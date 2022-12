Una breve tregua e poi torna il maltempo. Dicembre inizia con la pioggia

Temporali al sud, in attesa dei miglioramenti previsti per la giornata di venerdì. Nel fine settimana tempo instabile soprattutto al Centro Nord con possibili nevicate sulle Alpi.

Italia ancora nel mirino del maltempo, soprattutto al sud dove anche per oggi sono previste piogge e temporali. Una breve tregua è attesa per domani mentre venerdì, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, un impulso perturbato raggiungerà la nostra Penisola portando piogge e acquazzoni sparsi ad iniziare dalle regioni del Centro-Nord.

Il tempo instabile ci terrà compagnia anche nel primo weekend di dicembre quando avremo molte nuvole e precipitazioni diffuse con neve sulle Alpi.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare specie al Nord-Est e maggiori spazi di sereno al Nord-Ovest. In serata tornano nubi basse e banchi di nebbia specie su coste e pianure.

Al Centro: Residue piogge al mattino sull'Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità irregolare e schiarite. Tra pomeriggio e sera tempo stabile con nuvolosità in transito su tutte le regioni.

Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile durante la giornata sulle regioni del Sud con fenomeni soprattutto su Puglia, Basilicata e Calabria. Neve sui rilievi oltre i 1200-1400 metri. Tra la sera e la notte ancora piogge specie sui settori ionici, variabilità asciutta altrove.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su Emilia Romagna e Triveneto, sereno sui restanti settori. In serata atteso un graduale peggioramento sulle regioni di nord-est, con neve sulle Alpi orientali dagli 800-1000 metri.

Al Centro Al mattino molte nubi sulle regioni Adriatiche, sereno sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino residue precipitazioni sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino dai 1400-1600 metri, più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con nuvolosita' irregolare in transito. In serata ancora cieli poco o irregolarmente nuvolosi; sereno tra Calabria e Sicilia. AGI