In arrivo il colpo di coda dell'inverno

Seconda decade di marzo che potrebbe essere piuttosto dinamica con l'alta pressione a darsi il cambio con rapidi passaggi perturbati sul Mediterraneo. Condizioni meteo instabili nella giornata di oggi sull'Italia con piogge e acquazzoni che si muovono rapidamente verso le regioni del Centro-Sud. Generale miglioramento nel weekend anche se non mancheranno nuvole in transito e anche qualche pioggia soprattutto al Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano invece per la prossima settimana la possibilità di un colpo di coda dell'inverno.

Alcuni modelli mostrano infatti l'arrivo di aria più fredda intorno alla metà della settimana con maltempo ma anche calo delle temperature, possibilità dunque anche di neve a quote medio-basse. Ipotesi questa che data la distanza temporale sarà comunque da confermare nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio nuvolosità al Nord-Est e sulle Alpi occidentali ma con tempo stabile, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori addensamenti tra Trentino, Romagna e Triveneto.

Al Centro

Al mattino piogge sparse su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con maggiori addensamenti sulle regioni Adriatiche.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino locali piogge tra Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle medesime regioni, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. In serata tempo in prevalenza stabile, salvo qualche piovasco tra Molise, Gargano e Calabria. Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in calo altrove.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali ma con nuvolosità bassa anche compatta su coste e pianure. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo sempre asciutto ma cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare sui settori adriatici e maggiori schiarite su quelli tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni Peninsulari del Sud con locali piogge sulla Calabria, maggiori schiarite sulle Isole Maggiori. Tra pomeriggio e sera tempo più asciutto ovunque con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature minime in lieve calo al Nord e in rialzo altrove, massime in generale diminuzione salvo un lieve aumento sulle regioni tirreniche.