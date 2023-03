Colloquio "lungo e cordiale" tra Mattarella e Meloni

Written by Redazione Politica

Il presidente del Consiglio ha annullato la sua trasferta a Udine per la chiusura della campagna per la ricandidatura del leghista Massimiliano Fedriga . Il premier, secondo quanto riferito da fonti di governo, si collegherà con la manifestazione del centrodestra, alla quale sono attesi Matteo Salvini e Antonio Tajani . L'annullamento della trasferta, viene riferito, è stato dovuto dal protrarsi del lungo colloquio con Sergio Mattarella sui temi dell'attualità politica.

La colazione, a quanto si apprende, ha avuto come oggetto i provvedimenti sul tappeto, in particolar modo il nuovo codice degli appalti e il tema dell'attuazione del Pnrr . Secondo quanto si apprende, il capo dello Stato e il premier hanno affrontato anche i temi dell' emergenza migranti e il nuovo decreto bollette .

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha avuto un colloquio al Quirinale - definito "lungo e cordiale" da fonti di governo - con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . "È stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", hanno sottolineato fonti del Quirinale.

Il nuovo codice degli appalti, l'attuazione del Pnrr, l'emergenza migranti e il nuovo decreto bollette tra i temi affrontati durante l'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, che ha annullato la trasferta a Udine per la chiusura della campagna elettorale.

