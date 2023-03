Sole in tutta Italia, pioggia solo in Liguria

Sarà un'altra giornata all'insegna del tempo stabile su quasi tutta l'Italia, con temperature miti e sole in buona parte delle regioni, fatta eccezione per quelle settentrionali. Secondo gli aggiornamenti del Centro meteo italiano, al Nord, al mattino, è prevista una nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo qualche pioggia sulla Liguria.

Al pomeriggio locali fenomeni anche lungo l'arco alpini con neve oltre i 2300 metri. In serata ancora fenomeni isolati tra Liguria e settori alpini, con quota neve in calo fin verso i 1900-2000 metri, variabilità asciutta altrove.

Al mattino è previsto tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e sulle isole tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno; nubi basse lungo i settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazionicon cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Campania e Molise.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia; massime stabili o in calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.