Coronavirus in Italia 9.894 casi e 42 morti. Positività al 15,4%: bollettino 15 agosto

21.509.424 casi, 174.102 morti, 20.468.258 guariti, 867.064 malati. Dati Protezione Civile del 15 agosto 2022. Salgono di 3 unità le terapie intensive (ieri +7) per un totale di 301 mentre diminuiscono di 39 i ricoveri per un totale di 7.504.

Nelle ultime 24 ore sono 9.894 i nuovi casi contro gli oltre 19 mila di ieri ma con un numero di tamponi processati molto più basso in occasione della giornata festiva: sono 64.106 contro i 131.302 di ieri con un tasso di positività che sale dal 14,8% al 15,4%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 42 (ieri 78) per un totale da inizio pandemia di 174.102. Salgono di 3 unità le terapie intensive (ieri +7) per un totale di 301 mentre diminuiscono di 39 i ricoveri per un totale di 7.504. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.509.424.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 20.357 (ieri 29.929) per un totale che sale a 20.468.258. Gli attualmente positivi sono 10.506 in meno e diventano 867.064, di cui 859.259 in isolamento domiciliare.

La regione con più nuovi casi Covid è l'Emilia Romagna con 1.069, seguita da Veneto con 1029, Lazio (+1.017), Campania (+972 e Lombardia (947).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.017 nuovi contagi da coronavirus (-841) oggi nel Lazio su 1.352 tamponi molecolari e 4.982 tamponi antigenici per un totale di 6.339 tamponi. Si registrano 4 i decessi (-3), 814 i ricoverati (+6), 51 le terapie intensive (-2) e +2.868 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. i casi a Roma città sono a quota 572. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

TOSCANA - In Toscana sono 341 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 15 agosto 2022. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono stati eseguiti 274 tamponi molecolari e 2.274 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 451 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 86,3 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.265.921 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 84.382, -1,1% rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 341 nuovi positivi odierni è di 56 anni circa (8% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 15% ha 80 anni o più).

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.069 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 15 agosto 2022, su un totale di 4.924 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.700 molecolari e 2.224 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (+2 rispetto a ieri, +5,6%), l’età media è di 66,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.263 (+23 rispetto a ieri, +1,9%), età media 75,5 anni.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 117 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 116 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 949 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 129 ( - 1 ). 18087 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 74 ). Si registra il decesso di una persona residente nel territorio della ASL di Cagliari.