Von der Leyen: "Con la Cina il rapporto più intricato ma non possiamo farne a meno"

La presidente della Commissione europea intervenendo al Mercator Institute for China Studies annuncia un viaggio diplomatico a Pechino insieme con il presidente francese Emmanuel Macron per garantire stabilità diplomatica e aprire linee di comunicazione.

Un viaggio per garantire stabilità diplomatica e aprire linee di comunicazione con la Cina. Ursula von der Leyen ha parlato della missione che si accinge a portare avanti assieme al presidente francese Emmanuel Macron. La presidente della Commissione Europea interviene al Mercator Institute for China Studies per dire che "slegarsi dalla Cina" non è "fattibile e non è nell'interesse dell'Europa". Ha evidenziato nel suo intervento la "riduzione del rischio", sul quale concentrarsi, e non "sul disaccoppiamento". "Gestire questa relazione e avere uno scambio aperto e franco con le nostre controparti cinesi è una parte fondamentale di ciò che definirei la riduzione del rischio attraverso la diplomazia delle nostre relazioni con la Cina", ha spiegato.

"Non saremo mai timidi nel sollevare le questioni profondamente preoccupanti che ho già esposto. Ma credo che dobbiamo lasciare spazio a una discussione su un partenariato più ambizioso e su come possiamo rendere la concorrenza più equa e più disciplinata. E più in generale, dobbiamo pensare a come possiamo lavorare insieme in modo produttivo nel sistema globale in futuro e su quali sfide", ha sottolineato von der Leyen.

Non ha nascosto le difficoltà: "Il nostro rapporto con la Cina è uno dei più intricati e importanti al mondo. E il modo in cui lo gestiamo sarà un fattore determinante per la nostra futura prosperità economica e sicurezza nazionale". Nel suo intervento sulle relazioni Ue-Cina, von der Leyen ha ricordato le parole del presidente Xi Jinping al congresso del Partito Comunista. "Ha detto che entro il 2049 voleva che la Cina diventasse un leader mondiale in "forza nazionale composita e influenza internazionale".

O per dirla in termini più semplici: essenzialmente vuole che la Cina diventi la nazione più potente del mondo. Date le sue dimensioni e l'influenza globale, è positivo che l'economia cinese abbia finalmente riaperto dopo il Covid. Ed è positivo che i nostri cittadini, imprese e diplomatici possano scambiarsi ancora una volta. Perché la comprensione reciproca inizia con il parlare l'uno con l'altro. Ma allo stesso tempo, siamo preoccupati per cosa c'è dietro questo ritorno sulla scena globale".

Il rapporto Cina - Russia

Intervenendo al Mercator Institute for China Studies, la presidente della Commissione Europea ha rimarcato anche come il leader cinese mantenga la sua "amicizia senza limiti" con la Russia di Putin, ma ha rilevato anche "c'è stato un cambio di dinamica nel rapporto tra Cina e Russia".

Analizzando la recente visita di Xi Jinping a Mosca, von der Leyen ne ha interpretato l'esito come una "modo per aumentare la sua influenza sulla Russia. "Ed è chiaro che l'equilibrio di potere in quel rapporto - che per gran parte del secolo scorso ha favorito la Russia - si è ora invertito. Le più significative sono state le parole di commiato del presidente Xi a Putin sui gradini fuori dal Cremlino, quando ha detto: "In questo momento ci sono cambiamenti che non si vedevano da 100 anni. E siamo noi a guidare insieme questi cambiamenti", ha spiegato.

"Il modo in cui la Cina continua a interagire con la guerra di Putin - ha detto von der leyen - sarà un fattore determinante per il futuro delle relazioni Ue-Cina". E ha richiamato la Cina, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza, "alla responsabilità di salvaguardare i principi e i valori che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite. E la Cina ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una pace giusta". In questo quadro tracciato dalla presidente della Commissione europea la "pace giusta" resta saldamente ancorata al mantenimento della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. "L'Ucraina definirà i termini di una pace giusta, che richiede il ritiro delle truppe d'invasione". Ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento sulle relazioni Ue-Cina al Mercator Institute for China Studies.

La Cina e la questione Taiwan

Non ha mancato, la leader europea, di evidenziare come la Cina abbia intensificato la sua posizione militare, le sue politiche di "disinformazione e coercizione economica e commerciale". "Questa è una politica deliberata che prende di mira altri Paesi per garantire che rispettino e si conformino" ha spiegato, richiamando la questione di Taiwan. "Lo abbiamo visto quando la Cina ha risposto all'apertura di un ufficio di Taiwan a Vilnius adottando misure di ritorsione contro la Lituania e altre società europee. Lo abbiamo visto con boicottaggi popolari contro i marchi di abbigliamento per aver parlato dei diritti umani o con sanzioni contro deputati, funzionari e istituzioni accademiche per la loro presa sulle azioni della Cina. Abbiamo visto che gli Stati membri devono sempre più fare i conti con attività cinesi nelle loro società che non sono tollerabili", ha aggiunto.

"Possiamo anche aspettarci misure di controllo economico ancora più severe come parte di un rafforzamento della guida dell'economia da parte del Partito comunista cinese attraverso le sue istituzioni e i suoi leader. E possiamo aspettarci di vedere una chiara spinta a rendere la Cina meno dipendente dal mondo e il mondo più dipendente dalla Cina", ha detto nel suo intervento sulle relazioni Ue-Cina al Mercator Institute for China Studies. "O come ha detto senza mezzi termini il presidente Xi alcuni anni fa "la Cina deve rafforzare la dipendenza delle catene di produzione internazionali dalla Cina per formare una potente contromisura e capacità deterrente", ha aggiunto. "Ciò è particolarmente vero quando si tratta di materie prime critiche come il litio o il cobalto. Per settori come l'alta velocità ferroviaria e la tecnologia delle energie rinnovabili. O per la tecnologia emergente che è fondamentale per la futura sicurezza economica e nazionale, come l'informatica quantistica, la robotica o l'intelligenza artificiale", ha evidenziato von der Leyen.