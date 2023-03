Tempo instabile sull'Italia, ancora piogge sparse

Condizioni meteo in lento miglioramento in vista del primo weekend di marzo ma ancora piogge e nevicate sparse. Prossima ore che vedranno un vortice depressionario attivo sul Tirreno con instabilità presente soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Anche la giornata di domani non vedrà sostanziali variazioni con acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale su Sicilia e Calabria. Neve che cadrà ancora sui rilievi dell'Appennino centro-meridionale generalmente oltre i 1000-1400 metri. Tempo più asciutto al Nord specie in vista del weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova possibile ondata di maltempo con l'arrivo della prossima settimana. Da valutare ancora l'evoluzione ma le precipitazioni potrebbero anche risultare abbondanti al Centro-Nord con neve sulle montagne.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord - Al mattino molte nuvole e deboli precipitazioni associate su tutte le regioni; neve oltre i 700-1000 metri. Al pomeriggio ancora qualche nevicata sui rilievi dai 900-1200 metri di altitudine. In serata tempo più asciutto su tutti i settori; residue nevicate sull'Appennino settentrionale e Alpi occidentali dai 900 metri di altitudine.

Al Centro - Al mattino molte nuvole su tutti i settori, isolati piovaschi sul Lazio. Al pomeriggio piogge in estensione agli altri settori, con neve dai 1200-1300 metri in Appennino. In serata fenomeni in esaurimento sulle coste Tirreniche, nuvolosità compatta altrove.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino nuvolosità compatta su Campania, Molise e Sardegna con deboli precipitazioni associate, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse; neve sui rilievi dai 1300-1400 metri. In serata residue piogge sulle coste Tirreniche e tra Sardegna e Sicilia; più asciutto nella notte. Temperature minime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in calo altrove; massime in aumento al centro-nord, stazionarie o in calo al meridione.

Previsioni meteo per domani

Al Nord - Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Pianura Padana e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con schiarite anche in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse in Pianura Padana e sereno altrove.

Al Centro - Al mattino molte nuvole su tutti i settori, deboli fenomeni sui settori adriatici e isolati piovaschi sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e neve dai 1100-1200 metri in Appennino. In serata residui fenomeni in Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino locali piogge sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi; neve sui rilievi dai 1200-1400 metri. In serata ancora instabilità con fenomeni soprattutto nelle zone interne, neve sui rilievi oltre i 1100-1300 metri. Temperature minime stabili o in calo al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori, in rialzo al Centro; massime stabili o in aumento sulle regioni peninsulari e in lieve calo sulle Isole Maggiori. AGI