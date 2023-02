Biden è a Kiev, visita a sorpresa del presidente americano

Il capo della Casa Bianca in Ucraina in vista del primo anniversario dell'invasione russa. Zelensky: "La guerra finirà presto, ma abbiamo bisogno dell'Italia" Giorgia Meloni in partenza per la Polonia da dove poi raggiungerà la capitale ucraina .

Il presidente Usa, Joe Biden, è a Kiev. Il capo della Casa Bianca ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina in vista del primo anniversario dell'invasione russa. Il presidente è stato fotografato, accanto al leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a piazza Mikhailovskaya. Lo riportano vari utenti su Twitter. In un video si sente anche di sottofondo risuonare la sirena antiaerea.

Zelensky: "Con Biden discusso anche di nuove armi"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di aver parlato con il presidente Usa, Joe Biden, di "armi a lungo raggio e di nuove armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina, senza però specificare impegni". È quanto riferisce il pool della Casa Bianca dopo l'incontro dei due leader a Kiev.

Le osservazioni di Biden si sono concentrate sulla resilienza della resistenza ucraina mentre la guerra entra nel suo secondo anno, osservando come la comunita' internazionale inizialmente temesse che Kiev sarebbe caduta di fronte all'invasione russa del 24 febbraio.

Biden a Zelensky: "State vincendo contro le aspettative"

"State vincendo contro le aspettative": lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, che sta parlando a Kiev accanto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Un anno fa - ha aggiunto - il mondo si aspettava la caduta di Kiev e la fine dell'Ucraina ma un anno dopo l'Ucraina è ancora qui". Biden ha ricordato che la guerra "ha unito tutte le democrazia del mondo contro Putin".

Biden: "A Kiev per restare, non ce ne andremo"

"Qui per restare, non ce ne andremo": così il presidente Usa, Joe Biden, quando gli è stato chiesto il senso della sua visita a Kiev.

Biden ha risposto che ha voluto consegnare direttamente questo messaggio al leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo riporta il pool della Casa Bianca.

Biden: "Altri 500 milioni di dollari in aiuti anche militari"

Il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato a Kiev, nel suo incontro con l'omologo Volodymyr Zelensky, altro mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina, sottolineando che ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. È quanto rerito dal pool della Casa Bianca.

Biden ha affermato che il pacchetto includerà anche più attrezzature militari, tra cui munizioni di artiglieria, più javelin e obici, ma non ha menzionato nessuno nuovo tipo di equipaggiamento che l'Ucraina non abbia ricevuto in precedenza. Biden ha anche affermato che ulteriori sanzioni saranno annunciate questa settimana.

Biden a Zelensky:"Sostegno a integrita' territoriale Ucraina"

"Nel momento in cui ci avviciniamo all'anniversario della brutale invasione russa dell'Ucraina, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro incrollabile impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina": è quanto si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca mentre il capo della Casa Bianca è a Kiev.