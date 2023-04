Tennis: Atp Miami Sinner ko in 2 set con Medvedev in finale

Niente da fare per Jannick Sinner: per la seconda volta gli sfugge la finale del torneo Atp 1000 di Miami. Il 21enne azzurro ha ceduto al russo 7-5,6-3 ma si consola sapendo che da lunedì sarà il numero 9 del mondo.

Niente da fare per Jannick Sinner: per la seconda volta gli sfugge la finale del torneo Atp 1000 di Miami. L'altoatesino sconfitto nettamente (molto più di quanto non dica il risultato) 7-5 6-3 dal russo Daniil Medvedev. Si consola sapendo che da lunedì sarà il numero 9 del mondo.

Dopo la strepitosa partita di oltre tre ore vinta in semifinale con Carlos Alcaraz, oggi l'azzurro è calato nettamente soprattutto dal punto di vista fisico.

Il torneo Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un'ora e mezza.

Sul cemento dell'Hard Rock Stadium, Sinner ha ceduto di fronte al russo mostrando un calo fisico dal 5 pari del primo set. È il sesto ko per Sinner in altrettanti confronti con Medvedev.

"Tanti complimenti a Daniil Medvedev per questo e per tutti i suoi ultimi tornei. Bravo lui e il suo team. A ruota saluto e ringrazio il mio team. Oggi purtroppo non ho potuto giocare al meglio: non mi sono svegliato bene. Ringrazio pure i tanti tifosi che mi hanno applaudito in questa settimana. A Miami mi trovo molto bene: ho raggiunto la finale sia nel 2021 che quest'anno, senza però riuscire a vincere. Tornerò qui per conquistare il titolo la prossima volta".

Così Jannik Sinner al termine della finale odierna del Master 1000 di Miami, persa in due set contro Daniil Medvedev. Bella la "replica" del russo. "Mi tremava la mano alla fine. È di certo il torneo più importante che ho vinto nell'ultimo anno e mezzo. Oggi è stata una giornata molto calda. Complimenti a Sinner e al suo team per aver disputato un grande torneo: sono certo che Jannik giocherà presto tante, tantissime altre finali. Qui a Miami ho giocato alla grande, crescendo partita dopo partita. Sono molto soddisfatto", ha dichiarato Medvedev.