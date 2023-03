Ancora piogge e schiarite, per il weekend torna il bel tempo

Flusso di correnti umide sul Mediterraneo con nuvole e piogge sull'Italia, dove sono previste temperature in graduale aumento verso il weekend. Mentre un lobo del vortice polare si muove tra Scandinavia e isole Britanniche, un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali sta investendo il Mediterraneo. Nei prossimi giorni, sull'Italia, avremo nuvolosità irregolare in transito e schiarite ma non mancheranno piogge sparse soprattutto sui settori del versante tirrenico. Temperature in media fino a metà settimana con possibilità di qualche nevicata in montagna fin verso gli 800-1300 metri.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano ancora locale instabilità nella seconda parte della settimana ma in un contesto termico decisamente più mite. Con l'arrivo del secondo weekend di marzo, poi, un robusto anticiclone potrebbe espandersi sulla Penisola Iberica interessando poi anche il Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sui settori di nord-est con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 700-1100 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Fenomeni possibili anche sulla Liguria mentre altrove il tempo sarà più asciutto. Più stabile dalla sera salvo pioviggini su Liguria e Friuli Venezia-Giulia.

AL CENTRO Nuvolosità irregolare per gran parte della giornata sulle regioni del Centro con possibilità di piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Neve oltre i 1300 metri sui rilievi, più asciutto lungo il versante adriatico. Temporaneo miglioramento ovunque dalla sera.

AL SUD E SULLE ISOLE Nuvolosità in transito al sud sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di piogge sparse soprattutto su Campania, Calabria e isole maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in estensione anche a Puglia e Calabria. Neve oltre i 1300 metri. Temperature minime in generale rialzo ovunque, massime in lieve calo salvo un rialzo sui settori del medio-basso Adriatico.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino deboli piogge tra Triveneto e Liguria, variabile altrove. Al pomeriggio isolate precipitazioni sul Friuli con neve oltre i 1000 metri, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui settori alpini e prealpini, con neve dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni in arrivo sui versanti tirrenici, con cieli coperti su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo per lo più stabile al mattino al sud Italia ma con nubi sparse e schiarite, locali piogge possibili sulla Calabria meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge solo sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in rialzo da nord a sud.