Chiuse le urne in Friuli Venezia Giulia. Fedriga verso il bis

Secondo i primi dati netto vantaggio per il governatore uscente. Meloni: "Mai preso in considerazione la sconfitta". Si è votato per la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni. Salvini: "Terza vittoria dopo Lazio e Lombardia."

Si sono chiuse alle 15 le urne in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Ora è in corso lo scrutinio. Si tratta del secondo test elettorale, dopo le politiche, per il centrodestra. Nel febbraio scorso ci sono state le regionali in Lombardia e Lazio, entrambe vinte dalla coalizione di governo.

In Friuli Venezia Giulia, si è votato per la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni.

Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno sostenuto compatte la ricandidatura di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Pd e M5s hanno appoggiato la candidatura del civico, ambientalista, Massimo Moretuzzo, mentre il Terzo Polo è in campo per superare la soglia di sbarramento al 4% con Alessandro Maran. La quarta candidata è Giorgia Tripoli, sostenuta dalla lista civica Insieme Liberi.

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, del centrodestra, otterrebbe tra il 61 e il 65% dei consensi.

Il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Massimo Moretuzzo, sarebbe al 28-32%. Gli altri due candidati, Alessandro Maran del Terzo polo tra il 3 e il 5%, Giorgia Tripoli della lista civica "Insieme liberi tra il 2 e il 4%.

Toti: "Centrodestra unito non ha rivali"

“Complimenti a Massimiliano Fedriga per la sua rielezione, che lo conferma alla guida del Friuli Venezia Giulia. Sono certo che proseguirà sulla strada del buon governo che ha tracciato in questi anni, impegnandosi al massimo per i suoi cittadini e per gli italiani, anche in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rivolgendo gli auguri di buon lavoro al rieletto presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. "È una grande vittoria, che si aggiunge a quelle di poche settimane fa in Lombardia e in Lazio ed è la conferma - aggiunge Toti - di come il centrodestra unito non abbia rivali politici, grazie alla ricchezza di uomini e donne di indiscusse capacità e con solidi valori, in grado di governare non solo a livello nazionale ma anche sul territorio, vicino ai cittadini”.

Moretuzzo: "Ho augurato buon lavoro a Fedriga"

"Sicuramente questa è una vittoria di Massimiliano Fedriga. Gli ho appena fatto una telefonata per augurargli buon lavoro. Riconosciamo che è netto il risultato a suo favore. Per quanto riguarda il centrosinistra si è trattato di una partita complicata. La mia candidatura è partita solo 2 mesi fa, il gap lo abbiamo recuperato ma non a sufficienza. Sui nostri obiettivi, di una regione diversa, e poi in tema di sanità, di ambiente, di un’idea di Europa dai confini aperti ci impegneremo con lealtà ma con fermezza in consiglio regionale”. Lo ha detto Massimo Moretuzzo, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Fvg.

Attilio Fontana: "Buon lavoro a Fedriga per i prossimi 5 anni"

"Un grande abbraccio all'amico e collega Massimiliano Fedriga per la sua riconferma come presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il buon governo di questi anni è stato ripagato con la fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini. E adesso avanti così per i prossimi cinque anni! Buon lavoro Max!". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Salvini: "Per il centrodestra terza vittoria dopo Lazio e Lombardia"

"E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia". Lo scrive il segretario leghista Matteo Salvini sui social, dove posta una foto con Massimiliano Fedriga.

Cattaneo: "La conferma di Fedriga premia il buon governo del centrodestra"

“Congratulazioni al Presidente Fedriga per la sua rielezione alla guida del Friuli Venezia Giulia. Gli elettori hanno premiato l’azione di governo sin qui svolta con una amplissima percentuale di consenso, a dimostrazione della validità della nostra proposta politica”. Lo dichiara il deputato, vice coordinatore nazionale e responsabile organizzazione di Forza Italia Alessandro Cattaneo, in merito al risultato delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia.

“Forza Italia ha sostenuto e sosterrà con convinzione questa coalizione – prosegue - Siamo certi che la squadra di governo regionale, con la guida di Massimiliano Fedriga, sarà in grado di lavorare con lo stesso impegno e con la determinazione che ha dimostrato in questi anni, in sinergia con l’esecutivo nazionale, per incrementare lo sviluppo economico e sociale di una regione strategica per l’Italia”, conclude.

Meloni: "Mai preso in considerazione la sconfitta di Fedriga"

"Direi che Massimiliano Fedriga ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sconfitta". L'ha detto il premier Giorgia Meloni commentando gli exit poll sul voto per il rinnovo della presidenza del Friuli Venezia Giulia a margine della sua visita al Vinitaly di Verona.

Serracchiani: "La destra è trainata da un vento nazionale"

"Siamo di fronte a un traino nazionale, la campagna elettorale e' stata trainata dal vento favorevole per la destra, noi abbiamo giocato in una posizione piu' difficile". Lo ha detto la deputata del Pd, debora Serracchiani, allo speciale elezioni in Friuli Venezia Giulia, su Rai 3. "Non siamo arrivati per caso a una coalizione di questo tipo", con Pd e M5s assieme a tante liste civiche, "candidando Moretuzzo. "Purtroppo, scelte ideologiche ci hanno impedito di allargare ancora di piu' il campo del centrosinistra. Ma la strada e' quella giusta, speriamo che si consolidi il rapporto anche in consiglio regionale", osserva Serracchiani. "Se entriamo nel merito, la nostra regione ha bisogno di fare quegli investimenti che nonostante i tanti soldi di questi anni non sono sati fatti. Ora, se non vengono spesi i fondi del Pnrr e' un problema per tutti. Il programma ci ha tenuto insieme e e quel programma ci deve tenere insieme anche nel lavoro di opposizione".

Exit poll: Fedriga 61-65%, Moretuzzo 28-32%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, del centrodestra, otterrebbe tra il 61 e il 65% dei consensi. Il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Massimo Moretuzzo, sarebbe al 28-32%. Gli altri due candidati, Alessandro Maran del Terzo polo tra il 3 e il 5%, Giorgia Tripoli della lista civica "Insieme liberi tra il 2 e il 4%.

Affluenza inferiore al 50%

I dati non sono ancora definitivi. Ma l'affluenza alla elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia dovrebbe attestarsi tra il 45 e il 47%. Nel 2018 fu del 49,61%