Freddo e piogge nell'ultimo weekend di marzo

Ultimo weekend di marzo che come anticipato dal Centro Meteo Italiano, vedrà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Giornata di Sabato con instabilità soprattutto al Nord-Est dove non mancheranno piogge sparse e locali temporali.Domenica tempo in peggioramento su tutte le regioni del Nord soprattutto nella seconda parte della giornata, fenomeni comunque più intensi sempre al Nord-Est. A seguire, il maltempo che si sposta verso il Centro-Sud con calo delle temperature che all'inizio della prossima settimana interesserà tutta l'Italia, possibile anche qualche nevicata su Alpi e Appennino.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un certo dinamismo tra fine marzo e inizio aprile con una rimonta dell'alta pressione che potrebbe essere seguita da una nuova perturbazione atlantica entro il primo weekend del mese.

AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo qualche pioggia sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche lungo l'arco alpini con neve oltre i 2300 metri. In serata ancora fenomeni isolati tra Liguria e settori alpini, con quota neve in calo fin verso i 1900-2000 metri, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.