Coronavirus in Italia 36.573 nuovi casi covid e positività al 18,8%: bollettino 16 giugno

, contro i 31.885 precedenti ma soprattutto i 23.042 di giovedì scorso.

Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Sono 36.573 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore

I tamponi processati sono 194.676 (ieri 195.439) con il tasso di positività che vola dal 16,4% al 18,8%. I decessi sono 64 (ieri 48). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.617. In risalita le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 3 in piu' (ieri +6) con 20 ingressi giornalieri, e sono in tutto 192, mentre nei reparti ordinari si contano 85 pazienti in più (ieri +19), per un totale di 4.303.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.773.764. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 40.108 (ieri 32.758) per un totale che sale a 17.005.366.

Gli attualmente positivi sono 3.104 in meno (ieri +3) per un totale che scende a 600.781. Di questi, 596.286 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.438 contagi, seguita da Lazio (+4.636), Emilia-Romagna (+3.673) Veneto (+3.322) e Campania (+2.983).



I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 5.438 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 16 giugno, in Lombardia e 7 i morti, portando così a 40.698 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 29.812 mentre il rapporto positivi/test si attesta al 18,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 18 (-1) mentre aumentano quelli nei reparti ordinari: sono 505 (+12).

Sono 2.096 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.016 a Milano città. Lo comunica Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 348 nuovi casi, a Brescia 596, a Como 275, a Cremona 165, a Lecco 246, a Lodi 94, a Mantova 214, in provincia di Monza e Brianza 573, a Pavia 312, a Sondrio 67 e a Varese 234.

TOSCANA - Sono 1.902 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 10.408 test di cui 1.467 tamponi molecolari e 8.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,27% (69,9% sulle prime diagnosi).

CALABRIA - Sono 838 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 16 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 4.235 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, +959 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.639. Il bollettino, inoltre, registra -122 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 141) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 5).

ABRUZZO - Sono 892 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 414046. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (un 78enne e una 89enne della provincia di Teramo, mentre il terzo caso è risalente ai giorni scorsi) e sale a 3356. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 393136 dimessi/guariti (+672 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17554 (+217 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.