti" dal Paese "nel suo percorso europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando con un ristretto gruppo di media internazionali sul treno che la sta portando a Kiev. L'aggiornamento sul tema della candidatura dell'Ucraina che verrà fatto negli incontri di oggi "contribuirà alla nostra valutazione, che arriverà presto", ha aggiunto von der Leyen.

10:35 Von der Leyen in visita sorpresa a Kiev

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a quanto constata l'Ansa, è in visita a Kiev. Von der Leyen è arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. A Kiev la numero uno dell'esecutivo vedrà il presidente Volodymyr Zelensky ed avrà una serie di incontri con i massimi vertici delle istituzioni ucraine. E' la seconda volta, dall'inizio della guerra, che von der Leyen visita Kiev e l'Ucraina.

10:29 Ucraina, Politico: "Osce ha abbandonato lo staff locale"

Il ritiro del personale della missione Osce di monitoraggio nell'est dell'Ucraina all' domani dell'invasione russa si è svolto "nel caos" ed è risultato "nell'abbandono dello staff locale" per il quale non sarebbero stati preparati piani di evacuazione. Queste le critiche mosse dal magazine online Politico, in una sua inchiesta in cui si accusa l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa "di aver dormito nonostante segnali di invasione fossero evidenti da settimane". Secondo Politico il personale locale sarebbe stato informato "che avrebbero potuto provare a seguire i convogli internazionali di evacuazione con i propri veicoli, ma senza garanzie di sicurezza o assistenza ai valichi di frontiera". Dal suo quartier generale di Vienna l'Osce ha negato di essere stata impreparata ed ha precisato che il ritiro dello staff locale è stato reso complesso dall'aumento delle violenze in molte parti dell'Ucraina, dall'imposizione della legge marziale e dalle scelta di alcuni di restare per motivi personali o familiari, secondo quanto riporta l'Ansa.

09:58 Russia: "Risponderemo a un aumento di truppe Nato in Polonia"

Il ministero degli esteri russo ha detto che Mosca risponderà in modo proporwionale a un eventuale aumento delle truppe Nato in Polonia. "Come sempre la risposta sarà proporzionata e appropriata e volta a neutralizzare possibili minacce alla Federazione Russa", ha detto Oleg Tyapkin, capo della sezione del ministero per i rapporti con l'Europa, a Interfax.

09:37 Ucraina, sale il bilancio dei bambini uccisi a Mariupol, la procura documenta altre 24 morti

Sale il bilancio dei bambini rimasti uccisi dai bombardamenti russi a Mariupol, ormai conquistata dalle truppe di Mosca. Secondo quanto riporta la procura generale ucraina su Telegram, "e' emerso che altri 24 bambini hanno perso la vita a Mariupol in conseguenza del bombardamento indiscriminato dell'esercito russo". In tutto, sarebbero oltre 287 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso e oltre 492 sarebbero quelli rimasti feriti, secondo la stessa procura. "Questi numeri non sono definitivi", precisa ancora la procura spiegando che sono in corso le indagini sia nei territori dove si combatte che in quelli occupati e in quelli liberati.

08:30 Inizia la distribuzione di passaporti russi a Zaporizhzhia

A partire da oggi, passaporti russi verranno distribuiti nelle zone della regione ucraina di Zaporizhzhia controllata dalle truppe di Mosca. I titolari saranno considerati cittadini russi a pieno titolo, ha annunciato all'emittente russa Rossiya-24 Vladimir Rogov, membro dell'autorità russa di occupazione. Secondo quanto sostenuto da Rogov, più di 70.000 persone avrebbero presentato domanda nella regione. Il presidente russo Vladimir Putin ha semplificato il mese scorso la procedura per ricevere un passaporto russo. Mosca ha distribuito i documenti in alcune aree occupate e ha introdotto il rublo come valuta mentre le autorità ucraine continuano a denunciare le forze russe, accusate di costringere i residenti a prendere la cittadinanza russa.

08.03 Gb: ai russi mancano missili, usano quelli anni Sessanta

"È probabile che da aprile i bombardieri russi abbiano sganciato decine di missili aria-superficie Kh-22 (nome in codice Nato AS-4 Kitchen), risalenti agli anni Sessanta del secolo scorso": lo afferma l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, precisando che "questi missili da 5,5 tonnellate erano stati progettati per distruggere portaerei con testate nucleari". Queste armi, "quando vengono utilizzate con una testata convenzionale in un attacco al suolo, sono molto imprecise e possono pertanto causare danni collaterali significativi e vittime civili", si legge ancora nel bollettino."La Russia - concludono gli 007 britannici - sta probabilmente ricorrendo a queste armi poco efficaci perchè ha una carenza di missili più moderni e precisi".

07.20 Kiev: 10mila soldati uccisi da inizio della guerra

Sono circa 10mila i militari ucraini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. A dichiararlo è stato il consigliere della presidenza ucraina, Alexei Arestovich, in un'intervista video al programma Fegin Live ripresa da 'TCH'. Quanto all'esercito russo, ha aggiunto, "ha subito perdite pari a mille soldati al giorno durante i primi 20-30 giorni. Ora ne muoiono tra i 200 e i 300".

05.30 Rischio epidemie di colera a Mariupol

La Russia sta cercando punti deboli nelle difese ucraine vicino al fiume Siverskyi Donets nell'Ucraina orientale, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk. Ha detto alla televisione nazionale che le forze russe non avevano abbandonato i tentativi di lanciare operazioni di assalto nell'area. Il colera e altre malattie mortali potrebbero uccidere migliaia di persone nel porto meridionale di Mariupol poiché i cadaveri non vengono raccolti e l'estate aggrava la situazione, ha detto il suo sindaco.

03.28 Biden: "Avvertimenti su invasione russa inascoltati da Zelensky"

Vladimir Putin sta cercando di cancellare non solo la nazione dell'Ucraina ma anche la sua cultura. Lo afferma il presidente americano Joe Biden nel corso di una raccolta fondi, durante la quale spiega che il presidente russo vede la capitale Kiev come la "sede della Madre Russia". Biden quindi osserva come il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e molti altri non hanno tenuto conto degli avvertimenti lanciati dagli Stati Uniti su una possibile invasione della Russia. "Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire", mette in evidenza il presidente Usa. "Molte persone hanno pensato che stessi esagerando. Ma sapevo che avevamo informazioni che stava per accadere: Putin stava per attraversare il confine, non c'erano dubbi", ha spiegato,

02.08 Ministro Esteri Ucraina Kuleba: "Condanna stranieri in Dpr è processo farsa"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba condanna il "processo farsa" dei tre prigionieri di guerra stranieri accusati di essere mercenari e condannati a morte da un tribunale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr). "In quanto combattenti - scrive Kuleba su Twitter -, sono protetti dal diritto umanitario internazionale e devono essere trattati di conseguenza. L'Ucraina - aggiunge - continuerà a collaborare con il Regno Unito per garantire il loro rilascio". Ieri il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha parlato con Kuleba "degli sforzi per assicurare il rilascio dei prigionieri di guerra detenuti dai filorussi, affermando che "la sentenza contro di loro è una grave violazione della Convenzione di Ginevra" e che "il Regno Unito continua a sostenere l'Ucraina contro la barbara invasione" del presidente russo Vladimir Putin. Secondo le autorità della Dpr, i cittadini britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e quello marocchino Brahim Saadoune sono combattenti stranieri catturati nella città ucraina di Mariupol dalle forze russe ad aprile. Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, la loro condanna a morte è stata presa "in base alle leggi della Dpr" e va rispettata. I media statali di Mosca affermano che i tre prigionieri hanno un mese per appellarsi contro le loro condanne prima di essere giustiziati

01.14 Sindaco Mariupol: "Edifici demoliti dai russi senza rimuovere i corpi dei cadaveri"

Le forze russe che occupano la città ucraina di Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie. A dirlo è il sindaco Vadym Boychenko fuggito da Mariupol verso il territorio controllato dall'Ucraina. Il primo cittadino afferma sul canale Telegram del Consiglio comunale di Mariupol che in un primo tempo gli occupanti hanno coinvolto i residenti di Mariupol nello smantellare con cura le macerie, ma quando hanno visto il numero effettivo di corpi che venivano trovati hanno immediatamente fatto allontanare i residenti. "Il numero reale di cadaveri sotto le macerie delle case distrutte è spaventoso - scrive Boychenko -. Tra le 50 e le 100 persone sono state uccise in quasi tutti gli edifici distrutti e 1.300 palazzi sono stati abbattuti in città".

Il sindaco aggiunge che poiché la demolizione degli edifici è stata effettuata indiscriminatamente, i corpi dei residenti di Mariupol uccisi nei combattimenti sono stati portati in discarica insieme alle macerie. Il comune di Mariupol ritiene che almeno 22.000 residenti della città ucraina sudorientale siano stati uccisi durante i primi tre mesi di guerra. "Purtroppo il numero reale delle persone uccise potrebbe essere molto più alto di quanto riportato", aggiunge Boychenko.

00.50 Zelensky: "A nostri alleati continuiamo a chiedere armi pesanti"

"L'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile, fino a quando ci sono abbastanza armi pesanti, artiglieria moderna. Tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video discorso serale.

00.35 Zelensky: "Dopo condanne a cittadini Gb Europa sia più decisa"

Le condanne a morte inflitte ai cittadini britannici dal "tribunale" dell'autoproclamato "DNR" dovrebbero motivare l'Europa a unirsi e ad agire in modo più deciso. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante una conversazione con studenti e insegnanti delle università britanniche, riferisce Ukrinform."Quello che sta accadendo con la violazione di qualsiasi legge di qualsiasi Stato da parte della Russia è una grande tragedia. E quello che è stato fatto ai cittadini della Gran Bretagna è già una tragica abitudine per queste persone. Lo fanno assolutamente con tutti e non ci possono essere scuse per tali azioni", ha sottolineato.

00.01 Estonia convoca ambasciatore russo dopo parole di putin su storia Baltico

L'Estonia ha convocato l'ambasciatore russo a Riga per protestare contro le osservazioni fatte dal presidente russo Vladimir Putin sulla storia del paese baltico, con un'allusione alla conquista della città di Narva nel 18° secolo in un discorso tenuto giovedì. Il ministero degli Esteri estone a Tallinn ha parlato di osservazioni "del tutto inaccettabili".