La 'prima' di un presidente all'Ariston, Mattarella a Sanremo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stasera sarà in sala al Festival di Sanremo per assistere dal vivo alla serata inaugurale. Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa specificando però che Mattarella "non salira' sul palco".

Sul palco ci sarà invece Roberto Benigni chiamato per celebrare i 75 anni della Costituzione. L'attore premio Oscar ricorderà l'importanza della Carta, in particolare nei passaggi che sottolineano il valore civile delle arti, della cultura e dello spettacolo. E la presenza, per la prima volta nella storia, del presidente della Repubblica, sarà il suggello istituzionale a un festival che racconta l'Italia agli italiani e al mondo.

"Il Presidente è andato alla prima della Scala, va a teatro e al cinema, allo stesso modo ha accettato l'invito a Sanremo, che è una grande manifestazione artistica italiana, in particolare nel 75' anniversario della Costituzione che verrà celebrata all'inizio della serata" spiegano dal Quirinale.