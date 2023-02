Tornano le piogge, temperature in discesa 

Nel fine settimana maltempo in tutta la penisola. Si prevede neve a quote molto basse e a tratti anche in pianura.

Fine settimana con maltempo in tutta la penisola e temperature in discesa già dalla giornata di domani, domenica 26 febbraio, con nubi e precipitazioni.

Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che segnalano neve a quote molto basse e a tratti anche in pianura specie su regioni del Nord-Ovest ed in Emilia Romagna. Tempo instabile anche sulle regioni del Centro con neve sulle montagne fino a quote medie.

Nella settimana a cavallo di febbraio e marzo avremo ancora un clima tipicamente invernale a causa di una circolazione depressionaria colma di aria fredda che resterà attiva per diversi giorni sul Mediterraneo.

Previsioni per oggi

Al nord. Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni settentrionali con fenomeni più intensi al Nord-Est, neve fin verso i 100-300 metri. Tra pomeriggio e sera maltempo in estensione verso ovest con neve fino in pianura o localmente mista tra Veneto e Romagna. Graduale miglioramento dalla notte.

Al centro. Tempo instabile al mattino al Centro con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori tirrenici. Al pomeriggio fenomeni soprattutto su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. Deboli precipitazioni in arrivo tra la sera e la notte con neve fino a 1000 metri sull'Appennino centrale.

Al sud e sulle isole. Molte nuvole sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio, deboli piogge possibili soprattutto su Puglia, Campania e settori occidentali delle Isole Maggiori. In serata e nottata peggiora sulla Sicilia con temporali anche intensi, piogge sparse anche sulle coste tirreniche Peninsulari, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.