Xi a Macron: “Pronto a chiamare Zelensky"

Al via il trilaterale a Pechino. Per il presidente cinese la crisi in Ucraina "è lunga e difficile da risolvere". In precedenza Macron aveva chiesto al leader di Pechino un aiuto per "riportare la Russia alla ragionevolezza". Von der Leyen: "La Cina non fornisca armi alla Russia."

I rapporti tra Cina e Unione europea non vanno interrotti, anzi occorre rilanciare le relazioni tra i due 'blocchi'. Poi la guerra in Ucraina con la richiesta da parte di Ursula von der Leyen di "una pace giusta" e del ritiro dell'esercito russo. "Contiamo che la Cina non fornisca un sostegno militare" a Mosca, è il suo monito. Dal canto suo, Xi Jinping, rivolgendosi a Macron si è detto "pronto a chiamare Zelensky".

Sono i temi principali che hanno tenuto banco negli incontri bilaterali e nel finale incontro a tre, a Pechino, tra i presidenti della Cina, della Francia e della Commissione europea.

Macron e Xi

Xi: “Rilanciare le relazioni tra Cina e Ue”

La Cina vuole "lavorare con l'Ue" per dare "nuovo impeto" alle relazioni tra i due Paesi: questo il messaggi lanciato da Xi. Per il presidente cinese occorre "eliminare le interferenze" e rilanciare le relazioni a tutti i livelli. Cina e Unione europea devono dialogare per mantenere la pace e la stabilità mondiale. Riporta la CcTv.

Nel corso del trilaterale, come previsto, ha tenuto banco anche il tema della guerra. Secondo il leader di Pechino la crisi in Ucraina è "lunga e difficile" e Cina e Unione Europea dovrebbero unirsi per affrontare le sfide globali.

"La situazione internazionale è complessa e mutevole, la crisi in Ucraina è lunga e difficile da risolvere, la ripresa dell'economia mondiale dopo la pandemia è insufficiente", è il quadro delineato da Xi. Cina e l'Ue, ha aggiunto il presidente cinese, "dovrebbero aderire al dialogo e alla cooperazione, mantenere la pace e la stabilità nel mondo, promuovere lo sviluppo e la prosperità comuni e il progresso della civiltà umana e unirsi per affrontare le sfide globali".

In precedenza, nel faccia a faccia con Macron, il presidente cinese ha assicurato di essere pronto a chiamare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky quando sarà il momento. Lo ha riferito un diplomatico francese presente alla riunione.

Macron intanto "ha chiesto a Xi Jinping di non inviare nulla alla Russia che potrebbe essere utilizzato nella guerra contro l'Ucraina", ha aggiunto il diplomatico, mentre l'Occidente teme che Pechino possa fornire armi a Mosca.

von der Leyen: "In Ucraina vogliamo una pace giusta"

"Non vedo l'interruzione dei rapporti tra l'Ue e la Cina come strategia percorribile o preferibile, ma vedo un numero un certo numero di rischi che l'Europa deve affrontare. In questo ambiente geopolitoco è più' importante che mai parlarci a vicenda e mantenere aperte le linee di comunicazione", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rivolgendosi al presidente cinese, Xi Jinping, nell'incontro trilaterale a Pechino con il presidente francese, Emmanuel Macron.

La presidente della Commissione europea alla luce della guerra russa contro l’Ucraina chiede che "la giusta pace venga ripristinata. E per questo serve che la Russia termini la sua invasione e ritiri le sue truppe dall’Ucraina. L’integrità territoriale e la sovranità sono elementi fondamentali della Carta Onu che entrambi sosteniamo pienamente".

In questo scenario "contiamo che la Cina non fornisca sostegno militare alla Russia. Farlo sarebbe una violazione delle leggi internazionali e danneggerebbe la nostra relazione".

Macron: "Conto su Xi per riportare la Russia alla ragionevolezza"

In visita di Stato a Pechino, il presidente francese in un faccia a faccia con il suo omologo cinese Xi Jinping aveva detto che conta su di lui per "riportare la Russia alla ragionevolezza".

"So che potrò contare su di Lei per riportare la Russia alla ragionevolezza e tutti al tavolo dei negoziati", aveva sottolineato Macron durante un incontro bilaterale ufficiale.

Cina pronta a collaborazione per soluzione a guerra in Ucraina

La Cina è disposta a collaborare con la Francia per invitare la comunità internazionale a una soluzione politica della guerra in Ucraina. aveva dichiarato Xi, sempre nel bilaterale con Macron che ha preceduto l'incontro a tre con la presidente della Commissione europea.

In particolare, nei cinque punti di cooperazione Xi ha citato l'importanza di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la crisi e astenersi dagli attacchi a civili, in particolare donne e bambini. Xi ha, poi, ribadito l'importanza di non utilizzare armi nucleari e "riprendere i colloqui di pace il prima possibile", tenere conto delle "legittime preoccupazioni" di tutte le parti, "cercare una soluzione politica e costruire un quadro di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile". Xi ha poi sottolineato l'importanza di cooperare contro le ricadute del conflitto nel settore alimentare, energetico, finanziario e dei trasporti e in altri settori, e ridurre l'impatto della crisi sui Paesi in via di sviluppo.