Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Per Forza Italia votano solo Berlusconi e Casellati

A Palazzo Madama il fondatore di Fratelli d'Italia supera il quorum dei 104 voti (116 i voti finali). Fonti di FI spiegano che il Cavaliere "da fondatore della coalizione di centrodestra ha voluto dare un segnale di apertura nonostante la contrarietà del gruppo". A Montecitorio in pole Riccardo Molinari. Standing ovation per Liliana Segre che presiede la seduta inaugurale della legislatura.

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Il senatore di Fratelli d'Italia ha raggiunto i 104 voti sufficenti per l'elezione. L'Aula di Palazzo Madama, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha sottolineato il superamento del 'traguardo' con un lungo applauso

Il primo 'giorno di scuola' è stato segnato da una novità assoluta: ad occupare gli scranni dei due emicicli ci sono 345 deputati e senatori in meno, conseguenza della riforma costituzionale targata M5s che ha tagliato il numero degli eletti: da 630 a 400 a Montecitorio, da 315 a 200 a palazzo Madama.

Ignazio La Russa è il presidente del Senato con 116 voti.

La presidente della seduta Liliana Segre, dopo aver proclamato il risultato delle elezioni, ha sospeso la seduta.

I senatori presenti sono stati 187, i votanti 186, la maggioranza richiesta era di 104 voti. La Russa ne ha ottenuti 116, Segre 2, Calderoli 2, le schede bianche sono state 66. La Russa ha assunto la presidenza del Senato salendo sul più alto scranno di Palazzo Madama. L'esponente di FdI ha portato un mazzo di rose bianche per Liliana Segre. Applausi dai banchi del centrodestra, Forza Italia compresa. Applausi più tiepidi anche dai banchi dell'opposizione.

IL DISCORSO DI LA RUSSA

"Anche in questa legislatura ci si aspetta e si parlerà di riforme. Non dobbiamo favoleggiare il 'tutto e subito', ma soprattutto non bisogna temerle. Bisogna provare a realizzarle insieme. E al Senato può spettare il via alla necessità di aggiornare - non la prima parte che è intangibile - ma quella parte della Costituzione che dia più capacità di dare risposte ai cittadini e di appartenere alla volontà del popolo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa aggiungendo di credere "che il Senato possa farlo, in vari modi: l'importante ci sia volontà politica di realizzarle queste riforme".

"Ho voluto omaggiare, non proforma ma dal cuore, portare fiori alla senatrice a vita Segre che ha parlato di tre date alle quali non voglio fuggire: il 25 aprile, il primo maggio e il 2 giugno. Io vorrei aggiungere la data di nascita del Regno d'Italia che prima o poi dovrà assurgere a festa nazionale. Queste date tutte insieme vanno celebrate da tutti perchè solo un'Italia coesa e unita è la migliore precondizione per affrontare ogni emergenza e criticità".

"Il mio è un compito di servizio, non devo cercare oggi agli applausi, non devo dire parole roboanti o captare la vostra benevolenza. Lo dovrò fare ogni giorno, le scelte che dovrò fare a volte piaceranno a volte non piaceranno. Non c'è bisogno di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera promessa: cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti". Conclude così Ignazio La Russa il suo primo discorso da presidente del Senato suggellato da un lungo applauso.

IL MESSAGGIO DI MELONI

Il commento di Giorgia Meloni: "Congratulazioni al neopresidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d'Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti", afferma la leader di Fdi. "Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l'Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti".

"Non siamo stati noi, lo avrei rivendicato con orgoglio. Noi 9 abbiamo votato scheda bianca. È chiaro che c'è un regolamento di conti intorno al centrodestra". Lo dichiara il leader di Iv Matteo Renzi commentando l'elezione di Ignazio La Russa presidente del Senato. "Mentre la maggioranza è partita divisa, una parte dell'opposizione ha fornito un soccorso decisivo per l'elezione di La Russa a presidente del Senato. Un comportamento grave e irresponsabile che deve essere denunciato con la massima forza". Lo scrive su Twitter il senatore e coordinatore della segreteria Pd, Marco Meloni.

TENSIONE FORZA ITALIA - LA RUSSA

Momenti di tensione tra il leader di Fi Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa in Aula al Senato, da quanto si può vedere da un video del Tg1 e di Sky, l'esponente di Fdi si è avvicinato al Cav che era seduto sui banchi del suo partito e, dopo un breve scambio, l'ex premier sbatte i pugni sul banco e lo manda a quel paese. "Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emersoun forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese". E' quanto si legge in una nota di Berlusconi.

NUOVO VOTO DOPO LA FUMATA NERA ALLA CAMERA, VERSO ''UN NOME DELLA LEGA''

Al via nell'Aula della Camera la seconda votazione per eleggere il presidente della Camera. In questa votazione il quorum richiesto è quello dei 2/3 dei votanti: obiettivo difficile da raggiungere.

"C'è' l'accordo per votare un nome indicato dalla Lega alla Camera", afferma il leader della Lega, Matteo Salvini entrando al Senato.

Da definire di conseguenza altre caselle per il governo, con il nodo del ruolo che ancora Forza Italia continua a chiedere per Licia Ronzulli. Al Mef, secondo quanto si apprende, dovrebbe andare il leghista Giancarlo Giorgetti. "Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni. Quanto alla presidenza della Camera, ha detto ancora Meloni, "anche qui la situazione è tranquillissima. Mi pare che l'indicazione sia quella di Riccardo Molinari, punto a chiudere anche qui velocemente".

Ecco cosa succede in Parlamento nei prossimi giorni. Iniziamo dall'elezione dei presidenti delle Camere, passaggio fondamentale che guiderà tutta l'attività parlamentare fino alla fine della legislatura. L'elezione del presidente della Camera scatta nei primi tre scrutini solo se si raggiunge la maggioranza dei 2/3 (pari a 267 voti). Nella seconda e nella terza votazione il quorum scende a 2/3 dei presenti. A partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, pari a 201 voti. C'è da ricordare che questa è la prima volta che si vota dopo la riforma costituzionale che ha drasticamente ridotto il numero dei parlamentari.