Assaggio di primavera, ancora niente piogge

Un vasto e robusto campo di alta pressione posizionato tra Europa e Mediterraneo nei prossimi giorni porterà un anticipo di primavera anche in Italia dove soprattutto al centro-nord le temperature saranno di molti gradi sopra media e il caldo fuori stagione si avvertirà soprattutto in quota. È lo scenario disegnato dal Centro Meteo Italiano, secondo cui a preoccupare è soprattutto l'assenza di precipitazioni: al nord almeno fino all'inizio dell'ultima decade di febbraio non sono previsti fenomeni di rilievo.



Previsioni per oggi

Nord. Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e assenza di fenomeni.

Centro . Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, con ampi spazi di sereno. Tempo del tutto stabile anche in serata, con assenza prevalente di nuvolosità.

Sud e Isole. Al mattino tempo asciutto con cieli poco nuvolosi sulla Puglia, ed ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Temperature minime e massime in generale rialzo.



Previsioni per domani