Coronavirus in Italia 64.861 nuovi casi covid e tasso di positività a 18,3%:bollettino 2 agosto

Nelle ultime 24 ore sono 64.861 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, a fronte dei 18.813 precedenti e agli 88.221 di martedì scorso; 354.431 i tamponi processati, contro i 105.839 di ieri, con un tasso di positività che torna a salire, dal 17,8 al 18,3%.

I decessi sono 190 nelle ultime 24 ore (ieri 121), per un totale di 172.397 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le terapie intensive sono 12 in meno (ieri +10) e diventano 386 (38 gli ingressi del giorno), i ricoveri ordinari sono 282 in meno (ieri +28), per un totale di 10.245.

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.124.644. I dimessi/guariti sono 89.955 (ieri 41.129) per un totale da inizio pandemia di 19.722.540, gli attualmente positivi sono 25.046 in meno (ieri -21.730) per un totale di 1.229.707. Di questi, 1.219.076 figurano in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi (8.860) è la Lombardia, davanti a Veneto (8.009), Campania (6.072), Puglia (5.315) e Lazio (5.008).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 5.008 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 decessi. "Oggi nel Lazio, su 6.065 tamponi molecolari e 27.907 tamponi antigenici per un totale di 33.972 tamponi, si registrano 5.008 nuovi casi positivi (+1.713), sono 18 i decessi (+3), 1.076 i ricoverati (-31), 61 le terapie intensive (-7) e +6.983 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.195" comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

LOMBARDIA - Sono 8.860 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi. I tamponi effettuati sono stati 51.207, per un tasso di positività del 17,3%. I ricoverati negli ospedali sono 1.375 (-24) e quelli in terapia intensiva 50 (-3). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.440, di cui 796 a Milano città. A Bergamo 970, a Brescia 1.147, a Como 464, a Cremona 398, a Lecco 263, a Lodi 274, a Mantova 604, a Monza e Brianza 671, a Pavia 578, a Sondrio 142 e a Varese 735.

TOSCANA - Sono 3.493 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.342.584 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.239.745 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 92.400, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 706 (29 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (1 in più). Dei nuovi 14 decessi: 6 sono uomini e 8 donne con un'età media di 85,9 anni.

SARDEGNA - Sono 1873 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.782 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+ 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 172 (+ 2) mentre sono 31.709 i casi di isolamento domiciliare (- 1471). Si registrano 11 decessi: due donne di 53 e 63 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 90 anni e due uomini di 74 e 94, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 90 anni e cinque uomini di 76, due di 85, 86 e 87, residenti nella provincia di Sassari. Lo rene noto la Regione Sardegna

ABRUZZO - Sono 2.411 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. Nel dettaglio, i nuovi casi positivi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 510.448. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 91enne e un decesso risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3545. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 458124 dimessi/guariti (+1911 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48779 (+496 rispetto a ieri). Di questi, 289 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

PIEMONTE - Sono 3.686 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I tamponi effettuati sono 21.356 di cui 20.434 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 17,3%. I ricoveri ordinari sono 539 (-28 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, uno in meno rispetto a ieri.