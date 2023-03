Terremoto in Umbria, magnitudo fra 4.3 e 4.8

Una forte scossa di terremoto in Umbria è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L'epicentro è stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell'Ingv indica magnitudo fra 4.3 e 4.8.

Al momento - rendono noto i vigili del fuoco - sono giunte alla sala operativa solo richieste di informazioni, non segnalazione di danni". Squadre "in ricognizione" sul territorio. La scossa è stata avvertita anche in Toscana. Le aree sono quelle dell'Aretino, del Senese e del Fiorentino. Eugenio Giani, presidente della Regione rende noto che sono al lavoro gli esperti e "stiamo controllando la situazione".

Non si registrano particolari criticità in seguito alla scossa. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche piccolo crollo legato a edifici fatiscenti. Nessuna persona coinvolta per il momento. Sull'Altotevere, l'area maggiormente colpita, si sta alzando un elicottero dei vigili del fuoco per una verifica dall'alto.

Al momento sono state "segnalate microlesioni su edifici", "non danni a persone". È quanto riferiscono i vigili del fuoco in relazione alla scossa di terremoto avvertita nel Perugino.

In via cautelativa, per domani è stata decisa "la chiusura a scopo precauzionale di tutte le sedi dell'Università degli Studi di Perugia, con la sospensione di tutte le attività accademiche e degli eventi in programma". Lo rende noto l'ateneo. "Il personale universitario e gli studenti - è scritto in una nota - sono invitati a scopo precauzionale ad abbandonare immediatamente gli edifici".

In queste ore è in fase di verifica da parte dei vigili del fuoco la segnalazione di danni a una abitazione di Umbertide a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro a 7 chilometri a est di Umbertide, registrata nel pomeriggio di oggi, seguita da altre repliche di minore intensità, con risentimenti nella piana di Gubbio, Pietralunga e nel territorio circostante.

Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni. È quanto comunicano dalla Sala operativa della protezione civile regionale, che "si è subito attivata, contattando i sindaci o i responsabili della protezione civile comunale per conoscere la situazione nei territori interessati e fornendo informazioni ai cittadini".

La presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore Enrico Melasecche si sono messi subito in contatto con i vertici della Protezione civile e la Sala operativa per informarsi e seguire l'evolversi della situazione. La sala operativa, riferisce la Regione Umbria, continua il monitoraggio è a disposizione per ricevere comunicazioni e per richieste di informazioni.

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale tra Ponte Pattoli e Ranchi sulla linea Bastia - Sansepolcro a seguito alla scossa di terremoto che ha interessato la zona. Lo rende noto Rfi. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.