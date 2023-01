Weekend ancora mite, ma dalla prossima settimana arriva il maltempo

Nel weekend la rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà un nuovo rialzo delle temperature, anche di qualche grado al di sopra delle medie. Ma prossima settimana il maltempo dovrebbe tornare ad interessare la penisola portando anche abbondanti nevicate sulle montagne. A prevederlo è il Centro meteo italiano.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve sui rilievo oltre i 900-1000 metri.

Al Centro - Tempo stabile al mattino su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera salvo nuvolosità in aumento. Piogge sparse in arrivo nella notte con neve fino a 1200-1500 metri.

Al Sud e sulle Isole - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte con prime piogge in arrivo sulla Campania, più asciutto altrove. Temperature minime in generale calo; massime in diminuzione al Centro-Nord e in calo al Sud.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nubi medio-alte in transito.

Al Centro - Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; deboli precipitazioni sull'Abruzzo con neve dai 1400 metri. Al pomeriggio aperture su tutti i settori e tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino cieli coperti con precipitazioni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata attese isolate piogge sullo Stretto, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in Appennino fin verso i 1200 metri. Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord.