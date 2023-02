Via l'alta pressione dall'Italia, torna il maltempo

Possibili anche nevicate sull'arco alpino al di sopra dei 1500 metri. Precipitazioni in arrivo nel centro-nord e temperature in calo un po' ovunque.

Il promontorio d'alta pressione sta lasciando sempre più spazio alle infiltrazioni umide sul nostro territorio. Tra oggi e domani in arrivo deboli precipitazioni sulle regioni del centro-nord; qualche nevicata sarà possibile sull'arco alpino al di sopra dei 1500-1600 metri nel corso delle ore diurne e fin verso i 1200-1400 metri di quelle notturne. Temperature che prima del fine settimana risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Ultimo weekend del mese che secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, vedrà un progressivo calo delle temperature e la formazione di un vortice di bassa pressione che porterà maltempo diffuso in Italia. Attenzione a Domenica quando le nevicate potranno spingersi fino a quote molto basse, specie al settentrione.

Ecco le previsioni meteo per oggi

Al Nord - Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge tra Emilia, Lombardia e Trentino. Al pomeriggio locali fenomeni su Liguria e Lombardia con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri. In serata tempo asciutto su tutte le regioni ma con cieli nuvolosi.

Al Centro - Al mattino molte nuvole ma con tempo asciutto. Al pomeriggio maggiori schiarite sulle regioni centrali, addensamenti ancora sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti attesi sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, maggiori addensamenti sui settori adriatici.

Previsioni meteo per domani

Al Nord - Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito con piogge isolate tra Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. In serata fenomeni sparsi su Liguria e lungo l'arco alpino con neve oltre i 1200-1400 metri, asciutto altrove con molte nubi.

Al Centro - Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio isolate pioviggini sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosità irregolare e maggiori aperture sui settori adriatici. Tra la serata e la nottata piogge sparse in arrivo tra Toscana, Umbria e Marche.

Al Sud e sulle Isole - Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse possibili tra Puglia e Basilicata e maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili fenomeni isolati sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sulle regioni peninsulari e in rialzo sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta la Penisola. AGI