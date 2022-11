Xi Jinping punta sull'Italia per avvicinare l'Europa alla Cina Written by Gianluca Zeccardo

Xi ha poi dedicato due passaggi del colloquio con Meloni ai rapporti economico-commerciali e alla cooperazione sul piano sportivo. Italia e Cina, ha detto, devono "sfruttare i punti di crescita della per la cooperazione nella produzione di fascia alta, nell'energia pulita, nell'aerospaziale e nei mercati terzi " e, con la politica di aperture di Pechino, ha aggiunto Xi, la Cina è "disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità". Cina e Italia, infine, devono "rafforzare gli sport su ghiaccio e neve e la cooperazione industriale", ha scandito Xi, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, le prime dopo quelle di Pechino 2022. AGI

Pechino è pronta ad aumentare la comunicazione e il coordinamento con Roma per affrontare insieme le "grandi sfide", ha detto Xi, citando espressamente l'economia globale. Italia e Cina devono "trovare un terreno comune pur riservando le divergenze", è l'opinione del presidente cinese, che ha citato il successo delle iniziative dell'anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina - "vivido testimone degli scambi amichevoli tra i due Paesi" - e comprendere le "principali preoccupazioni reciproche", in quello che appare, invece, un velato riferimento alla questione di Taiwan.

"Nella situazione attuale è di grande importanza promuovere la stabilità e lo sviluppo a lungo termine delle relazioni Cina-Ue ", ha detto Xi, auspicando un "ruolo importante" dell'Italia per una politica di Bruxelles verso la Cina "indipendente e positiva" , come la ha definita, echeggiando un messaggio analogo pronunciato ieri durante l'incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron.

Nessun riferimento è arrivato da Xi, come prevedibile, neppure al tema dei diritti umani , sollevato da Meloni. Un richiamo diretto, invece, il presidente cinese lo ha fatto ai rapporti con l'Unione Europea, citati in tutti gli incontri con i leader europei incontrati a Bali.

Il presidente cinese, stando al comunicato diffuso da Pechino dopo l'incontro, non ha fatto riferimenti diretti alla guerra in Ucraina , citata, invece, dal presidente del Consiglio, che ha sostenuto l'importanza di evitare l'escalation e porre fine al conflitto.

Italia e Cina hanno una "solida base" per la cooperazione e Pechino chiede a Roma di unirsi per affrontare le "grandi sfide" del presente . Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel primo incontro avuto a Bali con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice del G20 indonesiano.

