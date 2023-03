Vertice tra Xi e Putin. La Casa Bianca: "Pechino avrebbe dovuto interpellare Zelensky"

Gli occhi del mondo sono puntati su Mosca: perché le speranze della pace in Ucraina, almeno per i prossimi tre giorni, sono appese alla missione del presidente cinese, Xi Jinping, al Cremlino, atterrato nella capitale russa per incontrare lo 'zar', Vladimir Putin, con cui avrà il primo faccia a faccia alle 14:30. Xi sarà in Russia fino a mercoledì e subito dopo dovrebbe avere colloqui on-line con il presidente Zelensky (se non addirittura volare a Kiev): vuole chiaramente la fine della guerra (che già tanto ha nuociuto agli interessi di Pechino), ma cercherà anche di fare in modo che Putin rimanga in sella e ribadire, di fronte al mondo, l'asse Pechino-Mosca.

Sarà "un viaggio di pace" dopo che Pechino ha di recente presentato la sua iniziativa per porre fine al conflitto ma i due potenti leader celebreranno anche la loro "partnership strategica senza frontiere" e, soprattutto, dimostreranno unità all'Occidente. Secondo i dettagli diffusi da Mosca, Xi e Putin avranno un primo incontro in un pranzo informale. Ma la giornata cruciale della missione sarà il 21 marzo quando si terranno i negoziati in formato ristretto e allargato: sarà nella sontuosa Sala Georgievsky del Gran Palazzo del Cremlino - dove l'anno scorso sono stati firmati i trattati sull'adesione alla Russia delle quattro regioni ucraine annesse con referendum - che i membri delle delegazioni russa e cinese saranno presentati ai leader.

Subito dopo, Xi e Putin si sposteranno nella Sala dei negoziati. Dopo le dichiarazioni alla stampa, le dorate sale del Palazzo delle Faccette (Granovitaya Palata), accanto al Gran Palazzo del Cremlino, faranno da scenografia alla cena di Stato. Come ha annunciato il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, alla cena sono invitati anche i vertici delle maggiori aziende. Cina e Russia discuteranno di questioni riguardanti energia, il partenariato e la cooperazione strategica e militare, ed è prevista la firma di "importanti documenti bilaterali".

La promozione della pace

La visita di Xi - la prima all'estero da quando ha iniziato il terzo mandato presidenziale - "sarà un viaggio di amicizia, cooperazione e pace", ha fatto sapere Pechino. Che voglia la pace è fuor di dubbio: la guerra in Ucraina ha già danneggiato parecchio gli interessi di Pechino. I motivi sono molteplici: filiere del commercio interrotte, rincaro delle materie prime sul mercato mondiale, Nato più forte e unita, tentativi di ricucire i rapporti con l'Ue impantanati, riarmo di Giappone e Germania, rapporti militari tra Usa e Taiwan rafforzati.

Ma il suo interesse è anche che Putin non perda e che emerga che non è isolato. Anche se la Cina non ha sostenuto la guerra della Russia in Ucraina, non l'ha nemmeno giudicata negativamente: è stato uno dei Paesi che si è astenuto dal votare una risoluzione di condanna dell'invasione all'Assemblea delle Nazioni Unite e, pur non sostenendo esplicitamente Mosca, si è opposta alle sanzioni contro la Russia perché "non risolvono i problemi". Del resto, la Cina continua ad acquistare petrolio e gas a prezzi scontati dalla Russia, e questo garantisce respiro finanziario a Putin.

Il tema delle armi

L'intelligence americana è preoccupata, diversi media hanno scritto nelle ultime settimane che le aziende cinesi stanno già fornendo armi alla Russia, gli Stati Uniti e altri Paesi hanno ripetutamente avvertito la Cina di non sostenere la Russia con forniture militari. Ma il governo cinese assicura che la sua posizione nella guerra rimane neutrale. E nel piano di pace presentato nelle scorse settimane ha difeso il rispetto della sovranità di tutti i Paesi, chiesto l'abbandono della "mentalità da guerra fredda" ed esortato a un cessate il fuoco; ha anche chiesto "moderazione" per "evitare che la situazione sfugga al controllo" e porti a un conflitto nucleare.

Una proposta criticata dall'Occidente per aver messo "l'aggressore e la vittima" sullo stesso livello. Eppure a Kiev - che contrariamente agli alleati occidentali, non ha definito il documento come irrilevante o inutile - si attende con impazienza Xi: è importante, per Kiev, che Xi non si schieri completamente con Putin. AGI

Gli Usa respingeranno ora qualsiasi appello a cessate il fuoco

Gli Usa "respingeranno" qualsiasi appello al cessate il fuoco in Ucraina proveniente da Russia e Cina. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, commentando con la Cnn la visita di tre giorni a Mosca del presidente cinese Xi Jinping. "Un appello al cessate il fuoco in Ucraina in questo momento fondamentalmente ratificherebbe solo la conquista della Russia e darebbe a Putin più tempo per attrezzarsi, riqualificarsi e riavviare le operazioni in un momento e in un luogo di sua scelta", ha osservato Kirby ribadendo infine che "non è nel miglior interesse della Cina" fornire armi all'Ucraina

Putin: "La Russia è pronta a discutere il piano di pace della Cina"

La Russia "è pronta a discutere" il piano di pace della Cina per la guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso dell'incontro informale a Mosca con l'omologo cinese, Xi Jinping. "Abbiamo studiato attentamente il piano cinese per una soluzione pacifica in Ucraina" e "rispettiamo le iniziative della Cina per una soluzione pacifica in Ucraina", ha aggiunto il leader del Cremlino.

Casa Bianca: "Prima di andare a Mosca avrebbe dovuto interpellare anche Zelensky"

"Se vai a Mosca e ti siedi per tre giorni allo stesso tavolo del presidente Putin e ascolti il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e che potrebbe finire oggi, dovresti come minimo alzare il telefono e parlare anche con il presidente Zelensky per avere il suo punto di vista". Lo ha affermato alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, commentando la visita di tre giorni a Mosca del presidente cinese Xi Jinping.

Casa Bianca: "Seguiamo l'incontro molto, molto da vicino"

La Casa Bianca sta seguendo l'incontro a Mosca fra Vladimir Putin e Xi Jinping "molto, molto da vicino". Lo ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, sottolineando che "un appello al cessate il fuoco in Ucraina in questo momento fondamentalmente ratificherebbe solo la conquista della Russia e darebbe a Putin più tempo per attrezzarsi, riqualificarsi e riavviare le operazioni in un momento e in un luogo di sua scelta".

Putin: "Il rafforzamento dei rapporti con l'Africa è un obiettivo chiave"

Il rafforzamento delle relazioni tra la Russia e l'Africa è un obiettivo chiave per il Cremlino. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin. "Consentitemi di sottolineare che il nostro Paese ha sempre dato - e continuerà a dare - priorità alla cooperazione con gli stati africani", ha detto Putin in un discorso televisivo durante una conferenza sulle relazioni russo-africane. La Russia è uno dei principali esportatori di armi in Africa.

Putin: "Grano gratis all'Africa se non ci sarà il rinnovo dell'accordo"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che se l'accordo sul grano non viene esteso, la Russia è pronta a fornire gratuitamente all'Africa il volume previsto. "Se decidiamo di non estendere questo accordo dopo 60 giorni, siamo pronti a fornire gratuitamente tutto il volume che è già stato inviato in passato ai paesi in Africa particolarmente bisognosi", ha detto Putin alla conferenza parlamentare internazionale "Russia - Africa in un mondo multipolare", secondo quanto riporta Ria Novosti.

Sunak: "Xi faccia pressioni per fermare le atrocità"

"Speriamo che il presidente Xi sfrutti questa opportunità per fare pressioni sul presidente Putin affinché cessi di bombardare città, ospedali e scuole ucraine, per fermare queste atrocit° cui assistiamo quotidianamente". Lo ha affermato il portavoce del premier britannico Rishi Sunak, alla luce della visita a Mosca del capo di Stato cinese per incontri con il leader russo.

Kiev: "Xi usi la sua influenza per fermare la guerra"

Kiev ha esortato il presidente cinese Xi Jinping, a Mosca per colloqui con il leader russo Vladimir Putin, a usare la sua l'influenza per fermare la guerra. "L'Ucraina sta seguendo da vicino la visita del presidente cinese in Russia. Ci aspettiamo che Pechino usi la sua influenza su Mosca per porre fine alla guerra aggressiva contro l'Ucraina", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko.

Putin: "L'Occidente vuole la distruzione della Russia ma fallirà"

I tentativi sistematici dell'Occidente di distruggere l'economia della Federazione Russa non hanno avuto successo e non lo avranno. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riporta Ria Novosti. "Da parte dell'Occidente sono stati compiuti sforzi sistematici per distruggere la nostra economia. Niente ha funzionato, niente funzionerà, ma in nessun modo possiamo accontetarci di questo e restare fermi", ha detto Putin in una riunione allargata del collegio del ministero dell'Interno russo. Il leader russo ha aggiunto che tutto ciò che l'Occidente fa contro la Russia è stato progettato per un risultato rapido, ma "non da ultimo anche coloro che lavorano contro di noi contano sul medio termine". Per questo motivo, secondo il capo dello stato russo, ci sono alcuni problemi con la fornitura di componenti nelle industrie ad alta tecnologia.

Xi: "Con Putin parleremo di importanti temi internazionali"

"Durante questa visita scambierò opinioni approfondite con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e su importanti temi regionali e internazionali di reciproco interesse e delineerò un piano per lo sviluppo dell'interazione strategica e della cooperazione pratica", ha aggiunto Xi.

Il leader cinese ha richiamato l'attenzione sul fatto che 10 anni fa, durante la sua prima visita in Russia, lui e Putin hanno aperto una nuova pagina nello sviluppo globale delle relazioni sino-russe. "Durante questi 10 anni, i legami bilaterali sono stati rafforzati e sviluppati sulla base del non allineamento, creando un nuovo modello di relazioni interstatali nello spirito del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione proficua", ha sottolineato Xi

Xi: "Pronti a sostenere i principi della Carta delle Nazioni Unite"

La Cina, ha proseguito Xi, "è Cina è pronta con la Russia a sostenere risolutamente il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, a difendere l'ordine mondiale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, a sostenere il vero multilateralismo, promuovere il multipolarismo nel mondo e democratizzare le relazioni internazionali, promuovere lo sviluppo della governance globale in una direzione più giusta e razionale". "Sono molto lieto di tornare, su invito del presidente Vladimir Putin, nella terra del nostro vicino per una visita di Stato. A nome del governo e del popolo cinese, esprimo sinceri saluti e auguri al governo e al popolo della Russia", ha aggiunto Xi, secondo quanto si legge sul sito dell'agenzia Tass.

Xi: "Pronti con la Russia a salvaguardare l'ordine mondiale"

"La Cina è pronta, insieme con la Russia, a salvaguardare l'ordine mondiale basato sul diritto internazionale". Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, arrivando a Mosca per una visita ufficiale che durerà fino a mercoledì. "La Cina e la Russia hanno relazioni di buon vicinato e sono reciprocamente partner affidabili", ha aggiunto Xi, secondo quanto riporta l'agenzia Tass, rilanciata dal Guardian.

Putin: "Dalla Cina un ruolo costruttivo"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ringraziato la Cina per l'approccio "equilibrato" nella crisi ucraina, e afferma che la Russia accoglie con favore "la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi". Lo scrive in un editoriale sul Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese, pubblicato a poche ore dall'incontro a Mosca con il presidente cinese, Xi Jinping. "Sosteniamo il principio dell'indivisibilità della sicurezza, e la Nato sta violando in modo flagrante tale principio", prosegue Putin. "Siamo profondamente preoccupati per le azioni irresponsabili e davvero pericolose che potrebbero minare la sicurezza nucleare globale. Le sanzioni illegali unilaterali sono inaccettabili e devono essere revocate". La Russia, ha aggiunto Putin, "rimane aperta a una soluzione politico-diplomatica" della crisi ucraina", ma il futuro del processo di pace, avverte il leader del Cremlino, "dipende interamente dalla volontà di qualcuno di impegnarsi in un dialogo serio che tenga conto anche delle attuali realtà geopolitiche".

Xi: "Sono fiducioso che la mia visita sarà fruttuosa"

Sono fiducioso che la mia visita (a Mosca, ndr) sarà fruttuosa e darà un nuovo slancio allo sviluppo delle relazioni con la Russia". Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, secondo quanto riporta Ria Novosti. Xi è arrivato questa mattina a Mosca per una visita ufficiale che durerà fino a mercoledì.